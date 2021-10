El sentimiento pilarista de ocho zaragozanos célebres: "Son momentos de diversión, vermús y conciertos"

Las raíces nunca se olvidan. Ni siquiera cuando se llevan varios años viviendo en otra ciudad o incluso un país diferente. Este sentimiento de "hogar" es el que acompaña a los miles de zaragozanos que, por unas circunstancias u otras, residen fuera de Zaragoza y, que se hace todavía más patente en unas fechas tan señaladas como son las Fiestas del Pilar. "Van unidas a mi vida y a mis recuerdos de siempre, y aunque en los últimos años no he podido ir a Zaragoza, el 12 de octubre siempre intento hacer algo especial", detalla la periodista Mavi Doñate, quien apela al refranero chino –donde ha residido los últimos años, hasta que ahora se ha trasladado a París– para explicar su sentimiento por la ciudad: "Un árbol puede crecer muy alto, pero sus hojas caen siempre al lado de sus raíces". Recuerda que durante los últimos años se ha apostado por hacer la capital aragonesa "más sostenible y ecológica" y confía en que se produzca una "mayor inversión" para los barrios, que permita que los ciudadanos puedan tener todos los servicios de ocio y salud a corta distancia.

Para el tenor Eduardo Aladrén, que vive en Alemania, es indispensable que Zaragoza siga creciendo de manera "ordenada y equilibrada" tanto en lo urbanístico como en lo cultural. "Me entristece muchísimo que siendo la quinta ciudad de España en número de habitantes todavía no haya sido capaz de construir un teatro de ópera y danza a la altura de sus circunstancias", asegura, al tiempo que reconoce que es un lugar de "obligado" y "deseado" retorno "tantas veces como me es posible". Las Fiestas del Pilar hacen que se le dibuje una sonrisa: "Fueron momentos de diversión y risas, de convivencia, de ofrendas y vermús, de conciertos y litros entre amigos, de circo y feria en familia, de olor a churros y chocolate. No se pueden tener mejores recuerdos".

"Nunca voy a olvidar lo que sentí cuando me asomé al balcón de la plaza del Pilar". La actriz Luisa Gavasa todavía se emociona cuando rememora las fiestas de 2016, en las que fue pregonera: "Cuando dije: ‘buenas noches Zaragoza’ y la plaza fue un clamor tan grande, sentí el amor". Además de estos imborrables momentos –unido al hecho de ser hija predilecta de la ciudad–, Gavasa –que ahora reside en Madrid– no olvida aquellas calles por las que paseó con su padre y su madre, las jotas que le cantaba su abuela... "Zaragoza significa la infancia, las raíces, los que no están, el Ebro, el cierzo... Es un lugar de referencia", afirma. Por ello, espera que en un futuro sea una ciudad que no se deshumanice y mantenga su "calidez" actual.

El jugador de baloncesto Carlos Alocén recalca las "ganas de crecer" de la capital aragonesa y los proyectos "ambiciosos" en los que se trabaja. "Para mí, Zaragoza lo es todo. Siempre acoge a la gente de la manera más cálida y a mí me lo ha dado todo, tanto en el baloncesto como en los demás momentos de la vida", señala tras recordar cuando hace un año se trasladó a jugar con el Real Madrid. Respecto a las Fiestas del Pilar, subraya que son "muy especiales" y que se esperan "durante todo el año": "Las he vivido mucho, sobre todo de crío y con mis amigos. Ahora no puedo ir por calendario, pero es algo muy bonito".

Un sentimiento especial

El entrenador del Fenerbahçe Spor Kulübü de Turquía, Víctor Lapeña, recuerda que esas jornadas se vivían "muy intensamente" en su familia: "Recuerdo ver cómo los cabezudos pasaban por al lado de casa –vivía en la zona del parque Bruil– y nos perseguían". También eran días de ferias, circo y, por supuesto, la Ofrenda de Flores. Señala la modernización de la ciudad y espera que siga creciendo como hasta ahora: "Cuando te hablan de Zaragoza siempre destacan que es acogedora, que somos gente que ayuda y quiere que todos los que vivan aquí se sientan bien".

Mapi y Majo Sánchez Alayeto, jugadoras de pádel, no dudan en llevar Zaragoza a cada "ciudad y torneo" al que acuden. Para ellas, la capital aragonesa es su infancia y adolescencia, pero también donde reside su familia y "verdaderos" amigos. "Tiene un sentimiento especial", subrayan. En este sentido, recalcan que es "perfecta para vivir", debido a sus dimensiones y servicios. Pese a ello, confían en que en un futuro se avance en el apoyo al deporte femenino y también a otras disciplinas minoritarias: "Hay muchas mujeres y deportistas que luchan cada día y se les da poco bombo". Su implicación con las Fiestas del Pilar también es habitual. Durante el pasado fin de semana, aprovechando que no podían disfrutar del torneo de Menorca, volvieron a su tierra: "¿Dónde íbamos a estar mejor que aquí?".

El director de la planta de Mahle Aftermarket en Toluca (México), Joaquín Martori, se acuerda de las recenas, los días de trasnochar y de volver a casa con "un aspecto impresentable" durante los Pilares. Ahora, hace tiempo que no puede disfrutar de ellos, pero no duda en que, cuando se jubile, Zaragoza volverá a ser su casa. De la situación actual, destaca la "pujanza" del Clúster de Automoción y considera que las mejoras pasan por reforzar esa colaboración público-privada.

En este sentido, Borja Giménez, miembro de la asesoría del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, destaca que la localidad está recuperando "el pulso después de unos años de parálisis". "Los zaragozanos a veces arrastramos cierto pesimismo existencial, y no somos conscientes del enorme potencial de nuestra ciudad. Zaragoza debe explotar sus numerosos atractivos y aspirar a ser una referencia entre las ciudades del sur de Europa", subraya, al tiempo que enfatiza su deseo de volver a residir aquí. También considera necesario "explotar" las fiestas, ya que son días en los que "nos sentimos orgullos de nuestras tradiciones y se rebosa alegría".