Lambán echa en falta un partido liberal fuerte para evitar cesiones a los nacionalistas

Teme el presidente de Aragón, Javier Lambán, que la aprobación de los Presupuestos Generales de Estado de 2022 conlleve, como ocurre desde hace dos décadas, cesiones a los partidos nacionalistas. En su opinión, solo con un partido liberal "fuerte" se evitaría que Cataluña y País Vasco, como ocurre desde el siglo XVIII, sean las comunidades "mejor tratadas" en detrimento de las regiones de interior. Y puso como ejemplo 2016, cuando se rubricó un "magnífico" acuerdo entre PSOE y Ciudadanos que Podemos impidió.

También se refirió el barón socialista, en una entrevista en la Cadena Ser, a la futura ley de Vivienda, aunque "prácticamente no hay situaciones en las que sería aplicable" en Aragón. En el caso de los jóvenes, el problema "solo se puede atajar con una fuerte inversión de vivienda social" y con un impulso a los pisos de alquiler.

El presidente aragonés lamentó que, al menos en el borrador que ha trascendido hasta ahora, no se contemplan situaciones como la de Aragón, donde la mitad de la población reside en 730 municipios y facilitar el alquiler pasaría por garantizar la dotación de un parque de viviendas públicas suficiente que sería rápidamente ocupado, porque "uno de los problemas es encontrar casa".

En cuando al diálogo entre el Ejecutivo de Sánchez y el Gobierno de Cataluña, Lambán se volvió a mostrar "escéptico" sobre la voluntad real de los independentistas de encontrar "soluciones reales y aceptables", que pasarían por el "mantenimiento de la unidad de España entendida como la igualdad de derechos entre todos los españoles".

Apoyo a los juegos olímpicos

Instó Lambán a la Generalitat a mostrar su disposición al diálogo colaborando con Aragón en la candidatura para acoger los juegos olímpicos de invierno de 2030. "Es una prueba de fuego respecto a su voluntad y a sus pretensiones futuras", advirtió. Está convencido Lambán de que a través de un trabajo conjunto es probable que los Pirineos consigan el plácet del Comité Olímpico Internacional (COI). Aunque para conseguirlo es imprescindible que en Cataluña acaten que "Aragón esté en igualdad de condiciones" y dejen de lado "referéndum" sobre la materia. "Los aragoneses queremos mucho a los catalanes porque son nuestros hermanos. La Generalitat tiene que demostrar sus intenciones", advirtió.

Recordó el barón socialista aragonés que Pedro Sánchez es el presidente que gobierna con menos apoyo de la historia y que tiene que recurrir a fórmulas que en situaciones normales serían "inaceptables e incomprensibles". Cuando los liberales carecen de suficiente representación y el Partido Popular, después de la convención de Valencia, "está más por cavar trincheras que por tender puentes", la gobernanza tiene que conducirse por derroteros "que no siempre gustan". "Pactar con partidos que no creen en España para gobernar España no deja de ser un contrasentido, pero hoy por hoy no es posible otra solución", lamentó.

Puso en valor Lambán el desarrollo que la logística está teniendo en la Comunidad en los últimos años, en el mismo día en el que entró en funcionamiento la nueva central de reparto de Amazon en Plaza. "Tenemos poco suelo y muchas posibilidades de inversión", aseguró.

Congreso federal del PSOE

A una semana de que se celebre en Valencia el 40ª Congreso del PSOE, dibujó el también secretario general de los socialistas aragoneses el partido que espera que emerja del cónclave político. Y en este sentido, recordó que el PSOE es una formación socialdemócrata desde 1974, que abandonó el marxismo y se abrazó a la socialdemocracia. Una formación que defiende a ultranza la democracia liberal y la economía social de mercado, "situado siempre en posiciones moderadas y de centralidad", con capacidad para "alcanzar grandes pactos con todo el mundo en beneficio del país". Una descripción, en todo caso, aplicable al PSOE aragonés que dirige, pero solo en parte al federal.

Para el futuro, confía en que el congreso de Valencia sirva para poner al partido en estado de revista de cara a afrontar la segunda parte de la legislatura, que tiene que ser la definitiva y "la que permita ir a las próximas elecciones y ganarlas".