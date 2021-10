La DGA estudia recuperar el 100% de aforo en interiores en la hostelería tras el Pilar

Aragón estudia que cafés, bares y restaurantes recuperen el 100% de sus aforos tras el Pilar. También volverán las barras, cerradas desde principios de julio tras el breve salto a la fase 1 de la Comunidad. Esta vuelta a la "seminormalidad", ya aplicada en Madrid, Cantabria o Castilla y León, podría extenderse también a otros sectores, como el comercio o el ocio, y estaría condicionada a la evolución de los contagios.

La hostelería mantendría, en todo caso, las medidas higiénicas que han imperado en los últimos meses, como el uso obligatorio de mascarilla o de gel hidroalcohólico. El debate estaría en la distancia de seguridad, ya que estaría por ver si continúa en metro y medio o se reduce a un metro como pide el sector.

Los hosteleros critican que el cambio de fase se haya retrasado "semana tras semana" con la "excusa" de las ‘no fiestas’ del Pilar, una queja que han trasladado al Departamento de Sira Repollés, con el que han mantenido una reunión esta semana. No entienden que las tres provincias vayan a trabajar al 50% en interiores cuando la semana cultural se ciñe a Zaragoza capital y la incidencia de la Comunidad está en apenas 33 casos por cada 100.000 habitantes a siete días, algo que ven "como un castigo" y para lo que no encuentran explicación.

Los colectivos pidieron expresamente a la DGA que los negocios del resto de la provincia de Zaragoza, Huesca y Teruel pudiesen ampliar aforos, una petición que, según cuentan, fue rechazada. Tampoco se aceptó una fase 1 modulada con porcentajes de hasta el 90%. "Estamos más que molestos. La Consejería se remitía en todo momento a los datos del año pasado, pero la situación no tiene nada que ver. Ahora, la mayor parte de la población está vacunada", recordaron desde el sector.

Sus integrantes urgen al Departamento a actuar "en cuanto pasen" las ‘no fiestas’ para "no ahogar más a la economía" y caer en nuevos retrasos. Sobre todo si se esperan los entre siete y diez días que se toman como referencia para comprobar los efectos de este tipo de celebraciones en la incidencia y la hospitalización.

En este sentido, desde la DGA recalcaron que la situación se evaluará desde el primer momento, sin poner fecha a los cambios. Además de flexibilizar el aforo de bares y restaurantes, las relajaciones incluirían la liberalización de horarios del ocio nocturno, que podrá abrir hasta el máximo permitido por licencia.

La propia consejera de Sanidad, Sira Repollés, confió ayer en que Aragón pueda pasar "en breve" a la fase 1. Reconoció, en este sentido, que la evolución de la crisis es positiva. "Sabemos que la bajada es muy lenta, pero si podemos incrementar todavía más el ritmo de vacunación y llegar al sector que no hemos llegado, entre 20 y 35 años, podríamos dar por concluido en fechas próximas el grueso de la pandemia", afirmó.

Al mismo tiempo, reiteró que el Departamento de Sanidad está "ultimando" la orden que presentará al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para regular el pasaporte covid en el ocio nocturno, gimnasios y actividades culturales. La intención es remitir el texto antes del miércoles.

Respecto a los actos por la semana del Pilar, apuntó que hay que tener "mucha precaución" porque "indudablemente va a haber incremento de la movilidad y más agrupaciones sociales en las actividades culturales". "Aunque cumplan el aforo, se puede producir más afluencias o efectos llamada en algunos momentos", dijo.

No ocultó Repollés que "hay preocupación". "Tenemos que apelar de nuevo a la responsabilidad de todos, no solo en las medidas que tengan que cumplir, sino en que aquellos grupos susceptibles de infectarse, todavía no inmunizados, sigan acudiendo a vacunarse", indicó. En este sentido, recordó que Sanidad organizó ayer, y también el próximo jueves, jornadas sin cita previa.