Sanidad confía en pasar "en breve" al nivel de alerta 1 y "dar por concluido el grueso de la pandemia"

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, confía en que Aragón pueda pasar "en breve" al nivel de alerta 1 y flexibilizar así las restricciones actuales. Además, asegura que "se podrá dar por terminado el grueso de la pandemia" si aumenta el ritmo de vacuanción, sobre todo en los jóvenes entre los 20 y los 35 años.

Así lo ha asegurado este jueves frente a la intervención artística de Believe in Art en la fachada del Hospital Miguel Servet. En opinión de Repollés, la incidencia acumulada en la Comunidad, con 33 casos cada 100.000 habitantes a siete días y con 75 a dos semanas, mantienen a Aragón aún en riesgo medio, pero la evolución de la crisis es positiva: "Esperamos entrar en una fase 1 en breve, y entonces relajaremos las medidas. Y ya sabemos que la bajada es muy lenta pero pensamos que si podemos incrementar todavía más el ritmo de vacunación y llegar al sector que no hemos llegado, entre 20 y 35 años, podríamos dar por concluido en unas fechas próximas el grueso de la pandemia".

Al mismo tiempo, Repollés ha reiterado que el Departamento de Sanidad está "ultimando" la orden que presentará al TSJA para regular el pasaporte covid en el ocio nocturno. La Consejería de Sanidad podría enviar el texto "mañana o el lunes" o incluso el miércoles, al ser el martes día festivo. Esta orden debe ser aprobada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para su entrada en vigor. Permitiría aumentar los aforos, consumo en barra o baile, siempre que se pudiera aportar el certificado de vacunación. "Estamos ultimando la orden y aunque no sea necesario en las próximas semanas porque las incidencias están bajando y no requiramos de modificaciones en los aforos porque podamos volver a una situación de normalidad, es una herramienta que tiene que estar presente para poderse utilizar en caso de que las circunstancias cambiasen", ha indicado.

Respecto a los actos por la semana del Pilar, ha indicado que hay que tener "mucha precaución" porque "indudablemente va a haber incremento de la movilidad, más agrupaciones sociales, y en las actividades culturales aunque cumplan el aforo se pueden producir afluencias o efectos llamada en algunos momentos".

"Hay preocupación -ha reconocido-. Tenemos que apelar de nuevo a la responsabilidad de todos, no solo en las medidas que tengan que cumplir, sino en que aquellos grupos susceptibles de infectarse, todavía no inmunizados, sigan acudiendo a vacunarse". En este sentido, ha recordado que Sanidad ha organizado este jueves y el próximo jornadas de vacunación sin cita.