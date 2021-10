El reto de los más pequeños de adquirir autonomía

Muchos niños y adolescentes tienen dificultades para gestionar su tiempo, preparar trabajos y exámenes... Les faltan habilidades para ser eficientes en sus tareas con autonomía, lo que conlleva pérdida de tiempo y bajo rendimiento, pero también estrés y frustración. Lo aconsejable es el entrenamiento desde pequeños y cambiar algunos hábitos. Todos podemos ayudarles a ser personas responsables y autónomas. Por su propio beneficio, pero también por el de toda la familia. Veamos unas sencillas pautas:

Creer en que pueden asumir responsabilidades y que son capaces de hacer muy bien las cosas, poco a poco y con ayuda.

Demostrarles que tenemos grandes expectativas respecto a sus capacidades. ¿Cómo? No sirve de nada decírselo, hay que dejarles hacer las cosas y animarles a ponerse manos a la obra.

Otorgarles un cargo que defina su rol cuando cumplen las tareas solos y que sea motivador y sugerente para que les haga ilusión y no lo vean como una carga: encargado o jefe de…, superagente especial encargada de la misión…

Elegir tareas de casa que puedan hacer solos sin peligro. Según la edad, pueden poner y recoger la mesa, ordenar los cuentos, colocar sus cosas organizadas, preparar la ropa y mochila del colegio –siempre al final de la tarde para el día siguiente–, organizar la agenda, escribir un ‘planning’ para trabajos, preparación de exámenes, etc.

Darles pautas básicas para realizar las tareas pero siempre dejándoles la opción de elegir, en lo que sea posible, para que sientan que se respetan sus gustos y criterios. Evitar que se vea como una imposición, porque perderá el sentido motivador. Conviene ser conscientes de que sus formas de hacer las cosas tienen una perspectiva infantil, diferente de la nuestra y a veces nada ortodoxa. Hay que lograr un equilibrio entre enseñar y respetar, para no matar la creatividad.

Las tareas escolares para casa tienen que hacerlas solos. Es recomendable facilitarles un lugar y momento para esas actividades y ayudarles a organizarse con consejos y recursos. Nuestro papel es de apoyo en paralelo, de estar disponibles. Pero no de supervisar ni comprobar lo que hacen, no de estudiar con ellos ni de hacer trabajos a medias. Los deberes estarán mejor hechos, pero habrán perdido la oportunidad de aprender a organizarse solos. Y, si confían en que nosotros hacemos la corrección final, en que revisamos su mochila, no serán responsables ni aprenderán a autoevaluarse.

Todos cometemos errores. Los fallos son oportunidades para aprender mejor y así tenemos que valorarlos. Si les criticamos por el error, todo lo anterior pierde su sentido.

Carolina Falcón Linares es Doctora en Pedagogía y Psicóloga y miembro de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía