Aragón volverá a la "seminormalidad" en el ocio nocturno y el consumo en barras tras la semana cultural del Pilar

La consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés, espera que Aragón pueda recobrar a "seminormalidad" en el ocio nocturno y el consumo en barras de bares tras la semana cultura del Pilar. Sí de#scarta levantar las restricciones antes. "No sería sensato que fuera antes de las fiestas", alerta, y advierte que es el consumo en barra el "más favorecedor" de los contagios. Respecto a las 'no fiestas', que empezarían el próximo sábado, explica que su departamento "está alerta", pero no "preocupado" porque las actividades culturales "se han consensuado" y se realizarán "en condiciones de seguridad". A pesar de ello, prima la prudencia, pues se espera "más movilización de la población y mucha interacción".

Con un 90% de la población inmunizada, se asume que podría haber algunos "contagios y brotes", aunque, en su opinión, la semana se puede asumir tal y como está planteada.

El fiestas de octubre serán, probablemente, las últimas que se suspendan. Se han cumplido varios hitos, como tener al 90% de la población vacunada, los vulnerables con dosis de refuerzo, la presión en las ucis y en los hospitales controlada, y ahora solo quedaría bajar la incidencia acumuladas. "En algún momento habrá que decidir volver a la normalidad", ha reconocido la consejera, en una entrevista en el programa Despierta Aragón de Aragón Radio.

La "seminormalidad" que, si no hay repuntes, se recuperará tras la semana del Pilar no será total. "Las medidas farmacológicas, como el uso de mascarillas y la distancia social, se tendrán que mantener durante bastante tiempo, sobre todo en interiores, y algunas actividades estarán restringidas", ha detallado. Entre las excepciones estarán las actividades multitudinarias.

Pasaporte covid

Sanidad tendrá lista esta misma semana la orden que regulará el pasaporte covid, que requiere, para su aplicación, que se ratifique judicialmente. A Repollés le parece "coherente y razonable" y estima que "favorece la incentivación" de la vacunación. Por eso se pretende "tener todo preparado para que la transición sea ágil y rápida". Además de para el ocio nocturno, se analizará su uso en gimnasios.