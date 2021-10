Divorcio a los 70 años: un fenómeno con más interés que antes de la pandemia

¿Separarse a los 70 años? En los despachos de abogados cada vez se sientan más personas de avanzada edad para consultar este tipo de procesos, aunque no siempre acaban en ruptura. "Cuesta sacarlos adelante, cuesta muchísimo", apunta Andrea Fernández Narváez, abogada de familia en la zona de Castejón de Sos, Benasque o Boltaña, entre otras localidades. "Preguntan, pasa un tiempo, regresan, se lo vuelven a pensar…", sostiene la letrada de esta zona de montaña.

La situación económica en la que quedan después de la separación es una de las cuestiones que más sopesan los interesados, en su mayoría mujeres. "La gente viene decidida a divorciarse, pero las consecuencias que acarrea, como la liquidación, les suscita más dudas", apunta Noemí González Frías, abogada especializada en divorcios y derecho de familia de Zaragoza, lo que les hace replantearse su iniciativa.

Más información La pandemia frena las rupturas matrimoniales hasta la cifra más baja desde 1998

Es común que lleguen a los tribunales ante la falta de entendimiento y el principal problema que surge son las discrepancias vinculadas a la pensión compensatoria o a la atribución del hogar familiar. "El problema de la mayoría de las mujeres que nos consultan es que se han dedicado al hogar y también se encuentra un contratiempo cuando viven de la pensión de uno de ellos y no hay patrimonio", sostiene González Frías.

"No dan el paso porque no tienen derecho a una pensión y la compensatoria no les da. Me dicen: 'Hija mía, no voy a poder dar el paso'", agrega Isabel Giménez Uliaque, abogada de familia también en la capital aragonesa. "Es una generación que tiene la capacidad del sufrimiento muy elevada por todo lo que les ha tocado vivir -apunta-. Con 50 años puedes partir de cero, puedes plantearte una nueva oportunidad, pero con la vida laboral acabada es diferente".

Este fenómeno ha aumentado tras la llegada del coronavirus, pero no exclusivamente en esta franja, también en otras. "Se ha notado que a raíz del confinamiento se ha separado más gente de esos años", responde González Frías. Mientras que en el resto de edades se ha mantenido en valores habituales, en personas mayores es más "destacable".

Isabel Giménez Uliaque achaca ese crecimiento de las separaciones y divorcios en todas las edades a que hay un cierto incremento del conflicto: "En el periodo de confinamiento han saltado más las chispas y, en lugar de vivir la situación con más relajación, aprecio más tensión, y más en las personas mayores". "Después de la pandemia se ha notado más que antes; es lo que tiene haber convivido 24/7, lo ha complicado mucho", coincide Fernández Narvaéz.

El patrón de la mayoría de los matrimonios de este tipo de rupturas es que son de larga duración, de 40 o 50 años casados. "Generalmente son parejas que llevan mucho tiempo juntos y cuesta tomar la decisión, es muy complicado", apoya Fernández Narváez.

No coincide del todo la realidad de las ciudades a los pueblos. "En la zona rural es complicado hacer entender a la mayor parte de los hombres que el 50% es de la otra parte de la pareja. Al final, ellas ceden y continúan por un poco de dinero", explica la letrada Fernández Narváez. Asociaciones de personas mayores del ámbito rural de las tres provincias también manifiestan que en los pueblos es menos frecuente que en núcleos urbanos.

Otra característica de estos divorcios es que ninguno se suele resolver "de mutuo acuerdo". Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Aragón se tramitaron en total 1.357 divorcios de mutuo acuerdo en 2020, una cifra inferior a la del año anterior, cuando fueron 1.657. "Por un lado se dirige el miembro de la pareja que se quiere separar y otras veces a quien le han propuesto la separación", explica González Frías.

Los motivos de las separaciones o de los divorcios suelen ser los mismos, independientemente de la edad: "Es frecuente que sea porque se dejan de querer, aparezcan nuevas personas…". "En la franja de los 60 o 70 años son personas que estaban juntos, que ya no se querían y, como la vida es breve, han decidido completar el paso", traslada Noemí González Frías. La abogada zaragozana apunta un rasgo que se repite en muchas de las parejas que dan el paso con esa edad: derivan de episodios de violencia de género.

NOTICIAS RELACIONADAS Venta de pisos por herencias y divorcios: las secuelas inmobiliarias de la covid

La custodia de los hijos no entraña problema en estos casos. La posición de los descendientes es diversa. Por un lado se aprecia que se posicionan del lado del progenitor que no quiere iniciar los trámites. "Los demandados suelen venir con su hijo, pero el que se quiere divorciar acude solo", aclara González Frías.

Sin embargo, Giménez Uliaque se ha encontrado casos en los que los hijos son los que están gestionando los trámites por sus padres. "Lo pueden llegar a entender, si se trata de una relación desgastada con los años", expresa Fernández Narváez en este sentido.

Al fallecer uno de los dos, los hijos heredan del finado igual que si el matrimonio continuara unido. No obstante, la diferencia es que no existe el usufructo. "Todos los ingresos que se han generado son de los dos, al ser 100% consorcial. En cambio, las herencias que han percibido cada uno de ellos son un bien privativo, que no forma parte de la mesa consorcial", indica González Frías.

Al margen del proceso administrativo, a nivel personal la edad también hace que se afronte de diferente forma, percibe la abogada especializada en divorcios: "Como han vivido todas las etapas del amor, de la vida, tienen otras perspectivas".

La mayoría de las parejas de estas edades contrajeron matrimonio por la iglesia. Pero, aun así, no es habitual que feligreses de estas edades acudan hasta las parroquias para pedir consejo ante este tipo de situaciones, según apunta un sacerdote de la Diócesis de Zaragoza. En cambio, aprecia que las personas de esta franja de edad están más preocupadas por la enfermedad y la soledad.