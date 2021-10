Fernando Gimeno: "Es fundamental saber decir que no"

En las últimas semanas se han cometido actos vandálicos en Zaragoza contra las estatuas de Goya y de Ángel Sanz Briz. Intenta analizar los hechos Fernando Gimeno Marco, profesor de Psicología en la Universidad de Zaragoza.

Señor Gimeno, no entiendo nada.

Entiendo que no entienda nada.

Muy buena primera respuesta.

Me explicaré. Para asimilar estos actos vandálicos hay que analizar una confluencia de factores. Se trata de un fenómeno multivariable. El joven que propinó las patadas a la estatua tenía antecedentes. Además, las estatuas constituían una novedad llamativa en la vía pública.

Ya le voy entendiendo.

Probablemente, hubo también aprobación y refuerzo de los iguales. Todo esto, en un contexto de diversión y consumo de drogas (alcohol). También citaría la insensibilidad y/o desconocimiento por las consecuencias del significado de las personas a las que fueron dedicadas las estatuas, aunque toda patada está mal dada.

Francisco de Goya y Ángel Sanz Briz.

Goya es una figura universal. El caso del diplomático Ángel Sanz Briz también se trata de un ser excepcional. Se jugó literalmente el pellejo para salvar a miles de personas de una muerte segura a manos de los nazis.

Sigue resultando difícil explicar el vandalismo.

El vandalismo es una vía para expresar una queja, transmitir una insatisfacción que sienten hacia la sociedad por el mero hecho de encontrarse disgustados con ellos mismos. Si las personas carecen de habilidades personales y otras alternativas para expresar quejas o frustraciones, entonces podrán elegir un tipo de comportamiento antisocial o incluso violento.

¿Cómo se puede prevenir?

Con la rehabilitación y control de los casos (individuos o grupos) de riesgo, con la repulsa social enérgica e intensa, con el castigo de los responsables y, por supuesto, con pedagogía social.

¿Observa reacciones positivas?

Subrayaría la reacción de la prensa. Los medios han dado una información adecuada. Han hecho pedagogía aportando significado moral a lo ocurrido y, de esta forma, suscitando el rechazo de la ciudadanía.

¿Qué valor le concede a la formación, a la educación?

Es algo fundamental. A veces, los jóvenes no están formados para decir que no en algunas situaciones. Por ejemplo, cuando nos ofrecen droga, cuando nos invitan a realizar actos vandálicos o violentos. Es fundamental, básico, saber decir que no. Tampoco estamos educados a veces para valorar lo que cuestan las cosas, el esfuerzo e incluso sacrificio para alcanzar un objetivo. Tampoco valoramos lo que tenemos sin pedirlo.

Si cuesta entender el vandalismo, no digamos el odio.

El odio es la aversión extrema. Nada fructífero se puede crear desde el odio.

¿Y la bondad?

La bondad es el contrapunto del odio, lo más bonito de la condición humana.

La psicóloga Rosa Serrate me dijo que la bondad causa incluso burlas cuando eres niño, pero con el paso del tiempo se convierte en un arma invencible.

Buenísima esa apreciación de Rosa Serrate. Y absolutamente cierta. Desde la bondad, merece la pena todo. Desde la bondad se puede construir. Todo lo contrario que desde el vandalismo y el odio.