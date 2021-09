Jesús Gayán: "Lo más duro del taxi es dar vueltas y vueltas sin coger a nadie"

¿Cuándo se puso por primera vez al volante de un taxi?

En febrero de 1981, hace 40 años.

¿Por qué decidió ser taxista?

Por tradición familiar, porque mi padre y mis tíos eran taxistas. Habían sido agricultores, pero expropiaron sus tierras y compraron taxis.

Y usted cogió el de su padre.

Le dio un infarto en 1978 y se jubiló. El coche estuvo parado tres años hasta que yo salí de la mili, porque entonces no se podía ser taxista hasta los 21 años.

¿Cómo eran aquellos años?

El taxi entonces era barato, se circulaba más y te cogía más la gente. Me acuerdo perfectamente de que, como no existía el radio taxi, teníamos teléfonos propios en la plaza del Pilar, en Santa Engracia, en Andrés Vicente... La gente llamaba y te decía que les fueras a buscar a Movera, por ejemplo.

¿Qué coche tenía?

Empecé con un 1.500, era de los negros con la raya roja, precioso... Eran coches grandes y fuertes. Fueron años buenos, se trabajaba mucho y con ganas.

¿Cómo ha visto cambiar Zaragoza desde dentro del taxi?

Las afueras han cambiado como de la noche a la mañana. Me acuerdo de que en el Actur solo existía Kasan. Ahora está todo poblado, y si te vas a Miralbueno o la Paz, lo mismo. Es una ciudad más amable, con más aceras, lo que hace que la circulación sea un poco peor. Se debería dar más preferencia al transporte público, al autobús y al taxi, porque sería disuasorio para que la gente no cogiera el coche.

Ahora hay tranvía, patinetes, VTC, motos de alquiler, más bicicletas... mucha competencia.

Hay que ordenar un poco más todo eso. Con los patinetes cada día hay más accidentes, incluso entre ellos. Tendrán que regularlos, que tengan delimitada su trayectoria, y que lleven casco y seguro, porque si atropellan a alguien, ¿qué pasa?

De su taxi de toda la vida pasó a dirigir la cooperativa. ¿Cómo se atienden los intereses de más de 1.700 taxistas?

La cooperativa es un sudoku. Hay muchas historias, porque hay que gestionar los lavaderos, el almacén, los cambios de aceite, la gestoría, la gasolinera… Y sobre todo la emisora, que es la que busca el trabajo a los socios. Conseguir que todos estén de acuerdo es complicado. Decidimos que cada coche lo llevara solo un conductor y hubo una polémica tremenda. Pero se vota, y lo que salga.

Tantos años darán para muchas anécdotas.

Más que anécdotas, me quedo con los casos de compañeros que llevan a la gente corriendo a Urgencias y no les cobran, o los más de 300 viajes gratis que se hicieron con la pandemia para llevar las mascarillas que hacía la gente en los pueblos.

Pero no me diga que no ha tenido alguna ‘polémica’ con la emisora de radio elegida en el taxi...

Sí, hay casos de esos. Hay compañeros que me preguntan si el cliente puede obligarles a cambiarla, y yo les digo que se saldrá enseguida, que no pasa nada.

¿Qué es lo más duro del taxi?

En tiempos, cuando cogías a gente que iba a por droga al Oliver o a la Quinta Julieta. Esos años de la heroína fueron tremendos. Ahora lo más duro es que no haya trabajo, que estés dando vueltas y vueltas y no cojas a nadie.

¿Es caro el taxi en Zaragoza?

La tarifa de noches y festivos está en los niveles de España, pero la tarifa diaria es más barata que la media sin ninguna duda.

¿Cómo deja ahora el sector?

Ahora estamos con la dificultad de la pandemia, pero el taxi está preparado para despegar, con coches muy eficientes y ecológicos.

¿Las VTC son una amenaza o una competencia a la que hay que adaptarse?

Una amenaza. Siempre ha habido coches con conductor y se convivía con ellos, pero es que ahora quieren poner muchos.

¿Cómo ha sido su relación con el Ayuntamiento de Zaragoza?

He tenido de todo, como he visto tantos alcaldes (sonríe)...