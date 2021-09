«Los viajes por el mundo están volviendo pero aún poco a poco»

La pandemia paralizó el turismo. ¿Han vuelto ya los viajes por el mundo?

Lo están haciendo, pero aún poco a poco, con grupos reducidos de menos de veinte personas y casi solo por Europa.

¿Cómo se están programando?

De un modo diferente. Está claro que ahora no nos movemos en autobuses de 50 plazas con todos los asientos llenos ni mucho menos.

¿Son seguros desde el punto de vista sanitario?

Son seguros. Las agencias están firmando acuerdos especiales de atención médica y un protocolo concreto por si alguien enferma durante la expedición. En Europa, se puede viajar sin problemas y en condiciones excepcionales porque en los principales destinos turísticos hay aún muy poquito viajero. En países como Croacia, Eslovenia y Montenegro, de donde he vuelto recientemente, o en Italia hemos estado en familia.

¿Se puede viajar fuera de Europa?

Aún no. En el este asiático no quieren extranjeros que puedan llevarles el virus, y sobre todo no quieren a españoles.

¿Por qué?

Por precaución. Están asustados por la información que se ha publicado de nuestras cifras de contagios de la covid.

¿Y ellos vienen a Europa?

El flujo del turismo oriental ha caído de forma importante. Ves algún viajero suelto, pero no hay grupos. Chinos, japoneses y coreanos tienen más restricciones y dificultades que nosotros por la pandemia para entrar y salir de sus respectivos países.

¿Ha habido españoles que hayan hecho viajes de largo recorrido el pasado verano?

Islas Maldivas o Costa Rica, auténticos paraísos naturales y con menos restricciones sanitarias, han tenido este verano mucho éxito entre las parejas de recién casados.

Como historiador, ¿cuál es el viaje que recomendaría ahora?

Estamos inmersos en los preparativos de una expedición por la Ruta de la Seda, desde Estambul hasta Pekín, pasando por Samarcanda (Uzbekistán). La idea es hacerla por tierra en 75 días y por etapas, como si fuera el Camino de Santiago, de forma que cada turista pueda hacer el tramo que mejor se acomode a sus posibilidades.

¿Qué tiene de especial?

Es viajar como si fuéramos antiguos mercaderes por los caminos que un día recorrió Marco Polo. Samarcanda es un lugar especial, pero también vamos a ver los caballos celestes de Kirguistán en el valle de Fergana, bordearemos desiertos, y visitaremos los grandes mercados de Asia a lo largo de 7.500 kilómetros. La propuesta cuenta con el apoyo de la Sociedad Geográfica de España.

¿Cómo es el turista español que se anima a salir fuera de España en este momento?

De entre 50 y 65 años, gente viajada, muchos jubilados con ganas de salir y que no ven problemas de seguridad sanitaria. Y más mujeres que hombres.

Con la crisis, ¿han subido los precios de los viajes?

Tanto las agencias como los países de destino están haciendo un esfuerzo enorme para que la gente vuelva a viajar. Lo que más importa ahora es volver a ganarse la confianza del turista.

¿España como destino mantiene su posición preferente frente a otros países del arco mediterráneo?

Países como Croacia nos están ganando la partida porque hemos dado miedo fuera de nuestras fronteras y no hemos sido capaces de demostrar que somos un país seguro.

¿Volverán los turistas a España cuando pase la pandemia?

Volverán porque aquí tenemos las mejores playas de arena fina, aunque lo harán con más precaución.

¿Qué ha sido de los guías turísticos con la pandemia?

Estamos muy tocados. Solo estamos trabajando un 5%. El resto ha tenido que reciclarse y cambiar su forma de ganarse la vida.