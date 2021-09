Planas advierte en Figan que habrá "sí o sí" Plan Estratégico de la PAC antes de final de año

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, es contundente. Aunque reconoce que existen posturas encontradas entre comunidades autónomas y malestar en una gran parte del sector agrario por la deriva que ha tomado la elaboración del Plan Estratégico Nacional de la PAC–el documento que establece cómo se aplica la reforma de la política comunitaria– Planas ha advertido este jueves en Zaragoza que habrá plan “sí o sí” antes del 31 de diciembre, fecha en la que tiene que estar en los despachos de Bruselas. Y así será, ha explicado “porque ni el Estado ni este Gobierno va a dejar sin cobrar a los agricultores y ganaderos en 2023 como consecuencia de debates técnicos que pueda haber entre unos y otros”.

El ministro, que ha visitado esta mañana la Feria Internacional para la Producción Animal (Figan), en la que participan 827 marcas expositoras de 27 países, ha insistido en que tiene “muy claro” cuál es el punto de vista de Aragón. “Me parece legítimo, lo digo en voz alta, como me parecen legítimo las posturas de cada una de las 17 comunidades autónomas”, ha señalado. Pero ha asegurado que es a él a quien le toca “el honor y la responsabilidad” de llevar un documento, no 17 planes. “El consejero Joaquin Olona, defiende los postulados de Aragón, y lo hace muy bien y lo explica muy bien, pero después hay que llegar a una síntexis porque si no síntexis no hay plan, y si no hay no hay cobro de la PAC”, ha añadido.

El ministro ha detallado que con la nueva PAC las ayudas acopladas se incrementan en un 15%, y prácticamente casi el 100% van dedicadas al sector ganadero, porque hay “una gran prioridad en apoyar la ganadería extensiva”, por lo que se mantienen los apoyos del periodo anterior y se va a reforzar las primas al ovino, caprino y vacuno de leche.

Ya no habrá, ha explicado, 50 regiones de pago de la ayuda a la renta y la sostenibilidad. Pero la decisión del Ministerio –las reduce a 20– para alcanzar la mejor convergencia queda muy lejos de la propuesta defendida por Aragón. Con ello, señaló Planas, “las referencias históricas desaparecen”, pero eso no significa que como pedía el consejero aragonés los derechos individuales dejen de ser una realidad en el momento mismo en el entre en vigor la nueva PAC. Porque como ha detallado el ministro no será hasta el 2029 cuando se produzca la convergencia total.

Ha reconocido el ministro que quizás se podría haber ir más allá, como sucede en el resto de los países europeos donde apenas tienen una o dos (como mucho), pero ha dejado claro que “nada cambia de la noche a la mañana y no sería responsable cambiar los niveles de apoyo de una manera sustancial de un día para otro. Tiene que ser un proceso progresivo”.

Aunque el sector defiende una apuesta más clara por la definición del agricultor activo, Planas ha defendido la necesidad de un plan “inclusivo” que recoja todas las realidades agrícolas y ganaderas de las distintas comunidades autónomas. De este modo podrán lucir el apellido de ‘activo’, y por lo tanto continuar siendo perceptores de la PAC, aquellos que están dados de alta en el régimen especial agrario como autónomo, aquellos cuyos ingresos agrarios sean como mínimo el 25% del total de ingresos del perceptor y todos aquellos que perciben ayudas de la PAC hasta un limite de 5.000 euros. Porque a Planas no le parece una PAC “más justa” aquella que “como plantean algunos”, ha señalado, solo quiere tener en cuenta a los que se dedican a la actividad a tiempo completo. “De ese modo pasaríamos de 630.000 perceptores a los 210.000 y en opinión no cubriría las necesidades del conjunto del país”, ha dicho.

Antes de iniciar el recorrido por los distintos expositores de Figan, el ministro ha anunciado el inicio a partir de hoy del período de consulta pública de la norma de ordenación de las granjas de ganado de vacuno, la primera específica para este sector que se promulga en España. El decreto tiene por objeto dar respuesta a los nuevos retos en materia medioambiental, de bioseguridad y de sanidad y bienestar animal que afrontan las explotaciones ganaderas, ha resaltado Planas.

El decreto establece normas básicas para la ordenación zootécnica y sanitaria de las granjas, incluidas las condiciones mínimas de infraestructura, equipamiento y manejo, ubicación, bioseguridad, bienestar animal, condiciones higiénico-sanitarias, requisitos medioambientales y las obligaciones de los titulares. Además de las exigencias comunes, se estipulan requisitos distintos para explotaciones de carne y de leche. Se establecen requisitos diferenciados también para las granjas de nueva creación y las ya existentes, que dispondrán de periodos transitorios de adaptación.

Como novedad, se establece un límite a la capacidad máxima que pueden tener las granjas de bovinos, fijado en 850 unidades de ganado mayor -ratio equivalente a aproximadamente 725 vacas de ordeño o 1.400 terneros de cebo-. Eso sí, ha señalado el ministro, aquellas explotaciones que con anterioridad a esta norma cuentan con mayor número de plazas no estarán obligados a realizar modificaciones, “pero no podrán ampliar sus explotaciones”.