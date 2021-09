El Salud no renovará la mayoría de los refuerzos covid de Enfermería tras el verano

Entre finales de este mes y el que viene terminan los contratos eventuales del personal de Enfermería que el Salud renovó para cubrir las vacaciones de verano de los profesionales públicos. Desde los sindicatos siguen denunciando la falta de efectivos, que se arrastra desde antes de la pandemia covid-19, además de que los expertos auguran una nueva ola a finales de octubre, aunque con menor impacto sanitario.

El Salud prorrogó en abril unos 1.500 contratos de Enfermería para que sirvieran de apoyo en los centros aragoneses tanto para covid como para vacaciones. A mediados de octubre se cumplirán los seis meses por los que se prorrogaron. El Gobierno de Aragón ha explicado que "la mayoría" finalizan y no hay prevista una renovación "en bloque" sino que "se renuevan en función de las necesidades de cada servicio".

Los contratos covid se realizaron para gestionar la asistencia sanitaria durante la pandemia y a partir de ahora "y siempre teniendo en cuenta la evolución epidemiológica y su impacto en el sistema sanitario" el Salud estudiará "cada caso" antes de decidir si se mantiene cada contrato, han explicado fuentes del Gobierno de Aragón, que recuerdan que este era el planteamiento inicial.

De esta forma, "si en un servicio necesitan dar continuidad a un refuerzo, ya es cuestión del centro", que podrá solicitarlo. En esta última prórroga se habría tratado de "contratos para cubrir vacaciones", por lo que una vez que los sanitarios las vayan disfrutando, "la mayoría de esos contratos se acabarán", indican desde la DGA.

Con la vista puesta en octubre

La finalización de los contratos llega en un momento que los expertos consideran crítico para saber si el virus vuelve a golpear con una nueva ola, aunque actualmente el ritmo de contagios es descendente y la comunidad cuente con una incidencia por debajo de los 50 casos por cada 10.000 habitantes.

En este otoño influirá en la evolución de la pandemia el impacto del retorno al colegio y al trabajo después de las vacaciones y la flexibilización de las restricciones en hostelería y ocio. A ello se sumarán las consecuencias que pueda tener el aumento de las interacciones sociales en la semana del Pilar, aunque las fiestas hayan sido canceladas.

Desde el Colegio de Enfermería de Zaragoza creen que "salvo que vuelva a haber otra ola que aumente mucho la demanda estamos dentro de la normalidad", y siguen bajando los ratios de temporalidad. Reconocen que lo que ocurra este otoño "está por ver" y cuentan con que, como en la anterior oleada, si hacen falta refuerzos "se contratarán".

"Más adelante nos han dicho que si la situación empeora o ven que hacen falta volverán a contratar", apunta Pilar Martínez, delegada del sindicato de Enfermería Satse, que cree necesario que sigan esos contratos. "Como sindicato ya veníamos denunciando que las plantillas eran insuficientes antes y aún estamos en pandemia y con lo que se supone que va a venir en octubre creemos que en Enfermería van a tener que verse reforzadas", explica sobre la sobrecarga actual. Por ello, pide al Salud "que se de cuenta y contrate".

Tercera dosis

Pese al descenso de casos de covid y del ritmo de vacunación porque cada vez hay más población inoculada, la actividad del personal continúa con la incorporación de la tercera dosis en las residencias de mayores y el grupo de pacientes inmunodeprimidos. "Es un trabajo extra", apunta, que considera "va a sobrecargar a las enfermeras en plantilla".

Además, recuerda que "está en estudio la vacuna en los menores de 12 años", que si sale adelante supondrá un mayor esfuerzo porque habría que inocularla a "un grupo más grande, en el que no se ha vacunado a nadie".

"Aragón necesita "2.657 enfermeras y enfermeros para alcanzar al menos la media europea"

Desde CSIF coinciden en que "muchos de los contratos eventuales no se van a renovar, lo que va a suponer un problema para las plantillas", que afirman "no están bien cubiertas". Ya no se contrata en caso de bajas o contratos parciales y a los sanitarios todavía "se les deben bastantes horas", advierten fuentes del sindicato.

Los estudios del sindicato Satse vienen concluyendo que Aragón necesita 2.657 enfermeras y enfermeros para alcanzar al menos la media europea. Así, en la provincia de Zaragoza faltarían 2.000; en Huesca, 479 y en Teruel, 176. En España el déficit sería de 15.000 profesionales.

En el caso de la Atención Primaria "la población que atiende cada enfermera aragonesa es de media 1.472 habitantes y es importante tener en cuenta el perfil de los pacientes, sobre todo, en Teruel con gran dispersión y población envejecida", apuntan desde la organización.

Por ello, Martínez mantiene que no solo se requiere contratar en este periodo de pandemia sino que "hacen falta más" en condiciones normales. Reconoce el déficit de profesionales formados en la comunidad. Actualmente, con las contrataciones de refuerzo, las bolsas de empleo se quedaron vacías.

"Nunca va mal algún recurso más, pero no tenemos el agobio del año pasado"

En ello coinciden desde el CSIF. "Ahora la ola está disminuyendo, pero se espera después de los Pilares que vuelva a aumentar y ahí se acuciará más el problema", señalan.

Desde el Colegio de Enfermería añaden que "nunca va mal algún recurso más", pero con los actuales datos de covid "no tenemos el agobio del año pasado". Por ello, se plantean "esperar a ver cómo se comporta el otoño y las enfermedades habituales de esta estación". Recuerdan que "apenas ha habido gripe y catarros" por el uso de las medidas de distanciamiento y mascarillas.

Faltan médicos

El colectivo de médicos no sufre recortes, pero recuerda que también necesitan más profesionales, sobre todo, en algunas zonas fuera de las capitales. "Aunque descienda la actividad covid, nos da lo mismo porque hay que sacar todo lo demás, tanto quirúrgico como médico", señala Mercedes Ortín, secretaria general del sindicato médico CesmAragón. La sobrecarga se refleja en casos como el de una internista del hospital de Calatayud que renunció este lunes a su puesto por la saturación del servicio, agravada en el último mes. Ese día había en el centro 55 pacientes para dos especialistas.

Llegue o no una nueva oleada del virus, recuerda que que hay "listas de espera en todos los ámbitos" y los servicios de urgencias hospitalarios "ya se están saturando". La semana pasada el Hospital Miguel Servet tuvo que abrir una sala cerrada desde el verano por el aumento de pacientes.

A ello se une que comienza una época de aumento de determinadas patologías. "Ahora llegan los repuntes en las gripes y otras patologías de cara al otoño y el invierno como las respiratorias y virus distintos al coronavirus", apunta, aunque la mascarilla nos haya protegido. "Necesitamos médicos", concluye.

