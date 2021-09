La defensa busca la repetición del juicio a Igor el Ruso: "No se puede condenar a prisión permanente con un simple folio"

No se pueden resumir en un simple folio las razones que condenan a un hombre a pasar el resto de sus días en prisión. Con este argumento, el de la falta de motivación del veredicto del Jurado, el abogado que defiende al paramilitar serbio Norbert Feher ha intentado convencer este miércoles a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) de la necesidad de anular la sentencia que lo condenó a prisión permanente revisable por el triple crimen de Andorra, perpetrado el 14 de diciembre de 2017 y del que fueron víctimas el ganadero José Luis Iranzo (40 años) y los agentes de la Guardia Civil Víctor Romero (30) y Víctor Caballero (38).

El letrado, José Manuel Martín Calvente, considera también que no se custodiaron debidamente los escenarios de los hechos, por lo que ha pedido la anulación de varias pruebas e informes y la repetición del juicio. Según esta parte, aún habiendo reconocido su cliente las autoría de las tres muertes, solo cabría imponerle una pena máxima de 10 años por el homicidio de Iranzo. Porque, según el abogado de Igor el Ruso, en el caso de agentes, se produjo un fuego cruzado y habría que apreciar una eximente de legítima defensa.

“Los motivos que llevan al Jurado a condenar al acusado no están suficientemente explicados. Y la ley no permite al presidente suplir las carencias del veredicto”, ha señalado la defensa del acusado, que ha seguido la vista del recurso por videoconferencia desde prisión. “El acta del veredicto se construyó sobre hipótesis, no sobre certezas. Por ello, entiende el letrado que no se puede aceptar ninguna de las circunstancias que se aprecian para condenar por asesinato. Tan plausible es que los hechos pudieran ocurrir como dice la sentencia como que no”, ha remarcado Martín Calvente.

“El movimiento de los cadáveres por parte de la Guardia Civil, fundamentado y comprensible por cuestiones de seguridad, tiene una repercusión jurídica", argumenta la defensa

Para la defensa, la supuesta falta de motivación del veredicto “arrastra” a la repetición de la vista. En esa hipotética segunda vista, dice, no cabría utilizar muchas de las pruebas que existen contra su cliente por haberse obtenido, supuestamente, de forma irregular. “El movimiento de los cadáveres por parte de la Guardia Civil, fundamentado y comprensible por cuestiones de seguridad, tiene una repercusión jurídica: no existe una certeza de lo que ha ocurrido verdaderamente”, ha resumido el letrado de Feher. “La defensa entiende que es algo que no apetece, pero la justicia nos obliga a repetir el juicio, máxime cuando se habla de una condena tan severa como la prisión permanente revisable”, ha concluido.

Una sentencia y un juicio "modélicos"

La Fiscalía y el resto de acusaciones habían mostrado ya por escrito su absoluta disconformidad con los argumentos que esgrime la defensa del paramilitar serbio, pero han aprovechado la vista de hoy para remarcar las razones que les llevan a solicitar la confirmación de la prisión permanente revisable. “Aunque se exprese de forma sucinta, el veredicto cumple con el deber de motivación. Es suficientemente concreto para que pueda ser desarrollado después por el magistrado presidente en su sentencia”, ha expuesto la Fiscalía. “No es necesario explicar lo obvio”, ha apostillado, calificando el fallo de “modélico”.

En cuanto a la supuesta falta de motivación del veredicto, el penalista Enrique Trebolle ha querido aclarar que este ocupaba doce folios y no solo uno. “No nos olvidemos de que el Jurado estuvo dos días deliberando para redactar el acta y tampoco de que la Guardia Civil aportó 24 informes periciales en este sumario”, ha dicho. El abogado ha utilizado también el adjetivo “modélico” para referirse al juicio celebrado en Teruel. Como han hecho también después algunas de las acusaciones que le han sucedido en el uso de la palabra, Trebolle ha sido vehemente respecto a la falta de custodia de los escenarios de los crímenes. “¿Qué pretende decirnos la defensa, que los agentes deberían haberse puesto a poner hitos en el suelo señalando los casquillos, los cadáveres, etc? ¿En plena noche y sabiendo que un criminal anda matando y dando tiros?”

Para el letrado Mariano Tafalla, que representa a una de las viudas y a la familia del otro agente, con su estrategia, la defensa solo va a conseguir una cosa: “Perder tiempo y hacer que las familias de las víctimas tarden más en ser resarcidas”.

La última palabra la tendrá ahora el TSJA, que ya se pronunció en contra de anular o modificar la condena de prisión permanente revisable a Iván Pardo por el asesinato de su sobrina, Naiara Briones, de 8 años, en Sabiñánigo.