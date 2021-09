Jesús Ángel Olmo e Isabel Linares vencen en el Medio Maratón Ruta Vino Somontano

La prueba se desarrolló sin incidencia y con un buen ambiente en las calles de Barbastro. En la modalidad de Medio Maratón participaron 154 corredores y en la modalidad de Cuarto Maratón, 72, llegados en su mayoría de clubes aragoneses, catalanes y vascos. Entre ellos la olímpica María José Pueyo, atleta homenajeada en la pasada edición, y el alcalde de Barbastro, Fernando Torres.

Jesús Ángel Olmo ha sido el claro dominador de esta prueba entrando en solitario en línea de meta con un tiempo de 1.06.19. Mientras que Isabel Linares marchó durante toda la prueba con su compañera de club Nerea Izcude hasta encarar la recta final donde sacó unos decisivos metros de ventaja para completar un tiempo de 1.25.30.

Olmo que ya había corrido el año pasado en Barbastro quiso repetir en este circuito, remodelado el año pasado, “porque me gusto mucho. Ésta es mi segunda casa”. Tras Barbastro Olmo ya piensa en la 10 K Ibercaja y el Medio Maratón de Valencia para intentar conseguir la mínima para el Mundial y el año pasado pasar al Maratón para conseguir la mínima para un Europeo.

Pódium femenino. JLP

El pódium se ha completado de la siguiente manera: el jacetano del Atlético Oroel Alberto Puyuelo, ganador de esta prueba en la pasada edición, fue segundo con un tiempo de 1.07.25. El tercero fue el catalán Xabi Tomasa, otro habitual de esta prueba, con un crono de 1.09.21. Mientras que el cuarto clasificado y bronce en el Campeonato de Aragón fue el foncense del Hinaco Monzón Armando García con un tiempo de 1.11.20.

En féminas, Nerea Izcude fue segunda con 1.25.50 y Beatriz Martínez, del Atletismo Intec-Zoiti fue tercera con 1.27.07. Ellas junto a la ganadora de la prueba completaron el pódium de las tres mejores aragonesas. La ganadora de esta categoría, Isabel Linares, destacaba “lo entretenida” que había sido la carrera. “Hemos ido un grupo de compañero y entre todos hemos aguantado un grupo muy bueno. He tenido un momento crítico en el km 12 pero he podido recuperar a pesar de que Nerea me lo ha puesto difícil”, afirmaba.

Pódium masculino. José Luis Pano

En la modalidad de cuarto maratón los resultados fueron los siguientes. Categoría masculina los tres primeros clasificados fueron Carlos Zárate, del Alcampo Scorpio 71, con 35.45; Javier Castells, del Hinaco Monzón, con 35.58; y Denis Lorda, con 36.14. En féminas: Ester Clavijo, del Corredor@aSMJP, con 44.09; Alina Stroia, del Hinaco Monzón, con 46.19, y Teresa Salvador, del Club Atletismo Uteno, con 49.07.

El presidente del Club Atletismo Barbastro, Juan Diego Garzón, valoraba el “espectáculo ofrecido. La participación ha sido muy buena y estamos muy contentos y orgullosos de este XXIX Medio Maratón. Todo ha transcurrido muy bien”.

El presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo, Alberto Pallarés, calificó de “éxito” la prueba: “La participación ha sido muy buena, igual que el clima. Estas carreras nos hacen a todos más felices, es un día de fiesta para el atletismo porque después de un año sin poder celebrar nada en asfalto, este es el pistoletazo de salida para organizar nuevas competiciones. Barbastro es un ejemplo de organización de competiciones en asfalto y pista”.