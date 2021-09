Jano Cabello: "Somos la generación con más potencial de la historia, pero la que menos lo aprovecha"

Jano Cabello siempre ha sido un adelantado en esto de la comunicación digital. Con tan solo 21 años fundó su propia agencia de publicidad, ‘Stuart’, por la que pasaron más de 300 clientes. "Pronto me di cuenta de que la gente llegaba a mi empresa porque había oído hablar de mí, algo que me llevó a trabajar sobre mi marca personal", admite.

Pero, ¿qué es esto de la marca personal o 'personal branding'? Se trata de un concepto que consiste en tratarse a sí mismo como una marca comercial con el objetivo de diferenciarse y llegar a un público potencial. "Cuando la gente tiene una necesidad que tú puedes cubrir y piensan en ti para hacerlo, es que lo estás haciendo bien", explica.

Algo para lo que las redes sociales se convierten en el caldo de cultivo ideal. "Son el lugar en el que puedes llegar a ser lo que quieres ser, sin límites", asegura Cabello. Es más, no es algo sobre lo que puedas decidir ya que todos la tenemos desde el momento en el que nacemos. "Desde que llegamos a este mundo nos presentan en sociedad y nuestra marca personal echa a andar. Hagas lo que hagas ya no te vas a poder despegar de ella", advierte. Por eso, la elección consiste en dejar que hable de ti de manera involuntaria e inconsciente o, en su defecto, "trabajar sobre ella y potenciarla".

Y eso es precisamente lo que este 'influencer' promueve a través de las redes sociales. Está en todas, pero reconoce que en la que más alcance tiene es en Instagram donde aglutina casi 13.000 seguidores.

Además, en la actualidad dirige el equipo de márketing de la empresa aragonesa San Jorge Coffee Roasters, para la que las redes se han convertido en una herramienta fundamental. "A través de una campaña digital logramos recaudar 140.000 euros en tan solo 48 horas gracias a la técnica de la tokenización. Algo impensable hace unos años", destaca el experto.

"Tenemos una herramienta súper poderosa entre las manos y nos dedicamos a hacer bailes en TikTok"

"Siempre he dicho que somos la generación con más potencial de la historia, pero la que menos lo aprovecha. Nos han venido todas dadas. Si nuestros abuelos hubieran tenido redes sociales habrían dominado el mundo", afirma Cabello. En su opinión, no se les está sacando el partido suficiente. ¿El motivo? La rapidez con la que las nuevas tecnologías han irrumpido en nuestras vidas, la falta de educación tecnológica y las carencias en materia de educación emocional: "Tenemos una herramienta súper poderosa entre las manos y nos dedicamos a hacer bailes en TikTok".

Muestra menos de lo que eres

Otra de las claves para convivir con este mundo digital es el autoconocimiento, sobre todo aplicado al uso de las redes sociales. "Hay un lema de marketing que me encanta que dice: ‘Under promise and over deliver’ que vendría a significar, ‘Muestra menos de lo que eres’ para sorprender más", ejemplifica. Y es que otro de los problemas del mundo digital tiene que ver con las falsas apariencias y la búsqueda de una identidad digital artificial.

"Igual de importante es saber quién eres y qué es lo que quieres antes de mostrarte al mundo. Ocultarse tras un filtro o falsear tu realidad no la va a cambiar y el primer fraude es el que cometes contigo mismo", destaca Cabello, que aboga por el trabajo personal, el cual asegura que se está convirtiendo en una asignatura pendiente.

"Ocultarse tras un filtro o falsear tu realidad no la va a cambiar y el primer fraude es el que cometes contigo mismo"

Precisamente por eso, Cabello lleva años dedicándose a formar a quienes quieren llegar más lejos a través de las redes sociales, pero con "responsabilidad y coherencia": "Es la única manera de que las cosas salgan bien, te lo aseguro". Es colaborador habitual del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Zaragoza Activa, la Universidad San Jorge (USJ), Nett Formación o el INAEM, además de haber impartido formaciones en todo el mundo, viajando hasta Texas, Miami (Estados Unidos), o Quito, entre otras.