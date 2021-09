Inés Arrimadas: "Teruel Existe solo ha conseguido que Bildu y ERC tengan más y Aragón, menos"

Ha venido a Zaragoza a homenajear a las víctimas de la casa cuartel como desagravio por los homenajes a Parot. ¿Cómo acabaría con los rescoldos de ETA?

Sin duda, cambiando la ley para que fuera mucho más fácil impedir estos homenajes, aunque con la actual se podría. La permisividad con los homenajes y el acercamiento de presos etarras es el precio que paga Sánchez por el apoyo de Bildu.

Cuando se empieza a salir de una pandemia vuelve la cuestión catalana. ¿Tiene alguna solución?

Sí, aunque no es fácil ni a corto plazo y pasa por que los constitucionalistas hagamos un plan estratégico de recuperación de la normalidad democrática en Cataluña y se aplique independientemente de quién que gobierne.

¿Y ese plan en qué se traduciría?

En que se respete la neutralidad en las escuelas ni se adoctrine en las televisiones públicas, no se destine dinero a entidades que fomentan el separatismo o haya una mayor presencia del Estado en Cataluña. Hay que revertir todo lo que el nacionalismo ha desmontado durante 40 años mientras PP y PSOE se lo permitían.

El presidente Lambán sostiene que una candidatura olímpica compartida con Cataluña puede encauzar la solución. ¿Lo comparte?

Requiere muchas más cosas. Ojalá salga bien. Todo lo que sean eventos deportivos internacionales que pongan a Aragón y Cataluña, y por tanto a España, en el mapa es positivo. No solo hay que hacerlo porque pueda contribuir a la recuperación de la normalidad en Cataluña, sino porque puede ser bueno para la recuperación económica de España.

Más allá de instar un pacto de Estado para bajar la luz, ¿Qué solución tiene Cs para abaratarla ya?

Hay que tomar medidas a corto, medio y largo plazo. A corto deben ir encaminadas al 50% del recibo no relacionado con el consumo, sino con impuestos, peajes...

Eso ha anunciado el Gobierno, una rebaja de la carga fiscal.

En parte, porque sigue habiendo doble imposición. Lamento no ser la presidenta de un partido populista, pero las medidas requieren una reforma del sistema energético y eso es un acuerdo de Estado. España puede ser una potencia mundial en renovables y no depender del exterior con una energía barata, pero Sánchez no piensa en las próximas generaciones, sino en las próximas elecciones.

¿Y qué hace Cs donde gobierna para paliar el tarifazo eléctrico?

Tomando medidas para ayudar a los pequeños comercios, autónomos y pymes y bajando impuestos a la clase media y trabajadora. A las personas que les cuesta pagar la luz, también les cuesta pagar los libros de los niños, la hipoteca, el alquiler... Al final, el dinero sale del mismo bolsillo.

Descartan apoyar los presupuestos de Sánchez. ¿Volverán a revalidar su voto a los de Lambán?

Siempre vamos con condiciones por delante. Todo Aragón sabe que si hay una ley de simplificación es por Cs y que si se ha respetado a la escuela concertada y no se han subido impuestos ha sido por nosotros. Estamos en una oposición útil, pero exigente.

Esas dos últimas medidas son exigencia del PAR, que tiene la vicepresidencia de la DGA.

Estoy convencida de que Cs, con sus doce escaños, ha tenido la fuerza suficiente para que sea realidad. Nuestro partido tiene más fuerza desde la oposición, siendo exigente, que algún partido que está en el Gobierno.

¿Se refiere al PAR?

A algunos que están dentro.

¿No va a apuntar a alguno?

No.

¿El acuerdo de colaboración con el PAR en la Diputación de Teruel es una experiencia-piloto de cara a las próximas elecciones?

Es sentido común. Lo que no entiendo es que genere tanto revuelo. Estamos en una crisis y lo normal es que Ciudadanos intente que la centralidad, moderación y sensatez triunfen. Y más en Teruel, donde vemos estos experimentos como Teruel Existe, que lo único que han conseguido es que Bildu, ERC y Junts tengan cada día más cosas y Teruel y Aragón, menos.

¿Ha mantenido algún contacto con Arturo Aliaga?

Una sola vez y para desearle una pronta recuperación.

¿Se ve negociando unas listas compartidas?

Me veo aplicando sentido común.

Con perspectiva, ¿fue un error decir no a Pedro Sánchez? Ahora estarían gobernando en vez de luchar por su supervivencia.

Vamos a los más reciente. Error garrafal fue Pedro Sánchez dijera no a la mano tendida de Cs y cogiera la de Bildu. Lo pagamos todos los españoles. Se nota que Bildu manda en España. Cada día hay más acercamiento de presos y blanqueamiento del terrorismo.

Acercamiento de presos también los hubo con el PP y Aznar llegó a referirse a ETA como movimiento de liberación vasco.

No defiendo a gobiernos anteriores. Llegamos aquí por una concatenación de errores de los diferentes gobiernos de España. Tanto PP como PSOE han preferido pactar con los nacionalistas antes que entre ellos. Por eso Ciudadanos es tan necesario, la única manera de que haya acuerdos de Estado y no contra el Estado con nacionalistas.

¿Cómo piensan rearmarse cuando todas las encuestas les dan un resultado testimonial?

Como otros liberales europeos que también han pasado por buenos y malos momentos. Defender el espacio de centro liberal es complicado aquí y en Alemania, donde se quedaron fuera del Bundestag y ahora son una de las fuerzas que más crecen. Tenemos una diferencia muy importante con el bipartidismo, que es la regeneración, no repartirnos televisiones o jueces ni pactar con nacionalistas.

¿Qué ha pasado para que los votantes compraran el discurso liberal y ahora les den la espalda?

Ha habido un cúmulo de cosas que habremos hecho mal y circunstancias que no ayudan. Con polarización se hace más difícil para un partido liberal.

Hervías sigue con su oficina en el PP. ¿Le preocupa que la OPA hostil fructifique en 2023?

No le está saliendo nada bien. Lo más sonado que ha hecho es la chapuza de Granada, con la que ha regalado la Alcaldía al PSOE. La mayoría del PP sabe que lo mejor es seguir gobernando, y Zaragoza es un buen ejemplo.

Azcón no quiere que se toque a nadie en Aragón porque la coalición funciona. ¿Es una garantía de estabilidad?

La garantía de estabilidad en Zaragoza es que somos socios leales y se cumple el acuerdo de gobierno. Funciona como un reloj.

El alcalde dijo que llevaría a cualquier de los ediles de Cs en una lista de coalición. ¿Qué piensa?

Es una muestra de que el acuerdo funciona bien y que los concejales son de muy alto nivel. Es un reconocimiento explícito que se agradece.

Se lo pregunto de otra manera. ¿Vería una coalición municipal?

Veo que el acuerdo y el gobierno funcionan muy bien. No se ha planteado, pero ojalá pudiera seguir otra legislatura este gobierno.

¿Pero se imagina negociando?

No está encima de la mesa y el PP está en otro tipo de operaciones. Hay que centrarse en el día a día.