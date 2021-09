Buena afluencia y medidas de seguridad en la apertura de los pubs hasta las 4.00.

Cerca del 90% de los locales de ocio nocturno de Zaragoza abrirán este fin de semana tras la flexibilización de las medidas que les permite abrir hasta las 4.00. "Durante la primera noche –del jueves al viernes– la valoración fue muy positiva", confirmó Alberto Campuzano, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza. Resaltó, además, el "esfuerzo titánico" de los agentes de la Policía Local y Nacional, que durante la noche "pasaron por la mayoría de los establecimientos abiertos para controlar el cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias". "Esperamos que el que no cumpla sea sancionado", afirmó. También confió en que el Gobierno de Aragón permita a las discotecas –solo una docena continúan en activo– puedan recuperar su horario normal: hasta las 5.30 entre semana y las 6.30 los fines de semana.

En Huesca, Carlos Bordonaba, propietario de El Palmar y La Cantina, aseguró que "la noche fue un poco mejor que la anterior". "En El Palmar tuvimos aforo completo y la noche fue muy tranquila, sin ningún altercado ni aglomeraciones tras cerrar", indicó Bordonaba. También se mostró "esperanzado", ya que estos días con la ampliación del horario "podremos hacer más caja y coger aire en esta situación tan mala", aunque consideró que "parecemos más una cafetería que un bar de noche porque no se puede bailar".

En el sector de la hostelería, los cambios no son tan significativos, aunque Fernando Martín, presidente de la Federación de Empresarios de Hoteles y Restaurantes de Zaragoza, espera una "buena acogida", especialmente, en las terrazas del centro de la ciudad: "En los interiores no se notará mucho". Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Aragón, Francisco Beltrán, confirmó que durante la primera noche con estas limitaciones no se produjeron "incidentes reseñables": "Se han cumplido las nuevas medidas y eso es lo que esperamos que siga siendo".

NOTICIAS RELACIONADAS Repollés dice que casi tres de cada cinco facultativos formados en Aragón se quedan en la Comunidad

De cara al futuro, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, recalcó que ultiman una orden para "ligar incrementos de aforo y horarios" en el ocio nocturno a la solicitud de certificados de vacunación. "Se necesita autorización judicial", confirmó, aunque esta no sería como la planteada –y avalada por el Supremo– en Galicia. La idea –incidió– es que se aplique al ocio nocturno, aunque de obtener autorización, se estudiaría extenderla a otras actividades.