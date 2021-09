La Almunia, Caspe y Fraga son las zonas sanitarias con más reacios a vacunarse

Tres zonas sanitarias de Aragón se están quedando rezagadas a la hora de inocular la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus. Se trata de La Almunia, Caspe y Fraga donde, según los datos facilitados por la consejería de Sanidad, solo se han vacunado siete de cada diez vecinos que superan los 12 años. De hecho, en La Almunia el porcentaje de personas a las que se ha administrado la segunda dosis (69,7%) ni siquiera llega a esa cifra. En el conjunto de Aragón, el 85,2% ha acudido en dos ocasiones a su centro de vacunación, una marca que Berbegal (la zona sanitaria que mejor ritmo ostenta de las 122 de la Comunidad) supera en más de un punto, ya que el 86,7% de sus habitantes han recibido la segunda dosis.

La menor cadencia en las tres zonas coincide con la presencia de un grupo población, el que se dedica a la recogida de la fruta, con unas características similares. La coordinadora de Enfermería de Atención Primaria del centro de salud de Fraga, Pilar Albás, entiende que hay dos factores clave y que ambos atañen a los temporeros. “Por un lado, la población migrante el año pasado era más alta en la zona. Muchas de personas que entonces constaban en nuestra base de datos ha dejado el territorio sin darse de baja del sistema, por lo que aunque estén llamados a vacunarse no piden cita. Puede que en estos momentos estén a cientos o miles de kilómetros de aquí”, indica la facultativa.

La responsable lamenta que, además, “hay algunas personas, población de origen extranjero pero ya asentada, que, por distintos motivos, es reacia a ponerse la vacuna”. “Muchos de ellos son usuarios del sistema sanitario, pero cuando les contactas por teléfono no te atienden, por lo que pese a esa captación activa en la que nos estamos volcando no podemos siquiera registrar que no quieren vacunarse”, añade.

El arranque de la vacunación en el centro de salud de Fraga fue bueno y las primeras dosis se despacharon con rapidez, incluso se registraban filas a diario a las puertas para aprovechar los remanentes. Sin embargo, el ritmo se estancó “hace días” hasta el punto de que la carpa en la que se inyecta cuenta con la mitad de personal (de cuatro a dos) que hace unos días y se retirará al concluir la semana próxima, cuando se seguirá dando el servicio en el propio centro.

Albás destaca que, además de la barrera del idioma, existe cierto poso cultural que inclina a algunas nacionalidades a alejarse de la vacuna contra el covid: “Cuando hay un caso y llamamos a sus contactos estrechos siempre les preguntamos si están vacunados o tienen cita. Y cuando dicen que no, responden motivos de lo más variopinto, como el miedo, el hecho de no creerse la pandemia o la eficacia del medicamento o el pensamiento de que la inoculación puede dejar estéril al receptor. Explicarles y convencerles de lo necesario de vacunarse, e incluso de que cumplan con una cuarentena, resulta un esfuerzo ímprobo”, reconoce la enfermera.

Fraga notificó el pasado lunes (último dato disponible) cuatro nuevos casos de coronavirus, mientras que en La Almunia se dieron dos y en Caspe, solo uno.

Envío masivo de SMS

El director general de Salud Pública, Francisco Falo, declaró este martes ante los medios que ya se ha alcanzado el millón de personas con pauta completa, lo que supone “haber evitado 1.300 muertes y 172 ingresos en uci”. Sin embargo, Falo reconoció que “la población a la que no se ha administrado ninguna de las dosis no está mostrando una gran adhesión por vacunarse”. “Como administración, tenemos que plantearnos cómo llegar a ellos", añadió, al tiempo que anunció un envío masivo de mensajes de texto (SMS) a los teléfonos móviles de aquellos que todavía no han pedido cita alguna o aún tienen pendiente la segunda, un grupo que aglutina a unos 200.000 aragoneses.

El porcentaje de personas de 12 y más años que ha iniciado la vacunación es del 89,37%. Sin embargo, la pauta completa está en un nivel más bajo en varias franjas de edad. En el grupo de adolescentes (de 12 a 19 años) apenas se ha alcanzado el 63,05%, mientras que en la franja de entre 25 y 34 años solo el 69% ha acudido dos veces a su centro de vacunación. A partir de los 45 años ya se supera el 90% de inoculados con las dos dosis, alcanzado el pleno (100%) en el grupo de mayores de 75 años.