La caña perfecta la sirve en Aragón Juan Pablo Abenia

Tirar una buena caña de cerveza parece una tarea sencilla, pero tiene sus secretos y hay que practicar mucho para hacerlo realmente bien. En el Salón de los Profesionales de la Hostelería de Aragón (Sapha), que se ha celebrado el lunes y el martes en el complejo Aura, ha habido unos cuantos camareros y barman que se han disputado el trono de mejor tirador de cerveza de Aragón.

La cita tuvo lugar este martes y participaron diez profesionales en el expositor de Ambar. El nivel fue bastante bueno pero el jurado lo tuvo claro: Juan Pablo Abenia, de la coctelería Gregory's, se erigió como ganador del campeonato.

Juan Pablo comentó emocionado que se lleva presentando desde 2017, pero nunca había logrado este reconocimiento. "Aunque en mi establecimiento servimos más cócteles y combinados, me he preparado con ganas y creo que he tirado la cerveza bastante bien", destacó. A buen seguro que el jurado se decantó por la ejecución que tuvo en la tirada libre de tres golpes para conseguir la espuma perfecta.

Keillyn Guevara, durante la preparación del cóctel ganador. A. Toquero

Más allá de este detalle, Juan Pablo describió algunas cuestiones a tener en cuenta para tirar bien una cerveza, como refrescar la copa con agua fría, colocar el vaso en un ángulo de 45 grados o regular el caudal del grifo.

También es interesante dar un toque final encima de la mesa, para elevar la burbuja desde el fondo de la copa, y formar una nube de carbónico bajo la crema. Y por último, insistió, "la caña debe tener una densa de capa de crema de por lo menos un par de centímetros, donde debajo se agolpen las burbujas formando una nube". A partir de ahí ya solo queda disfrutar de su sabor apreciando todos sus matices.

Los participantes tenían un tiempo limitado para preparar sus cócteles A. Toquero

Por otra parte, este año no se ha podido celebrar el Campeonato de España de Coctelería, así que esta cita tampoco se ha desarrollado en el marco de Sapha, como suele ser habitual. Sin embargo, se ha organizado el I Campeonato Mixology by 49 Millions, el refrescante vino de baja graduación alcohólica y un toque carbónico de Grandes Vinos y Viñedos.

En este caso, el jurado lo tuvo bastante claro al decidir el nombre de la ganadora: Keillyn Guevara. Trabaja en Mai Tai Poke&Burger Bar con su padre Roger Guevara y ella es la encargada de preparar la carta de cócteles.

Los dos estuvieron presentes durante todo el día en el salón, pero a media tarde Keillyn se tuvo que ir a trabajar a Mai Tai, así que no pudo recoger el premio. "Es una pena –comentó su padre–, pero los dos no nos podíamos quedar y yo he estado en la organización y no podía irme".

En cualquier caso, Roger ha probado el cóctel ganador y conoce bien sus ingredientes. "Lleva mezcal y un licor de Ancho Reyes, elaborado a partir de un chile mexicano que da unas notas especiadas y picantes; el punto diferencial tal vez sea el mix de sirope de palomita con fresa, el toque cítrico de lima y, finalmente, el golpe de 49 Millions", describió.

Roger le comunicó a su hija la buena nueva por teléfono "y la verdad es que se ha puesto muy contenta". Keillyn es una joven promesa de la coctelería en Aragón. Ha estudiado enología, tiene formación coctelera y ha estado seis meses de prácticas en Francia.