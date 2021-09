José Joly e Irene Vallejo, Premios HERALDO; News Media Europe, Premio HENNEO

José Joly Martínez de Salazar, presidente del grupo de comunicación Joly, y la escritora Irene Vallejo han sido distinguidos con los Premios HERALDO de 2021. Los galardones, que concede anualmente este periódico, serán entregados en el transcurso de un acto que se celebrará el 16 de septiembre, en conmemoración del 126 aniversario de su fundación (que tuvo lugar el 20 de septiembre de 1895).

La gala se desarrollará, como viene siendo habitual desde la creación de los premios, en la planta de impresión del periódico en Villanueva de Gállego, y contará con la presencia de autoridades y representantes institucionales de todos los sectores de la sociedad aragonesa. El aforo quedará limitado por las condiciones fijadas por las autoridades sanitarias.

El Premio HENNEO, en su tercera edición, ha recaído este año en la asociación europea de medios de comunicación News Media Europe, una organización que aglutina a más de 2.400 medios de comunicación europeos. Este galardón reconoce su labor en defensa del sector y en favor de la libertad de prensa como base de la democracia en Europa.

El Premio HENNEO se creó en 2017 para distinguir a personalidades, tanto nacionales como internacionales, que hayan destacado en la proyección de Aragón en el mundo o en la defensa de los derechos humanos.

El Premio Antonio Mompeón Motos de Periodismo, que honra la memoria de quien fuera máximo responsable de HERALDO DE ARAGÓN en la primera mitad del siglo XX, corresponde este año a José Joly Martínez de Salazar, presidente del Grupo Joly, la empresa periodística más antigua de España.

Nacido en Cádiz, Joly pertenece a la quinta generación de una familia editora que se inicia en 1867 con la fundación de ‘Diario de Cádiz’ por parte de su tatarabuelo, Federico Joly Velasco. Él accedió al negocio como consejero delegado en el año 1987 y en 1998 fue nombrado presidente de Federico Joly y Cía., momento en que se inicia la expansión por el resto de Andalucía. Actualmente, el grupo edita nueve cabeceras en Cádiz, Jerez, Algeciras, Sevilla, Córdoba, Huelva, Granada, Málaga y Almería, al tiempo que afronta la transformación digital.

Valores Humanos

El Premio a los Valores Humanos y el Conocimiento fue creado por HERALDO para galardonar cada año a un aragonés, o a una institución aragonesa, que se haya distinguido especialmente por su personalidad y por su contribución a la mejora social o cultural de sus conciudadanos. Este año reconoce a la escritora y filóloga Irene Vallejo, autora de ‘El infinito en un junco’, todo un fenómeno editorial que ha recibido una extraordinaria acogida entre los lectores y la crítica y ha sido reconocido también con galardones tan prestigiosos como el Premio Nacional de Ensayo. Apasionada por la divulgación de los autores clásicos, colabora con diversos medios, entre ellos HERALDO DE ARAGÓN.

JOSÉ JOLY. PREMIO MOMPEÓN MOTOS DE PERIODISMO

José Joly, presidente del grupo de comunicación Joly Roberto Asensio

En opinión de José Joly, "la información fiable es más importante que nunca". En estos tiempos de incertidumbre, desorientación, ruido y desinformación, "el ciudadano necesita estar bien informado" y, para el presidente del Grupo Joly, "presentar esa información, ordenarla, jerarquizarla, analizarla, con fiabilidad, veracidad, criterio e independencia es la función del periodismo profesional y los diarios".

Conoce de primera mano el duro momento que atraviesa el sector, pero sabe también que el futuro se construye en gran medida sobre expectativas. Por eso, ante la transformación digital que lo ha cambiado todo, "siempre me ha irritado oír que somos zombis, muertos vivientes". La clave está "en adaptarse a los nuevos formatos, pero no hay crisis del periodismo ni desinterés por nuestra actividad. Al contrario. El futuro es dar noticias de calidad con profesionalidad y fiabilidad y respetando estas reglas inmutables del oficio, en los lenguajes y formatos de la era digital", declara.

"La prensa local tiene un futuro prometedor porque siempre se exigirá información local de calidad"

A su modo de ver, a la actual desorientación "contribuyen los populismos políticos, la utilización espuria de las redes sociales para emitir mensajes, por ejemplo eludiendo una buena entrevista utilizando tuits o en ruedas de prensa sin preguntas". Es algo ante lo que "debemos ser muy firmes al exigir a lo público que responda ante la ciudadanía –afirma–. Es privilegio de los políticos y demás agentes sociales recurrir a las redes sociales, pero es nuestra obligación intentar que esa mediación se haga con la participación de las empresas periodísticas".

En este contexto, quien preside un grupo que asume funciones de prensa regional pero a través de nueve marcas locales –‘Diario de Cádiz’, ‘Diario de Jerez’, ‘Europa Sur’, ‘Diario de Sevilla’, ‘El Día de Córdoba’, ‘Huelva Información’, ‘Granada Hoy’, ‘Málaga Hoy’ y ‘Diario de Almería’– asegura que la prensa local y regional presenta grandes ventajas competitivas: "La prensa local tiene un futuro prometedor porque siempre se exigirá información local de calidad", señala.

Por eso quiere transmitir un mensaje optimista, ya que ve el futuro "difícil pero esperanzador". Le preocupa especialmente el relevo generacional de los lectores. Aunque "todavía le queda recorrido, sabemos que el futuro no está en el papel", que resulta imperativo adaptarse a esos nuevos lenguajes, que están en constante evolución, pero siendo muy cautelosos y cooperativos, "también desde el punto de vista corporativo", así como buscar la cooperación con los grandes gigantes tecnológicos.

Quinta generación de una familia editora

Nacido en Cádiz en 1964, José Joly Martínez de Salazar preside el grupo de comunicación Joly, que es actualmente la empresa periodística más antigua de España. Sus orígenes se remontan a 1867, cuando su tatarabuelo, Federico Joly Velasco, funda ‘Diario de Cádiz’. Continuador de la saga familiar y defensor de los valores fundamentales del periodismo en un momento de transformación digital, hoy el grupo que preside edita nueve cabeceras locales.

IRENE VALLEJO. PREMIO A LOS VALORES HUMANOS

Irene Vallejo, escritora y folóloga. Oliver Duch.

Muchas cosas han cambiado en la vida de Irene Vallejo desde que la publicación de ‘El infinito en un junco’ comenzara a levantar la ola de entusiasmo y éxito que, hace unos días, la ha hecho viajar a Italia, para promocionarlo en varias ciudades. El italiano es tan solo uno de los 33 idiomas a los que se ha traducido. Siruela acaba de anunciar la edición 41 y las últimas cifras son contundentes: más de 350.000 ejemplares vendidos en España y Latinoamérica.

El agradecimiento y la sorpresa siguen conviviendo en su ánimo ante un éxito que "me ha pillado inexperta y desprevenida", acostumbrada como estaba a moverse a una escala de edición pequeña, de proximidad y recorriendo caminos "como una música ambulante". Ahora, por fin ha terminado "con esa sensación permanente de que quizás se acababa el tiempo, que lo de ser escritora no se consolidaba y había que buscar otro trabajo, abandonar un poco el sueño, que quizás era demasiado grande para hacerse realidad y, ahora, de repente, con este libro, he vivido cosas que me hubieran parecido desmesuradas hace dos años".

"O navegamos juntos o nos hundimos como sociedad"

La acogida de los lectores, tan intensa como inesperada, tuvo lugar en el duro contexto del confinamiento. Y las palabras de la escritora y filóloga sirvieron para "dar consuelo de la misma manera que cuando uno canta y trata de espantar los males". Piensa que es pronto para saber si habrá valores que saldrán reforzados tras la pandemia. Su deseo es que "ojalá dejemos atrás esa ideología del triunfo, de la independencia, del éxito, de querer hacerlo todo nosotros solos y seamos más conscientes de que estamos juntos, que o navegamos todos a la vez o nos hundimos como sociedad y de lo importante que es que estemos pendientes de otras personas, intentar ayudarnos unos a otros y formar comunidad".

Gran divulgadora del mundo clásico, explica que "cuando lees a un autor de Grecia o Roma y te identificas profundamente con sus emociones, sabes que hay algo que nos une a todos y que es el punto de partida de nuestra posibilidad para crear comunidades y entendernos unos a otros".

Es consciente de que los lectores tienen expectativas sobre sus próximos libros, pero la presión es relativa, pues sin duda "era mayor antes de todo esto: la presión para abandonar o dejarlo convertido en un rinconcito de la vida pero no la tarea principal". Ahora se siente libre y trata de explicar a sus editores y agentes que "yo tengo ritmos lentos, necesito pensar y escribir y pulir y reescribir". A ‘El infinito...’ le queda mucho por volar: en los próximos meses aparecerá en chino, japonés, polaco... y en primavera saldrán las ediciones alemana e inglesa.

Enamorada del mundo clásico

Las leyendas de Grecia y Roma la fascinaron desde la infancia y hoy sigue encontrando en los clásicos el norte para entender el presente y convivir. En Zaragoza, donde nace en 1979, estudió Filología clásica; después obtendría el doctorado europeo por las Universidades de Zaragoza y Florencia. Su obra ‘El infinito en un junco’ es un éxito editorial que se edita en todo el mundo y ha sido reconocida con el Premio Nacional de Ensayo. Irene Vallejo recibió este año el Premio Aragón.

NEWS MEDIA EUROPE. PREMIO HENNEO

Victoria Svanberg, ‘incoming president’ de News Media Europe V. S.

La Asociación Europea de Editores (News Media Europe) (NME) representa a más de 2.400 medios de comunicación de once países europeos: España, Reino Unido, Bélgica (Flandes), Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Suecia e Irlanda.

Victoria Svanberg (Suecia, 1969), ‘incoming president’ de News Media Europe, sostiene que su prioridad es "dar continuidad» a la labor realizada durante estos años por Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente de HENNEO, "con el mismo espíritu con el que él lo ha hecho".

"Nuestro propósito fundamental –afirma– sigue siendo defender e incrementar la libertad de prensa, abogar por las cabeceras de periódicos –tanto en formato impreso como digital–, que impulsan una industria periodística creativa en la UE". E insiste en que, para lograrlo, es necesario "trabajar codo a codo con todas aquellas organizaciones que crean en los principios fundamentales para todos nosotros: proteger la libertad de prensa, defender el futuro digital de nuestro sector y garantizar la debida protección del valor de los contenidos".

"La independencia de los medios de comunicación es uno de los requisitos más importantes de una democracia libre y próspera"

Para la NME la independencia de los medios de comunicación es incuestionable. "Es imprescindible que los periodistas puedan seguir realizando su trabajo de forma libre y sin interferencias", afirma Svanberg. Y, en este sentido, considera que "la autorregulación del periodismo ha funcionado bastante bien. La independencia de los medios de comunicación es uno de los requisitos más importantes de una democracia libre y próspera, por eso trabajamos a diario para garantizarla, tanto frente a la presión política como a la económica".

Garantizar la existencia de una normativa firme y aplicable, que permita a los productores de contenido, como los editores de noticias, "obtener beneficios por su trabajo", es otra de las prioridades de la organización. "La realidad es que algunas plataformas digitales se han convertido en entes tan grandes y dominantes, que pueden imponer sus propias reglas, lo que conlleva prácticas injustas y abusivas, al utilizar contenidos de prensa sin una retribución adecuada". Por eso es tan importante la labor de News Media Europe, incide Svanberg, "porque trasladamos estas cuestiones ante las instituciones europeas y ayudamos a los legisladores a diseñar políticas que reequilibren la economía digital".

Periodismo en los genes

Presidenta de NWT Media, un potente y prestigioso grupo de medios de comunicación locales y regionales de Suecia, fundado en 1836, representa a la cuarta generación de esta empresa familiar, donde empezó a colaborar en sus vacaciones escolares. Casada y madre de dos hijos, ha sido la primera mujer en presidir la TU-Media, organización sueca fundada hace más de 120 años, que trabaja por unos medios libres y competitivos en una sociedad abierta y democrática.