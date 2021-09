PSA suspende el turno de noche en octubre en Figueruelas por la escasez de semiconductores

Como un jarro de agua fría han recibido los sindicatos en Figueruelas la noticia de PSA (Grupo Stellantis) de que suspenderá el turno de noche a partir del 4 de octubre por la crisis de la falta de semiconductores en tanto en cuanto las circunstancias de suministro no permitan la apertura del mismo.

Esta mala noticia llega un solo día después de que la compañía comunicase también el cierre del almacén de repuestos en el que trabajan 49 personas por la necesidad de minimizar costes y reducir estructura. Ya ayer desde la compañía no descartaban tener que comunicar otras decisiones relacionadas con esta necesidad de optimización para aminorar el impacto que está produciendo no poder fabricar en los volúmenes previstos por el desabastecimiento de estos componentes electrónicos. Si bien, ambas decisiones tienen una raíz distinta, la primera es por la fusión entre Opel y PSA y la apuesta por la postventa multimarca y la segunda tiene que ver con una crisis global de suministros que está afectando a todos los fabricantes de coches.

La suspensión del turno de noche, dice la compañía, tiene como objetivo "fabricar los volúmenes actuales de una forma más eficiente adecuando la producción diaria a la disponibilidad de componentes y permitiendo mantener un calendario de trabajo más regular". Además, añade, "estar estudiando medidas para gestionar el excedente de plantilla, a través del ERTE suspensivo actualmente en vigor hasta el 31 de diciembre, transferencias temporales de plantilla u otras medidas que sirvan a los mismos fines".

Desde la dirección reconocieron que "el turno de noche era el más susceptible de suspenderse" dado que ya en mayo de este año se había quitado en la línea 1, la que fabrica el Crossland X y el C3 Picasso, por este mismo motivo, lo que supuso entonces la no renovación de 300 contratos de eventuales. Había quedado en marcha este turno para la línea 2 del Corsa y es el que se eliminará a partir del 4 de octubre.

En este sentido, insistieron por parte de PSA que en "ahora lo que se va a negociar no son despidos sino una suspensión temporal de este turno y la reestructuración del trabajo, es decir lo que se hacía en tres turnos, en dos, y si parte de ellas son susceptibles de prejubilarse, así como otras fórmulas para reducir el impacto".

Una negociación que va a comenzar ya mañana y que estará abierta hasta pocos días antes de que se suspenda el turno de noche, a partir del 4 de octubre, y sin plazo, recuerdan desde PSA, para su reposición, ya que será el final de la crisis de suministro de semiconductores la que marque la vuelta a la normalidad. Y hoy por hoy se desconoce cuando terminará. "Pensábamos que esta crisis global de desabastecimiento iba a durar menos, que no se iba a alargar tanto en el tiempo, pero a día de hoy, no lo sabemos", dijeron. Eso sí, insistieron en que la demanda de vehículos no ha bajado en los distintos mercados europeos para los que producen, y si hubiera semiconductores, podrían volver a fabricar al máximo de capacidad.

"Es un suspenso temporal del turno de la noche, lo que va a implicar trabajar más días en menos turnos (repartir lo que se pueda trabajar entre los turnos de mañana y tarde), lo que va a permitir planificar un poco mejor la producción en la planta", explicaron desde PSA, que ahora tiene que ver con los sindicatos cómo lo va a hacer. "Hay que ver a esos 650 del turno de noche como se les reorganiza, aunque no es un problema del turno de noche", precisan las mismas fuentes. "Tenemos 80 días pactados en ERTE para producción hasta final de año y 50 para el personal de oficinas y hay que ver cómo se reparten esos días de paro técnico".