Olona frena el plan de fusión de los retenes forestales y condiciona todo al consenso

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, ha dado marcha atrás en los cuestionados planes de reducción y fusión de los retenes contra incendios y ha garantizado que el nuevo diseño del operativo de prevención y extinción, en el que trabaja la Dirección General de Medio Natural que gestiona Podemos, se basará en el "diálogo, consenso y acuerdo". No obstante, ha resaltado que las competencias de sus socios se van a "respetar".

En su comparecencia ante pleno del pleno de las Cortes, solicitada por el PP para dar cuenta de la propuesta, Olona ha señalado este jueves que el modelo, heredado del Icona, requiere cambios para solventar sus "debilidades y anomalías" y ha abogado por avanzar en una prevención real, con la utilización de maquinaria y quemas controladas, y no como ahora con "trabajos de jardinería" que disparan el coste a 8.000 euros por hectárea. No obstante, ha advertido de que este tipo de medida igual no las aceptaría la opinión pública.

A su juicio, se requiere "otro enfoque" porque haber duplicado las hectáreas en las que se ha hecho estas labores en la pasada legislatura, de 2.500 a 5.000 hectáreas es "irrelevante" cuando Aragón cuenta con dos millones. Y aunque ha destacado que se ha reducido a la mitad la superficie quemada en la última década, ha advertido de que se va a una "tormenta perfecta" con el cambio climático y la pérdida de las actividades tradicionales.

El consejero ha asegurado que se va a constituir una mesa técnica para escuchar y tener "muy en cuenta" la opinión de los técnicos para tomar después decisiones políticas. Entre las carencias del actual modelo, ha citado la como la falta de especialización y la carencia de una brigada de investigación de los incendios.

Olona se ha encontrado con las críticas no solo de la oposición, sino de los propios socios de gobierno. La diputada aragonesista Esther Peirat ha tildado de "error" la concentración de las cuadrillas y ha reclamado "escuchar a los implicados", mientras el portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha elevado el tono para asegurar que estos traslados de personal "no son compatibles con generar trabajo en el mundo rural".

El diputado popular Antonio Romero ha solicitado directamente la dimisión del director general de Medio Natural y reclamado que las cuadrillas forestales estén donde se producen los incendios. "El director general quiere un cuerpo de bomberos al estilo del urbano, pero no es lo que necesita Aragón", ha sostenido antes de acusar a Podemos de pretender "desmantelar" un operativo que funciona, aparcar en verano las labores de prevención.

En la misma línea, Ramiro Domínguez (Cs) ha instado a Olona a que desautorice a Bayona, ha criticado que su nuevo modelo de operativo se "cargue" la prevención y se ha preguntado de dónde saldrán los siete millones extra para su implantación. Mientras, el portavoz de Vox, Santiago Morón ha recordado las críticas del territorio y ha considerado que todo se debe al "compromiso" del PSOE con sus socios de Podemos.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha señalado que la administración forestal no está cuestionada y que buena parte de la "anomalía" en que las relaciones laborales de Sarga trasciendan a la empresa pública.

Por su parte, Nacho Escartín (Podemos) y Silvia Gimeno (PSOE) han cerrado filas. El primero ha subrayado que las críticas se hacen a un “borrador filtrado” y que el director general solo pretende mejorar el operativo con el “respaldo de Podemos y los gobiernos de Aragón y de España” y la segunda ha pedido “sosiego” porque se va a contar “con el territorio y con todos los agentes implicados".