Juzgan de nuevo al timador del pariente por otra estafa

Juan Ramón R. S., el conocido por la Policía como el timador del pariente, fue juzgado ayer por una nueva estafa a un zaragozano al que engañó para quedarse con 40 euros, con la excusa de pagar un parquin cerca del hospital Clínico.

La víctima lo reconoció cuando fue a poner la denuncia en la comisaría de Delicias de la Policía Nacional y explicó ayer que lo engañó para que le dejara dinero. «Él tenía una gran habilidad y yo caí. No nos conocíamos y me hizo decir de qué pueblo procedía y me dijo que era del mismo que yo», detalló el afectado. Le dijo que tenía a su madre en el hospital y debía volver en taxi al pueblo, por lo que necesitaba que le prestara un dinero que prometió se lo devolvería. El timador no solo se quedó con los 40 euros de la víctima sino también con su número de teléfono, al que llamó después para pedirle otros 120 euros. En esta ocasión, no picó.

El acusado dijo no recordar los hechos, aunque antes del juicio rápido intentó llegar a un acuerdo con el afectado. Manifestó que tiene problemas psíquicos de doble personalidad y se quejó a la fiscal: «Esto es lo de siempre. Ya me condenaron por este tipo de estafa hace 15 años, pero no soy yo».

El juicio rápido que se ha celebrado en el Juzgado de Instrucción 2 concluye con la petición de una multa de tres meses multa por 8 euros diarias por la estafa.

Fuentes policiales señalaron que este acusado lleva quince casos de estafas del timo del pariete similares desde 2018 (cinco de ellos en 2021). En los registrados en este año se han producido cerca de los hospitales Miguel Servet y Clínico.