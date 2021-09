Nata Moreno: "Todos tenemos algo en nosotros que no queremos mostrar ni ver"

Se sube de nuevo a los escenarios con la obra ‘El alivio o la crueldad de los muertos’, en los Teatros del Canal de Madrid. ¿Tendría ya ganas de actuar, no?

Sí. Volver a la escena siempre es una cosa muy placentera y, además, de protagonista en la sala Verde de los Teatros del Canal es un sueño hecho realidad. Abriendo temporada y bajo las órdenes y las letras de Rubén Ochandiano, al que quiero y admiro mucho.

¿Qué tiene Nata, la protagonista que se llama como usted, para embarcarse en este proyecto?

Elegí volver a actuar por todo el espejo que el texto hace y los asuntos de los que habla: la eterna búsqueda de la felicidad que nos deja vacíos y esta cosa del burgués biempensante. Es cierto que Rubén, que es amigo mío, ha escrito un personaje que conozco muy bien. Es una directora, una mujer escritora, con mucha capacidad social… En todo eso me parezco a la Nata del escenario.

¿Y en qué más?

En que es una intelectual y una obsesa del trabajo, que se respalda detrás de él para no dejar ver su intimidad. He tenido también que escarbar e ir a la parte oscura del personaje y entender que todos tenemos algo en nosotros que no queremos mostrar ni ver. Aunque en la sociedad biempensante todo es buenismo y está bien. Ni que decir ahora, en la época de las redes sociales, donde mostramos lo mejor de nuestras caras.

Unas redes sociales que pueden generar mucha insatisfacción.

Se crea un mundo irreal donde parece que uno no puede ser de verdad humano: con todas sus contradicciones, sus cicatrices... Me genera un hartazgo abrir las redes y ver tanto ‘estupendismo’.

También ha dicho que vivimos en una sociedad de la ofensa.

A mí me lo parece. Es como que no se puede hablar de nada. Hay que apelar al humor y acordarse de los grandes creadores. En nuestra tierra Buñuel ponía la mira en temas que eran muy punzantes.

¿Saldrán de gira por provincias?

La idea es que sí. Tengo muchas ganas de ir a Zaragoza, nunca he actuado ahí. Sería un lujazo poder mostrar la obra, ha sido mucho trabajo. La película queda ahí, pero el teatro lo atrapas esa noche o desaparece para siempre.

¿Viene por Aragón?

Voy muchísimo. Tengo a mis padres y hermanos en Zaragoza y mi hijo está enamorado de la ciudad, le gusta el ternasco… Para nosotros, es muy importante que aprenda de sus raíces.

En 2020 ganó el Goya a la mejor película documental con ‘Ara Malikian, una vida entre las cuerdas’. ¿Qué le ha supuesto el premio en su carrera artística?

Mi Goya fue en un año muy atípico, a los pocos días nos encerraron en casa y cayeron muchas cosas. Pero a nivel personal, el reconocimiento de tus compañeros ha sido un regalo maravilloso. También le digo que los premios son una cosa relativa. Mi gran deseo sería poder ser una cineasta y eso implicaría que el tiempo me permitiera hacer muchas películas.

Supongo que sacar adelante una película será muy difícil.

Es una gran odisea. A veces son más largos los procesos de financiación que los de creación.

También está inmersa en su primer film de ficción: ‘Onna fly’.

He estado más de un año desarrollando un guion, imaginando ese universo… Ahí estamos, en búsqueda de financiación. Mi idea, con suerte y si todo va bien, sería rodar al año que viene.

¿Es la de la mujer una mirada especial a la hora de hacer cine?

Es diferente, hombres y mujeres somos diferentes. Aunque a nivel de derechos seamos iguales, cultural y vitalmente seguimos arrastrando un mundo lleno de desventajas. Eso también se tiene que contar. A mí me gustaría que llegase un momento en que la mujer creadora pudiera hacer ‘thriller’, películas de miedo, con acción… Me molesta un poco cuando se dice ‘el cine de mujer’, parece que otra vez nos metamos en un agujero pequeño. Debería ser cine de humanos y contar las historias que nos dé la gana.