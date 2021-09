El aplaudido alegato de un ciclista aragonés tras ser acosado por unos coches en la carretera de Zaragoza a Fuendetodos

Como muchos otros días, José María Blas, ciclista aragonés aficionado, se disponía a hacer una ruta por la provincia de Zaragoza, concretamente de Zaragoza a Fuendetodos. Pero, tras haber pedaleado unos kilómetros, se topó con una desagradable sorpresa: un grupo de vehículos trataron de adelantarle en plena curva y a una velocidad mucho mayor de la permitida en ese tramo de la carretera, limitado a 50 kilómetros por hora. Después de pasar ese mal trago, Blas decidió grabar un vídeo con su propio móvil contando lo que le había pasado y criticando la actitud de este tipo de conductores irresponsables que ponen en peligro la vida de los ciclistas, de otros conductores y la suya propia.

"Estoy en la carretera que va de Zaragoza a Fuendetodos, la ciudad natal de Goya. Hace nada, escasos momentos, me han adelantado unos coches zumbados, me han quitado las pegatinas y he parado y he dicho: 'A ver si me he colado en alguna película de 'Fast and Furious', pero lamentablemente no", comienza relatando Blas.

"En el puerto de Dorleta, justo en una curva prácticamente de 45 grados sin visibilidad, venían cinco idiotas con Ford Focus con faldones, como si fuera un videojuego o como si fuera 'Fast and Furious', adelantándome, abriéndose y cerrándose justo en la curva, sin visibilidad. Menos mal que no pasaba nadie, pero es que encima se reían", continúa el ciclista en su grabación.

"Aquí hay un cartel, 50 por hora. Si os queréis matar, os matáis vosotros solos", añade Blas, para después explicar hacia dónde se dirigían los conductores del vehículo, algo que descubrió poco después del incidente: "Resulta que cuando he llegado a Fuendetodos, parece ser que hay un evento que ha organizado el Ayuntamiento de Fuendetodos con Maños Ford. Bien, pues Ayuntamiento de Fuendetodos, mirad a ver si esta es la manera que queréis de patrocinar vuestro pueblo".

"A los cinco idiotas que iban en el Ford Focus, a vosotros, iros a la mierda. Lo que os digo, si queréis correr, os vais a un circuito; si no tenéis dinero para correr en el circuito, os quedáis con el videojuego; pero a los demás dejadnos tranquilos, porque os podríais haber encontrado con una persona que fuera tranquilamente con su coche en esa curva y os hubierais matado o nos hubierais matado a todos, o lo peor, que te encuentres otro idiota como tú", concluye José María Blas.

El vídeo, compartido en su cuenta de Facebook, acumula numerosos 'me gusta' y ha sido compartido y comentado por muchos de sus seguidores.