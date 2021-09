Los apellidos más comunes de Aragón

Es habitual que cuando se conoce a una persona por primera vez se trate de averigüar su procedencia de acuerdo con sus apellidos. "Esos apellidos son muy de aquí, ¿no serás de la zona del Matarraña por parte de padre y de las Cinco Villas de madre?", preguntan. Unas veces la cara de ingenuidad puede ser la respuesta más inmediata. En otras ocasiones, en cambio, el cuestionado es un apasionado de sus raíces y ha indagado sobre la savia de su árbol genealógico y da, con pelos y señales, una contestación con solvencia. Los que tienen el blasón en el salón de casa lo pueden tener más fácil.

Hay algunos apellidos que son más de Zaragoza que el cierzo que sopla por las arcadas del puente de Piedra. Cuando se pronuncian otros, parece que se oyen los tambores y bombos del Bajo Aragón de fondo. En cambio, los hay que evocan al norte de la Comunidad tanto como las casas de piedra de cualquier pueblo pirenaico.

A pesar de ello, no siempre los que más resuenan a Aragón son los más repetidos entre los documentos de identidad de los residentes y nacidos. En la Comunidad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), han nacido casi de 25.630 de los García que viven en este mundo, siendo el apellido más común. Esos datos de 2020 –que fueron actualizados hace unas semanas– revelan que en la provincia de Zaragoza –donde es el apellido más común– vinieron al mundo 19.587 Garcías, en la de Teruel lo hicieron 3.629 y Huesca es la cuna para 2.413 personas con ese apellido. A pesar de que en las tres provincias se encuentra en lo más alto de la clasificación y solo en la de Zaragoza lo lidera, es curioso destacar que en los tres territorios es el apellido más común de sus residentes, lo que respondería a movimientos de población dentro de Aragón y también de otros lugares de fuera de los lindes. Este fenómeno no es usual, sino que las posiciones suelen repetirse en ambas clasificaciones –la de nacimiento y de residencia–, salvo pequeñas variaciones.

Pérez, Martínez, López, Sánchez, Gracia, Martín, Hernández, Gómez, González, Giménez, Gil y Sanz son los que siguen la lista de los nacidos en Aragón. También Fernández o Rodríguez, que, precisamente, son de los más populares en España, pero no aparecen entre los diez primeros de ninguna de las tres provincias.

Apellidos como Navarro, Serrano, Muñoz, Blasco, Royo o Marco son frecuentes en Teruel y Zaragoza, pero no en Huesca. Esto hace que en el Altoaragón haya otros más exclusivos entre los más comunes. Pueyo, Bescós, Puyuelo o Santolaria son algunos de esos que están en la lista de los más frecuentes en Huesca, pero que no aparecen entre los 50 primeros de las otras dos provincias. Escartín es otro ejemplo que tiene su epicentro en Huesca y se extiende por los territorios aledaños, al igual que ocurre con Mur, Castán o Buil. La frecuencia de Gargallo o Villarroya tiene bastante intensidad en el sur de la Comunidad, donde es uno de los comunes, y de allí se expande a provincias vecinas, como Valencia o Guadalajara. En otros casos, la distinción es mucho radical, como Allué o Lanau, entre los más comunes en Huesca, pero que el INE no los registra en Teruel al no haber tantos notificados. La misma historia se repite con Ballarín, Villacampa o Abadías, entre otros.

A través de la página web del INE se puede conocer cuántas personas se apellidan igual que uno y también cómo está extendido un cognombre por las diferentes provincias españolas.

Los 50 apellidos más comunes en la provincia de Huesca

García López Pérez Giménez Martínez Sánchez González Gracia Rodríguez Fernández Hernández Ferrer Jiménez Pueyo Martin Mur Gómez Torres Sanz Campo Moreno Navarro Ruiz Gil Calvo Buil Castillo Garcés Olivan Díaz Escartín Allué Ara Castán Muñoz Álvarez Pascual Ibarz Ballarín Serrano Pardo Arnal Abadías Palacín Villacampa Marín Santolaria Castro Latorre Viñuales

Los 50 apellidos más comunes en la provincia de Zaragoza

García Martínez Pérez López Sánchez Gracia Gonzalez Hernández Gómez Martin Rodríguez Fernández Jiménez Ruiz Gil Navarro Sanz Serrano Giménez Moreno Muñoz Gimeno Marín Blasco Calvo Alonso Sancho Marco Royo Ibáñez Rubio Lázaro Vicente Álvarez Díaz Aznar Romero Cortes Esteban Gutiérrez Torres Andrés Domínguez Ferrer Ramos Castillo Morales Rodrigo Sierra Pascual

Los 50 apellidos más comunes en la provincia de Teruel