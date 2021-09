Un comercio familiar que cumple 40 años al servicio de los vecinos de Monsalud

Todo comenzó por un comentario en casa. "Mi hermano mayor iba al instituto Mixto 8. Un día se quejó de que no había ninguna papelería cerca de su instituto y mi padre no se lo podía creer. ¿Cómo iba a ser eso?, se preguntó", recuerda Belén. Esa apreciación hizo que José María Santa Eugenia y Aniana Delgado fueran a conocer la zona. Con ese paseo por el barrio de Monsalud de Zaragoza comenzó la historia del quiosco-papelería Belén, que este año ha cumplido 40 años.

"Mi padre era visitador médico, pero automáticamente pidió el finiquito en su empresa. Entonces, pasó de trabajar de lunes a viernes con traje a un quiosco de lunes a domingo", relata Belén, que tomó las riendas del negocio hace unos años y valora el "esfuerzo" que hicieron sus padres en ese momento. Así nació la tienda a la que dio nombre su hija pequeña. "Los comienzos fueron duros", aseguran desde la papelería Belén. Por ejemplo, cuando empezaron tanto José María, como sus hijos Ignacio y Luis –los hermanos de actual regente-, llevaban los periódicos a domicilio.

Uno de los primeros albaranes del comercio Belén. B.S.E.D

Los albaranes más antiguos – cómo no, en pesetas y que ya empiezan a vestir un tono amarillento- son de los primeros meses de 1981. Desde el principio es un espacio donde encontrar la actualidad de la prensa diaria, el entretenimiento de las revistas, accesorios de papelería, juguetes o probar suerte con las loterías. "Mi padre bajó a Madrid, solicitó tener quinielas y se las concedieron", rememora Belén. De hecho, alguna vez también les ha visitado la diosa Fortuna. Primero en el número 26 de Ramiro I de Aragón y, dos años después cuando construyeron el edificio, se mudaron al 18.

Belén y Aniana, en el interior del comercio Belén, del barrio de Monsalud. TONI GALAN

"Más tarde vimos que a la gente le hacía duelo comprar los libros que encargaban los profesores y los cogían en la biblioteca. En cambio, se llevaban un pañuelo por el mismo importe", cuenta Santa Eugenia. Eso les llevó a caminar hacia el mundo del regalo. Coincidiendo con la llegada de Belén al negocio, en 1997, empezaron a visitar ferias en Madrid y Barcelona y añadieron más productos a la oferta. "Tengo regalos de bebé de 0 años hasta para abuelos, para todas la edades", asegura.

Belén lleva este comercio en la sangre, tanto que lo define como "vida", allí ha estado pululando desde niña. El don de la atención al público es una buena herencia que le han dejado sus padres, al igual que "el esfuerzo", añade. "En épocas de venta de libros de texto, las vecinas nos bajaban la cena porque teníamos que trabajar y estábamos hasta las 3.00 o 4.00 de la mañana durante una semana de septiembre –señala Santa Eugenia-. Hemos hecho muchas horas. Aquí he roto agua de mis dos hijos, la tienda estuvo abierta la misma mañana de mi boda... Bueno, hasta el año pasado no habíamos cerrado, que bajamos la persiana una semana ni un solo día".

Una imagen de los inicios del comercio Belén. B.S.E.D

"Nuestra casa es más la tienda que el piso de mis padres", ríe. Sus padres, a pesar de estar jubilados, bajan al quiosco para ver a su hija y a los clientes. La generación ha cambiado a un lado del mostrador, pero también al otro. "Les he visto en la tripa de sus madres y después les he hecho los detalles de bautizo y de comunión. A otros les vendíamos los libros de texto del colegio y ahora están en la universidad. Lo mismo con los regalos de boda...", expresa Belén. Santa Eugenia recuerda esos momentos buenos, pero también se emociona con las ausencias de clientes que han fallecido a lo largo de estos años, pero que tienen un hueco en la memoria de este quiosco-papelería.

"Hay un componente humano y la gente lo dice"

"Desde el primer momento, hemos vendido el HERALDO, porque ya lo compraba mi padre", apunta Belén. En torno a las portadas más noticiosas de la historia –la del golpe de estado del 23-F fue de las primeras- se han congregado los clientes para comentarlos. La familiaridad es algo que transmite Belén: "Hay un componente humano y la gente lo dice. Mis padres han sido muy serviciales y buenos”. Como otros comercios de proximidad, de barrio, es un paño de lágrimas, una "terapia" como les dicen los clientes, de quien Belén dice que ha aprendido mucho.

Servicio de lunes a domingo

De Pascuas a Ramos. De enero a diciembre. De lunes a martes. De verano a primavera. Belén ha estado abierta los 365 días del año. "Al final, te mentalizas. He visto a mis padres el sacrificio que han hecho. Somos como un médico, un policía, un bombero o un periodista. ¿Me compensa? Es lo que he vivido y soy superfeliz, tanto que no cambiaría mi vida por nada", confiesa.

"El Día de Reyes era una de las jornadas de más trabajo aquí. Así que no he visto casi a mis hijos levantarse a ver los juguetes, me lo he perdido siempre. Eso es lo malo. Toca trabajar, pues toca. En la pandemia estuve abierta, por ejemplo", añade Santa Eugenia. A raíz de la llegada del coronavirus, la forma de trabajar ha cambiado. Ahora se ha lanzado a las redes sociales. Eso y su servicio en la crisis sanitaria le han hecho ganar clientes. Ciudadanos que ya forman parte de la familia, vida e historia de Belén, ese negocio de Monsalud que surgió de un comentario.