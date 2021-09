Los nuevos Erasmus aragoneses: "Me pesa más vivir la experiencia que el riesgo de la covid"

"El programa Erasmus es probablemente la actividad diseñada por la Comisión Europea que más ha hecho por la construcción de la UE. Además, a escala personal es muy importante: una movilidad de este tipo permite reinventarse a los estudiantes que la disfrutan. Salen de su espacio de confort, de su núcleo familiar y de amigos, aterrizan en un lugar nuevo con otra lengua, donde no conocen a nadie... Es una experiencia que les permite madurar. Conocen otros sistemas universitarios y se aviva ese espíritu crítico y todas las destrezas interculturales que conlleva una estancia fuera de tu país". Son palabras de Francisco Beltrán, vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Zaragoza, sobre un programa consolidado y con muy buena acogida entre los alumnos aragoneses.

Estos días muchos universitarios de la Comunidad aragonesa se preparan para viajar a los destinos donde estudiarán los próximos meses (algunos han partido ya) en un curso marcado de nuevo por la crisis sanitaria del coronavirus. No obstante, tal y como resalta Beltrán, se ha vuelto a una cierta "normalidad". "En Europa casi todos los países están con una cobertura superior al 50% de la población vacunada", explica el vicerrector.

Según datos de Unizar, este curso 2021-2022 hay 1.252 estudiantes de Erasmus, una cifra superior a los datos previos a la pandemia (1.062 en el curso 2018-2019). A estos hay que añadir los 74 de la Universidad San Jorge -un número que podría verse incrementado por "una nueva convocatoria extraordinaria para solicitar nuevas becas"-. Italia y Francia encabezan los destinos con más 'tirón' entre los universitarios aragoneses seguidos por Alemania y Polonia. "El Reino Unido ha bajado por razones evidentes", añade Francisco Beltrán, refiriéndose al 'brexit'. "En grado estamos por encima del 16% de los egresados que han realizado una movilidad en todos los programas", añade.

Los jóvenes Julia Peña, Carmen Miravete y Nicolás Pérez son tres de esos estudiantes. Ganas e ilusión por vivir esta experiencia (están vacunados hace tiempo y se alojarán en residencias) no les falta. Estos son sus testimonios:

Julia Peña, a Bélgica: "Este año esperan que todo sea presencial, pero todavía no nos lo han confirmado"

La joven Julia Peña, estudiante de Magisterio Infantil, en la Facultad de Educación en Zaragoza. J. P.

Julia Peña, de 21 años, anda estos días despidiéndose de sus amigos y familiares ante su inminente viaje a Bélgica (el 10 de septiembre) donde estudiará el primer cuatrimestre en la ciudad de Cortrique y el segundo en Brujas. Empieza su último año del grado de Magisterio Infantil, por la Universidad de Zaragoza, y cuando termine tiene previsto empezar Psicología. "Me gustaría trabajar de maestra y en un futuro, cuando sea más mayor, tener otra opción. Cuando elegí carrera estaba entre las dos. Mi idea es prepararme las oposiciones mientras estudie Psicología", explica.

Esta joven zaragozana iba a marcharse de Erasmus el año pasado pero decidió retrasarlo a este curso tras la cancelación del primer cuatrimestre por la irrupción del virus. "Nos daban la opción de ir el segundo. Hablando con mis padres preferí esperar para poderme ir el curso completo y con la situación más avanzada y clara. Dos de mis amigas se fueron en 2020 y se lo pasaron genial, aunque me dicen que mejor haber esperado. Tengo muchas ganas, pero me da como cosa porque no he estado tanto tiempo fuera de casa", confiesa.

Julia tenía claro que quería ir a un país donde se hablara francés para practicar ese idioma ("en inglés tengo buen nivel", asegura) y por eso se decantó por Bélgica donde había dos plazas en Magisterio Infantil ("en Francia no había ninguna"). También ir de Erasmus era algo que tenía en mente antes de comenzar la carrera. "Hablo con gente que se ha ido a estudiar fuera y afirman que es el mejor año de sus vidas. Te metes en otra cultura, aprendes un montón, conoces a mucha gente... Como estudio Educación quiero ver cómo dan las clases en otro país y he mirado las asignaturas y me parecen muy interesantes: mucha psicología, vida saludable... Me va a dar mucha experiencia", sostiene.

Ya en suelo belga, el próximo 14 de septiembre tiene una presentación donde les explicarán cómo se va a desarrollar el curso. "El año pasado era como en Zaragoza, parte presencial y otra 'online'. Este año esperan que todo sea presencial, pero todavía no nos lo han confirmado. En Bélgica parece que la situación de la covid está mejor que aquí, pero hay que tener cuidado. Me ha tocado irme de Erasmus ahora e intentaré disfrutar al máximo a pesar de las restricciones y esperando que poco a poco vaya mejorando la situación", avanza Julia.

Carmen Miravete, en Lituania: "Quiero aprender mucho, aprobarlo todo e intentar sacar las mejores notas posibles"

Carmen Miravete, este miércoles en la ciudad lituana de Kaunas. C. M.

La joven Carmen Miravete, también de 21 años y estudiante del doble grado de Farmacia y Bioinformática por la Universidad San Jorge, se encuentra desde el 29 de agosto en la ciudad lituana de Kaunas donde va a pasar un curso entero en la Lithuanian University of Health Sciences haciendo el Erasmus de Farmacia. Eligió este destino porque quería un país del Este o de Centroeuropa. "Lituania me gusta y, entre las opciones, lo iba a pedir menos gente. En Kaunas hay muchos jóvenes de todos los países", comenta contenta al otro lado del teléfono.

Estos primeros días están siendo de toma de contacto y ya la próxima semana empezará de lleno las clases, tanto presenciales como 'online'. Carmen -natural de Villanueva de Gállego- espera que este curso académico sea "más fácil" que en nuestro país y tiene curiosidad por cómo serán ahí las prácticas de Farmacia. "Cuando empiece el curso, ya veré. Quiero aprender mucho, aprobarlo todo e intentar sacar las mejores notas posibles", destaca esta joven aragonesa, al tiempo que resalta su deseo de aprovechar su estancia para visitar otros lugares. "Ya hemos cogido un viaje para el 17 de septiembre a Oslo por 10 euros ida y vuelta. En Lituania los vuelos están superbaratos y hay autobuses para ir a Letonia, Estonia... Nos recorreremos el Bático".

En cuanto a la situación de la pandemia, Carmen indica que en la ciudad de Kaunas piden el certificado covid de vacunación para "casi todo". "Toda la gente que viene de otros países están vacunadas. El año pasado había más restricciones y poca gente se fue de Erasmus. A mí me apetecía irme fuera, viajar, conocer gente... Al final, me pesa más la experiencia de vivir el Erasmus que el posible riesgo. Con el coronavirus hemos tenido una vida más aburrida", afirma.

Nicolás Pérez, a Brujas: "Es salir de mi zona de confort. Quiero conocer más mundo y ver cómo trabajan en un hospital fuera de España"

Nicolás Pérez, estudiante de Enfermería en la San Jorge, este miércoles en Huesca. N. P.

Naciendo en una familia de sanitarios, el joven oscense Nicolás Pérez, de 21 años, no dudó en estudiar una carrera relacionada con la salud: Enfermería en la Universidad San Jorge de Zaragoza. "Da mucha satisfacción poder ayudar a alguien. He estado muy a gusto en los centros de salud, donde hay un trato cercano con el paciente", dice poco antes de trasladarse a Brujas (Bélgica), el 11 de septiembre, dentro del programa Erasmus. Ahí estará, en principio, el primer cuatrimestre: dos meses haciendo prácticas en un centro psiquiátrico y los otros dos, de clases en la Howest University of Applied Sciences.

El curso pasado le dieron plaza en Florencia (Italia) pero renunció a ella al no poder hacer prácticas por el virus. Se decantó por Brujas por ser el destino más cercano en lengua inglesa y hasta hace poco no se lo confirmaron al 100% desde la universidad belga. "He estado un poco en vela por la evolución de la covid, esperando hasta que la pandemia me permitiese coger residencia y los vuelos", detalla.

A Nicolás, que se considera una persona independiente, le gusta mucho viajar y siempre ha tenido el deseo de vivir un tiempo por su cuenta fuera de casa. "Sobre todo quería irme solo. Es salir de mi zona de confort. Quiero conocer más mundo, aunque al principio me cueste más, y también ver cómo trabajan en un hospital fuera de España. Dentro de dos o tres años me gustaría irme a trabajar fuera a un país de habla inglesa. El programa Erasmus es para ver como me desenvuelvo", indica.

Este joven oscense (fue de los primeros vacunados en marzo con Astrazeneca) señala que lo que más miedo le ha dado durante este tiempo de crisis sanitaria ha sido poder contagiarse e infectar a sus allegados. "Al estar en una residencia en Brujas y hacer prácticas en un centro médico tengo que tener más cuidado porque me junto con más gente, pero me tranquiliza que no pueda contagiar a mi familia cercana (en caso de pillar la covid). Hay que seguir tomando medidas", asegura Nicolás, que añade que tanto jóvenes como mayores deberían ser "mas sensatos" frente al virus.