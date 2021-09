El concierto de Sidonie en Barbastro de este jueves se traslada al Centro de Congresos ante la alerta de tormentas

La actuación de este jueves, a las 22.00 en Barbastro, del grupo de pop–rock catalán Sidonie, uno de los emblemas de la música indie de nuestro país, se traslada por riesgo de lluvia al auditorio del Centro de Congresos. La actuación forma parte de la programación de Las Veladetas del Vero, la propuesta de la Concejalía de Festejos para el final del verano y que viene a suplir la programación de actos festivos multitudinarios del 4 al 8, días en los que se debían de celebrar las fiestas mayores en honor a la Natividad de Nuestra Señora.

Las previsiones meteorológicas adversas han hecho que se haya adoptado esta decisión, con el fin de poder realizar con todas las garantías un concierto que estaba previsto celebrar en el exterior del recinto ferial.

De esta forma, el concierto de Sidonie, que colgó el cartel de completo apenas unos días después de abrirse la retirada de invitaciones, se celebrará a las 22 horas en el Centro de Congresos, con el aforo permitido y cumpliendo todas las medidas sanitarias y protocolos establecidos para garantizar la seguridad de los asistentes.

El Centro de Congresos abrirá sus puertas al público una hora antes de la actuación, para facilitar el acceso de los asistentes. Se han habilitado dos entradas, una correspondiente a las invitaciones de la Zona A y otra para la Zona B.

El concierto de Sidonie en Barbastro es la quinta propuesta de Las Veladetas del Vero, la programación preparada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento que ha tenido una gran acogida. Las invitaciones para Sidonie se agotaron a los pocos días, al igual que lo hicieron las disponibles para asistir a los conciertos de Celtas Cortos, Arnau Griso, We are not Dj’s, La habitación roja o La Ronda de Boltaña, además de para los espectáculos infantiles Pica-Pica y Gorgorito.