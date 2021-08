El urogallo, el visón y varias orquídeas engrosan la lista de especies que pueden extinguirse en Aragón

Hay algunos retoques, cambios de categorías y, también, nuevas inclusiones en la considerada ‘lista roja’ del patrimonio natural. La intención no es otra sino la de procurar una mayor protección para la fauna y la flora más vulnerable, dado que “la biodiversidad es una seña de identidad de Aragón”. El Gobierno de la Comunidad está ultimando el nuevo catálogo de especies amenazadas, que actualizará un texto que tiene ya más de quince años y que, por ejemplo, hará que el urogallo o el visón europeo se incluyan en el epígrafe de especies “en peligro de extinción”, donde ya se encuentran hace décadas el quebrantahuesos, el cangrejo de río o el oso pardo.

El nuevo catálogo simplificará las categorías y sólo mantendrá dos: ‘vulnerable’ y ‘en peligro de extinción’, por lo que desaparecerán otros subtítulos como ‘sensible a la alteración del hábitat’ o ‘de interés especial’, “aunque las especies que las integraban quedarán reubicadas en otras categorías”, explican desde el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Con este paso la DGA adapta su catálogo -convertido en un Listado Aragonés de Especies en Régimen de Protección Especial (Laesrpe)- a la normativa estatal vigente, si bien el texto es aún un borrador sometido a información pública y continúa recibiendo alegaciones antes de su definitiva aprobación.

El futuro decreto prevé un incremento de especies declaradas “en peligro de extinción”, que pasa de 26 a 42 (un 61% más). Aragón contará así con hasta 360 especies de fauna y flora silvestre en régimen de protección especial, es decir, 131 más que en 2006, que es la fecha de la última revisión de este inventario de plantas y animales. La mariposa ‘euchloe bazae’, el visón europeo o la orquídea ‘epipogium aphyllum’ se integrarán en esta lista, en la que también figuran la avutarda o, por ejemplo, el urogallo.

Según una reciente investigación llevada a cabo por miembros de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y la Universidad de Valencia, la población de urogallos en el Pirineo aragonés ha descendido un 58% entre los años 2000 y 2017, y muchos recordarán las imágenes de un ejemplar de este animal siendo acosado por turistas en Benasque para fotografiarlo mientras exhibía su plumaje para atraer a las hembras. Se calcula que apenas quedan 50 machos reproductores de urogallo en el Pirineo aragonés, por lo que la especie ha entrado a formar parte del máximo grado de protección -antes era vulnerable-, del que gozan ya otras especies muy mermadas como el cernícalo primilla o el llamado 'picapinos'.

El nuevo catálogo también incluye numerosas especies vegetales, pues buena parte de la flora autóctona de Aragón se encuentra en horas bajas. Desde hace años el Gobierno ha fomentado planes de recuperación, por ejemplo, de la orquídea conocida como ‘zapatito de dama’, que en la Península Ibérica sólo se da en el Pirineo oscense, más en concreto, en los valles de Tena, Ordesa y Pineta, en las localidades de Sallent, Torla y Bielsa. Estas flores lo cierto es que son muy vistosas y, precisamente, es su recolección por parte del ser humano lo que ha hecho que se perdieran numerosas poblaciones en Europa.

El delito ecológico conlleva sanciones de hasta 60.000 euros e, incluso, penas de cárcel

Su situación es parecida a la de algunas hierbas y musgos, también protegidos, y que por desconocimiento en ocasiones se retiran de los bosques. La Navidad, sin ir más lejos, supone una amenaza para muchos líquenes, pues -acaso para decorar belenes- llegan a arrancarse plantas como el acebo (cardonera) o los briófitos (musgos), que crece sobre rocas, suelos y cortezas de árboles, y cuyo mantenimiento es fundamental para contribuir a la conservación de los suelos, así como para evitar la erosión, ya que retiene el agua y favorece la germinación de semillas.

Acabar con algunas de estas plantas es constitutivo de un delito ecológico que conlleva una sanción administrativa de hasta 60.000 euros y penas que oscilan entre cuatro meses a dos años de prisión, según el artículo 332 del código penal, que castiga a quien “corte, tale, queme, arranque, recolecte o efectúe tráfico ilegal de alguna especie o subespecie de flora amenazada o destruya o altere gravemente su hábitat”. Respecto a los animales, las amenazas son diversas pero lamentablemente muy comunes. Por ejemplo, en el caso del milano real, su población ha descendido drásticamente por la colisión con aerogeneradores o con el tendido eléctrico, mientras el visón autóctono está en apuros debido a que el americano, una especie invasora que se introdujo en España a través de granjas, se le está comiendo el terreno.

La nueva norma que prepara la DGA promueve la redacción de planes de recuperación y conservación para las especies catalogadas, la realización de programas de cría en cautividad y la conservación en bancos de semillas que alberguen algunas.

El nuevo catálogo, a pesar de que lleva tiempo trabajándose, aún no deja de ser un borrador que está sometido a información pública desde el pasado 9 de junio, cuando se publicó el anuncio en el BOA. De hecho, ha habido ya alguna inclusión en el venidero listado de especies en régimen de protección especial que ha generado cierta polémica. Así, la Federación Aragonesa de Caza (Farcaza) ha presentado alegaciones al proyecto al entender que la cigüeña blanca no debería figurar en esta lista “por tratarse de una especie cuya población están en franca expansión”. A su juicio, en Aragón se da un caso de superpoblación de cigüeña blanca y no se está ante un escenario de “especie amenazada”. De hecho, recogen datos que cifran en 25.000 parejas las que se encuentran en España, siendo la población más numerosa de toda la Unión Europea.