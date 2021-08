Casi 300 personas protestan en Tierrantona contra un macroproyecto de placas solares

Cerca de 300 personas se han concentrado en Tierrantona, en el municipio oscense de La Fueva, para protestar contra el anunciado macroproyecto de instalación de placas solares, en 400 hectáreas y con una potencia de 150 megawatios, ha informado la plataforma ciudadana convocante.

El acto tuvo lugar este sábado por la noche en la plaza mayor. Los vecinos de La Fueva han criticado que con este macroproyecto "se modificaría el paisaje del valle y los campos de cultivo y prados se convertirían en terrenos llenos de hormigón, hierro y cristales. Al final, un cementerio de chatarra frente a la agricultura y la ganadería existentes en el municipio".

Durante el acto se ha proyectado el audiovisual de Aragón Televisión 'Mediano, la memoria ahogada', que recoge todo el proceso deconstrucción del embalse de Mediano, cuya presa está ubicada en término municipal de La Fueva. "El vídeo, que recoge distintos testimonios de los protagonistas de aquella tragedia, insiste en el éxodo que provocó el pantano y el terrible mazazo demográfico para todo Sobrarbe y el Pirineo", han indicado.

También se ha proyectado el cortometraje 'Ecos de La Fueva', de Eduardo Ezequiel. "Hubo momentos de emoción y rabia cuando la protagonistas de la historia, la niña Sara Castillo Rocha, de Aluján, y Sebi de Samper interpretan el papel de emigrantes y de cómo aquel exilio de los pantanos puede repetirse de llevarse a cabo el macroproyecto energético".

"No estamos en contra -ha dicho Carlos Espluga, miembro de la Plataforma de La Fueva- de la energía solar pero sí del modelo que quiere implantar aquí. La transición no puede hacerse a costa del mundo rural". Y un aviso de Carlos Espluga : "No nos relajemos porque las empresas no se relajan".

Los vecinos de La Fueva no han estado solos. Carlos Avellana, miembro de La Plataforma Paisajes del Pirineo, de Jaca y Sabiñánigo, ha insistido en "los efectos negativos y en el papel que juega el mundo rural -y más concretamente el Pirineo- de suministrar energía sin obtener compensaciones, sino todo lo contrario, elevados sacrificios".

En parecido sentido se ha expresado Jorge Pueyo, moderador del acto. "Somos un ejemplo de fuerza y estamos unidos frente a una problemática". "Estamos luchando por una situación que nos amenaza y es muy grande", ha dicho.