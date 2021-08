El Servet reforzará sus protocolos tras extraviar un cadáver y someterlo a una autopsia por error

El hospital Miguel Servet reforzará sus protocolos tras extraviar un cadáver y someterlo a una autopsia por error y sin el consentimiento expreso de la familia, que ya ha presentado una queja contra el centro médico. Los hechos ocurrieron el pasado día 23. El hombre, de 79 años, tuvo que ser trasladado en helicóptero desde Muniesa por un derrame cerebral, y aunque ingresó con vida, terminó falleciendo a las pocas horas.

La doctora, cuentan los familiares, firmó el correspondiente certificado de defunción por muerte natural, pero al día siguiente, al ir con la funeraria a recoger el cadáver para proceder a su entierro, la sorpresa fue mayúscula, ya que el cuerpo "no estaba". Al preguntar por él les dijeron que había sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle una autopsia, un proceso que no estaba previsto y para el que no se tenía el permiso de los allegados.

El fallo hizo que la familia tuviera incluso que retrasar el funeral, que finalmente pudo oficiarse el pasado miércoles en la iglesia parroquial de Muniesa. El Ayuntamiento se vio obligado a publicar un bando diciendo que "por causas ajenas a la familia" se aplazaba "hasta nuevo aviso". "Al preguntar por qué se había realizado la autopsia, el jefe de médicos de guardia nos dijo que había sido un error, que ‘alguien’ puso la orden encima del mostrador de admisión y que, posteriormente, se cursó el proceso, trasladando el parte al juzgado", cuentan los allegados en la queja contra el Miguel Servet, a la que ha tenido acceso HERALDO. El problema tardó horas en resolverse. La funeraria tenía los permisos para retirar el cadáver a las 16.00 y, sin embargo, no pudo hacerlo hasta 24 horas más tarde. "Reclamamos una investigación de los hechos. Se nos han causado daños morales y económicos", dicen en el escrito.

"Ya se ha pedido disculpas"

El Departamento de Sanidad confirma los hechos y achaca lo sucedido a un "doble error humano". Asegura, en este sentido, que "la dirección del hospital ha sido informada" y que "se está recopilando toda la información". Se trata de un error "sin precedentes", ya que nunca antes se había extraviado un cadáver y se le había practicado una autopsia sin permiso. Por este motivo, "se va a hablar con todas las partes implicadas" para saber exactamente qué pudo fallar.

Desde el Gobierno aragonés aseguran que "ya se ha pedido disculpas a los familiares" y que se van a reforzar los protocolos existentes. Los cambios están aún por concretar, aunque no se descarta "introducir más filtros" para que esto "no se vuelva a repetir". La intención sería implicar en el proceso a un mayor número de personas para que no haya lugar a malentendidos.

Según ha podido saber este diario, en un primer momento, los médicos no tenían "ni idea de dónde se encontraba el cuerpo". En las próximas semanas también será necesario aclarar qué parte de responsabilidad recae en el anatómico forense.