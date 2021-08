Premio a una vida dedicada a la información agroalimentaria

Cuando, a principios de los 80, Ángel Juste Mata daba sus primeros pasos en el periodismo, no se imaginaba que su vida profesional acabaría ligada al mundo agroalimentario. Lo que comenzó como una casualidad dio lugar a una extensa carrera vinculada a instituciones tan relevantes para el sector como el Ministerio de Agricultura o la empresa pública Mercasa, donde actualmente trabaja como responsable de comunicación. Además, acaba de ser galardonado con el Premio Especial 2021 de la Fundación de Estudios Rurales por su trayectoria y compromiso con la cadena agroalimentaria.

Residente en Madrid pero natural de Paniza, Ángel Juste se graduó en Periodismo en la Universidad Complutense y comenzó su andadura en la comunicación a través de la revista de actualidad agraria que por aquel entonces editaba la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias, una experiencia que le brindó otra gran oportunidad profesional. "Al director de la revista le nombraron jefe de prensa del Ministerio de Agricultura con el primer gobierno socialista, tras las elecciones de 1982, así que de ahí salté al Ministerio como redactor de a pie. Fue un momento apasionante, con el ingreso en la Unión Europea y la PAC, y de gran cambio para todo el sector, y vivirlo fue una experiencia muy positiva", recuerda Ángel Juste.

Tras pasar ocho años en el gabinete de prensa del Ministerio, entró a trabajar en Mercasa, la empresa pública que promueve y gestiona junto a los ayuntamientos la Red de Mercas española, formada por 24 unidades alimentarias de distribución mayorista y servicios logísticos. Allí le fue asignada la tarea de crear una revista, ‘Distribución y Consumo’, que este año ha cumplido 30 años y que también acaba de ser galardonada con el Premio Alimentos de España a la Comunicación. "La revista nació como punto de encuentro para la divulgación del sector. Cuenta con un gran elenco de colaboradores, desde periodistas especializados hasta académicos, que aportan conocimiento y análisis sobre la cadena agroalimentaria. Y en estos 30 años ha generado un fondo documental de contenidos enorme, que hasta se utiliza como material docente en universidades y escuelas agrónomas o de marketing", explica el periodista.

"Transformación histórica"

Durante todo este tiempo como profesional de la comunicación agroalimentaria, Ángel Juste ha asistido a un continuo proceso de cambio y adaptación del sector que él define como una "transformación histórica". "Los pequeños y medianos productores han demostrado una capacidad extraordinaria para adaptarse a cambios tecnológicos, normativos, de escenario, a Europa, al mercado exterior... Y todo ello dentro de una tendencia de despoblación, con la dificultad de que haya jóvenes que asuman responsabilidades. Pero, a pesar de las dificultades, ahí está el sector, adaptándose también al cambio climático o a la agricultura ecológica. Otro hito importantísimo ha sido la incorporación de la mujer al sector", apunta Ángel Juste.

Mercasa

Junto a los productores y a las empresas del sector ha estado durante 55 años Mercasa, que presta servicio público a los distintos eslabones de la cadena alimentaria, especialmente al mayorista de alimentación fresca a través de las Mercas, pero también a los productores agrarios y pesqueros, al comercio minorista, a la hostelería y a las empresas de restauración social.

Mercasa nació a mediados de los 60 y por entonces su principal labor era aportar desde el Estado la financiación que los distintos ayuntamientos no tenían para transformar sus instalaciones agroalimentarias, que, en ese momento, carecían de las condiciones idóneas de salubridad. "Mercazaragoza fue una de las primeras en modernizarse. Salió de los bajos del Mercado Central, donde se ubicaba entonces", señala el periodista.

Hoy, Mercasa sigue apoyando al sector en su proceso de modernización, pero también tejiendo sinergias. "El modelo español de mercas aporta capilaridad, estar en todo el territorio nacional facilita a los productores un canal corto de proximidad para comercializar productos frescos nacionales. También una enorme variedad de especies de temporada que no encuentras en otro tipo de establecimientos. Además, si no estuvieran las mercas, el comercio minorista no tendría la capacidad de comprar y, por otra parte, sin un comercio detallista fuerte, las mercas no mantendrían su nivel de excelencia, como Mercazaragoza", destaca Ángel Juste.