PP y Cs piden soluciones ante la falta de personal en los hospitales periféricos

Los populares explican que la carencia de profesionales es algo "estructural" y extendido en varios centros y proponen hacer más atractivos los contratos. También el grupo de Ciudadanos reclama que se actúe para mejorar la situación

El grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón -a través de una rueda de prensa de la diputada Ana Marín y del alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda,- ha asegurado este miércoles que la falta de personal en el hospital Ernest Lluch que denunciaron facultativos de siete especialidades médicas es algo "estructural".

De la misma forma, Susana Gaspar, de Ciudadanos, ha reclamado soluciones a los problemas que como al centro bilbilitano afectan a otras instalaciones periféricas. "En medicina interna cuenta con ocho plazas de las que tres están cubiertas. Eso no es algo coyuntural. Es un problema en toda regla y estructural", resumía Marín, que apuntaba que "si Sanidad no es capaz de ver el problema, tenemos uno todavía mayor". Así, argumentaba que "la falta de personal no es producto del verano, es algo que llevamos denunciando y advirtiendo y frente al cual la DGA no ha hecho nada para solucionarlo" y apuntaba que ya se ha producido también en consultorios y centros de salud.

En el caso concreto de Calatayud, la semana del 13 de agosto, los profesionales de medicina interna tuvieron que recibir apoyo de otros especialistas, que tuvieron que cancelar consultas, ya que había dos facultativos de esa área para un total de 45 pacientes. Marín ha apuntado que antes de verano en el Obispo Polanco se había dejado de prestarse otorrinolaringología por falta de especialistas y también que el San Jorge iba quedarse sin los dos reumatólogos, para 18.000 pacientes.

Según Aranda, a la situación que se dio hace dos semanas se añaden otras carencias: "Hay problemas de dotación en pediatría, traumatología, cirugía, otorrino (ya que la semana pasada no hubo consultas y vienen dos profesionales de Zaragoza), de dermatología, de hematología (van tres días sin hematólogo), digestivo y oftalmología". Para el regidor bilbilitano la situación "no solo es estival, es un problema enquistado de hace años".

Por todo ello, los conservadores reclaman al Gobierno de Aragón que "desde hoy resuelva y ponga todos los medios a su alcance para resolver el déficit de profesionales sanitarios", apuntaba Marín, que ha tramitado una pregunta oral a la consejera de Sanidad, Sira Repollés. Reconocía que "en zonas rurales y de difícil cobertura es un mal endémico, sabemos que es difícil, pero algo hay que hacer".

Entre las propuestas que plantean los populares, Marín ha planteado que se cumpla el pacto de la mesa sectorial para aplicar incentivos en los puestos de difícil cobertura y que se piense en dar mayor estabilidad a los contratos. Aranda, por su parte, ha propuesto que haya contratos mixtos entre el hospital Clínico de Zaragoza y el centro bilbilitano, que se dé solución a los contratos "precarios" de los interinos porque otras comunidades ofrecen mejores condiciones y dar flexibilidad a los horarios y a facilitar jornadas de mañana y tarde.

"Las plazas que salenlos hospitales periféricos son meramente simbólicas"

La portavoz de Ciudadanos en materia sanitaria, Susana Gaspar, ha registrado una interpelación a la consejera Repollés para conocer cuál es la política general del Gobierno de Aragón en materia de personal para el ámbito hospitalario en la Comunidad. "Cada vez es más frecuente encontrarnos con la falta de profesionales en los centros de salud y en los hospitales periféricos", ha lamentado la diputada en un comunicado. También ha asegurado que ante esta situación es cada vez más frecuente que los usuarios "tengan que ser derivados a la capital, lo que en muchas ocasiones colapsa el servicio de urgencias".

Gaspar ha recordado que se observa una tendencia, descorazonadora, en las Ofertas de Empleo Público que se convocan en el ámbito sanitario, donde las plazas que salen en estos hospitales son "meramente simbólicas" e incluso en alguna ocasión "no se oferta ni una sola plaza en alguno de estos hospitales". Ante esta situación, la parlamentaria de Cs ha insistido en que se necesitan "medidas a largo plazo y también a corto plazo".

"Aragón es una comunidad que sufre una lacra como es la despoblación y para hacerle frente, hay que garantizar servicios básicos", ha insistido. Ha pedido al PSOE que "no vale que se escude en la herencia recibida" y ha calificado de "urgente" el buscar soluciones a "la falta de profesionales, así como buscar una fórmula que permita garantizar un servicio sanitario de calidad". "Estamos ante un problema acuciante y real, y que debe ser abordado de manera inmediata", ha concluido.