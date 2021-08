La Policía detecta el timo del pariente en los alrededores de los hospitales

La Policía Nacional de Zaragoza ha recibido una serie de denuncias de afectados por el conocido timo del pariente que realiza una pareja de delincuentes en las zonas próximas de los hospital de Miguel Servet y del Clínico, así como en algún centro de salud próximo a la puerta del Carmen.

Fuentes policiales señalaron que las víctimas de este engaño suelen ser personas de avanzada edad y además han recibido una descripción de una de las personas implicada como un hombre delgado, de entre 30 y 40 años, de 1.75 metros de altura, con una nariz grande y aguileña, moreno de piel, delgado, muy educado, convincente y bien vestido.

La Brigada de Seguridad Ciudadana lleva varios días reforzando la vigilancia de los lugares próximos a los dos principales hospitales situados en el centro y algunos centros de salud de Zaragoza para su detención.

La manera de actuar de los timadores suele empezar con una «supuesta coincidencia» con la víctima al sorprender a una persona porque «proceden del mismo pueblo». Esta es una afirmación como lugar común que suele despistar a la persona en la calle y aprovechan su buena fe.

Las víctimas suelen asumir que confiesan de dónde proceden y así entran en la conversación definitiva del timo porque el timador les detalla al hecho de que un pariente suyo está ingresado/a en el hospital y por eso se han desplazado desde el pueblo en coche, pero se han quedado sin dinero para pagar el aparcamiento (por ejemplo).

Un encuentro fortuito

Un afectado lo contó esta semana a sus amigos en las redes sociales para evitar que se pueda reproducir. Explicó que suelen elegir personas mayores que van solas cerca de los hospitales y en su caso fue entre Vía Universitas y la calle Juan Pablo Bonet, muy próximo al Clínico.

Lo más importante de la conversación era que fuera «un encuentro fortuito» porque el estafador había llegado a Zaragoza para ver a su abuela en el hospital, como parte del engaño muy bien tramado.

«Se ha cuidado muy mucho de no soltarme todo el rollo seguido para no despertar sospechas. Un poco más adelante, como quien no quiere la cosa, me ha comentado que había dejado el coche en el aparcamiento del hospital pero se había olvidado la cartera en el pueblo y ahora no podía sacarlo. Iba a coger un taxi para regresar y volvería después a Zaragoza a recuperar el coche», relata el afectado a sus compañeros.

Una vez enganchada la víctima, el timador recibe una llamada por teléfono de su compinche aunque hace ver que es su madre para recrear la conversación sobre el pueblo. «La verdad es que ha logrado una comunicación agradable y confianzuda conmigo y yo me he dejado llevar. Casi nos despedimos cuando, por casualidad, me ha dicho si no me podía dejar algo de dinero para sacar el coche, asegurándome que la hija de la enferma, o sea su madre, iba a venir a Zaragoza y me lo podría devolver», agregó.

El timador le pidió su teléfono fijo en su casa y allí le solicitó dejar más dinero, lo que la víctima se negó y se dio cuenta que todo era un abuso de confianza. Ni él ni su madre le devolvieron el dinero prestado después.

La Policía Nacional reconoce que en la época estival suele ser el que utilizan los estafadores para cometer estos pequeños delitos que antes eran más comunes, pero internet ha generalizado los engaños digitales u ‘on-line’.

El toco0mocho o el del mudo

Aunque el 80% o 90% de los casos de las estafas denunciadas están en la red, las mismas fuentes se han sorprendido con la resurrección en Zaragoza este verano del timo del pariente, como se han detectado también el tocomocho (utilizan que les ha tocado la lotería) y el timo del mudo, en la que suelen pedir una firma en un folio y eso lo aprovechan para quitarle la cartera.