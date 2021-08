Sin avances para desconvocar la huelga en Sarga, que advierte de servicios mínimos del 100%

Sin acercamiento entre las partes y con una contrapropuesta del comité de empresa de Sarga (Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental). Así acabó ayer en el Servicio de Mediación y Arbitraje de la DGA (SAMA) la primera reunión entre el comité y dirección de esta empresa pública para tratar de alcanzar un acuerdo sobre el conflicto que mantienen por la mejora de las condiciones laborales de las cuadrillas forestales dedicadas a la prevención y extinción de incendios en Aragón. Hoy es el último día para evitar los paros parciales que han convocado esta semana y la huelga indefinida a partir del 2 de septiembre si no se atienden sus reivindicaciones.

El malestar entre las partes ha aumentado al revocar a principios de agosto el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, la orden del 16 de julio del director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona, que daba el sí a buena parte de las reivindicaciones planteadas por este colectivo de más de mil trabajadores, la mayoría, unos 600, fijos discontinuos, según CC. OO.

Sin avances acabó ayer esa primera cita en el SAMA y con la advertencia de Sarga de que los servicios mínimos en caso de huelga serán del cien por cien (la orden de la DGA saldrá publicada en el BOA de mañana). «Ya hay un acta firmada de no acuerdo por parte nuestra al considerarlos abusivos», señaló José Ramón Cajal, de CC. OO., y presidente del comité de empresa de Sarga. «Esperemos que la respuesta que nos traiga hoy la empresa no sea un maniobra de dilación sino que concrete esa sensibilidad que dijo Lambán iba a tener el consejero y que sería igual o mayor que la del director general Bayona».

Manteniendo sus reivindicaciones, el comité de Sarga plantea cuatro fundamentales en la contrapropuesta presentada a la empresa. La primera, explicó Cajal, la paralización de las trabajos preventivos de limpieza y desbroce de los montes durante los meses en que se mantiene «máxima activación» contraincendios, es decir, del 15 de junio al 15 de septiembre. Lo que se pretende es que ese periodo, según Cajal, los bomberos forestales puedan estar, en la base, atentos a cualquier aviso de fuego para responder con eficiencia y no acudir a sofocarlo agotados después de seis o siete horas de motosierra.

Más estabilidad

La segunda reivindicación, explicó el sindicalista de CC. OO. que habla en nombre también de los delegados de CSIF, CGT Y OSTA,, pasa por alargar la contratación en los puestos de vigilantes de posibles incendios, unos 160 trabajadores de Sarga. «Se da la circunstancia de que la mayoría de contratos acaban el 5 de septiembre y, sin embargo, hasta el 15 no finaliza la campaña contraincendios». La tercera reivindicación, añadió, pasa por un cambio en los turnos, de modo que no sean seis días continuos de trabajo y dos de fiesta, normalmente entre semana, sino que se modifique para que puedan librar algún fin de semana. Y la última de las reivindicaciones, que los trabajadores de estas cuadrillas forestales puedan elegir al menos la mitad de sus vacaciones y no por obligación tener que cogerlas todas al final de la campaña, de nueve meses.

El presidente del comité mostró su confianza en que hoy la empresa mueva ficha, aunque recordó que hasta ahora las mejoras que han conseguido han sido por vía judicial o a requerimiento de la Inspección de Trabajo y puso el ejemplo de las unidades helitransportadas, con personal altamente especializado en extinción de incendios, unos 80 en Aragón, que la DGA tuvo que convertir en trabajadores fijos.

David Usón, delegado de CGT, pidió también a Sarga más voluntad de diálogo para acabar con tanta precariedad. «Una contratación de puestos de vigilancia de tres meses no da para poder profesionalizarse», señaló. Y recordó que de no alcanzarse un acuerdo esta sería la primera indefinida en Sarga. En 2019 hubo huelga pero fue de un día.

Desde el Gobierno de Aragón incidieron ayer en que «la dirección de Sarga mantiene su volundad de diálogo para conseguir acuerdos que permitan seguir mejorando las condiciones laborales del operativo de prevención y extinción de incendios forestales siempre y cuando no se comprometa la estabilidad y viabilidad financiera de la empresa».

Ha dicho

José Ramón Cajal, presidente del comité de empresa

«Pedimos que cuando haya periodos de máxima activación de incendios, la gente esté haciendo labores de formación, de mantenimiento, y estén disponibles en base, no acudan a apagar el fuego después de estar desbrozando monte a elevadas temperaturas ya con las facultades mermadas. Entendemos que los fuegos se apagan en invierno».