Interior asegura ahora que las obras de la comisaría de Calatayud empezarán este año

Nuevo cambio de horizonte para que la futura comisaría de la Policía Nacional en Calatayud sea una realidad. En febrero se estimaba que las obras, que están paralizadas desde principios de 2019, pudieran estar acabadas este mismo año. Sin embargo, ahora el Ministerio del Interior, a través de una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria del senador del PP y alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, asegura que "el plazo estimado para el inicio de las obras será a finales del año en curso". La obra se valoró en un principio en 3,3 millones de euros y se acabó adjudicando por 1,6 millones.

Antes de que las máquinas y operarios vuelvan a retomar sus tareas, el Ejecutivo precisa que "se ha comenzado un nuevo proceso de licitación para adjudicar la realización del proyecto como paso previo a la licitación de la ejecución de las obras". Es decir, será necesario actualizar el documento que se presentó hace cinco años y con el que la intervención quedó congelada al 50% de construcción, que gestionaba la UTE entre las empresas Joca y Construcciones Peñalosa.

Sin embargo, en el mismo escrito, facilitado este lunes por el regidor, el Ejecutivo central añade una puntualización a esta nueva fecha: "De no haber impedimentos en los procesos de licitación y posterior ejecución". Y no es un apunte menor, ya que esta infraestructura fue presentada en la campaña electoral de 2015, con un plazo de ejecución de 14 meses, pero el centro de trabajo no se abrió hasta casi un año después.

El proyecto tuvo que ser modificado a finales de 2016 tras encontrar problemas con el micropilotaje y el nivel freático y las obras no volvieron a arrancar hasta mediados de 2017.

A principios de mes, en el Consejo de Ministros del pasado 3 de agosto, la finalización de las obras fue abordada por este órgano dentro del acuerdo para modificar los límites de gasto para la renovación de infraestructuras del Ministerio del Interior. En total, el Ejecutivo estimaba destinar más de 54 millones de euros para este edificio y otras inversiones en obras y equipamientos. Una vez que acaben los trabajos de construcción será necesario equipar la sede, con 2.300 metros cuadrados divididos en cuatro plantas.

Por lo que respecta a la actual sede de la Policía Nacional, Aranda sigue defendiendo que el Consistorio tiene intención de asumir la propiedad del inmueble, situado en la calle Coral Bilbilitana, y que para ello buscará con el Ministerio de Interior "la mejor solución posible". Así, considera de interés que el edificio cuenta con depósito de detenidos.

De la misma forma, el primer edil también valora este nuevo paso con el sentimiento de estar "más cerca de ver cumplida una necesidad y un compromiso". "El servicio que presta el Cuerpo de la Policía Nacional es muy importante para la ciudad y su entorno. Es algo que tenemos que apreciar porque no todas las localidades pueden tenerlo", defiende José Manuel Aranda.