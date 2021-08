Los transportistas temen un cuello de botella en la AP-2 tras liberar el peaje en septiembre

La liberalización de la AP-2 disparará el tráfico pesado por los 100 kilómetros que discurren entre Alfajarín y Soses. A los 2.979 camiones que circulan de media por la autopista se sumará casi la totalidad de los cerca de 6.000 tráileres que utilizan al día la peligrosa N-II, 91 kilómetros entre Alfajarín y Fraga que se han cobrado la vida de más de 25 personas en los seis últimos años. Aunque aplauden la liberalización, los transportistas critican la falta de previsión que hará que la gratuidad llegue sin retirar físicamente los peajes, lo que provocará cuellos de botella, y sin ampliar las plazas en las áreas de descanso, 180 entre Alfajarín y Lérida que resultarán insuficiente para asumir el aumento de camiones que optará por esta vía.

Cuando el 1 de septiembre se alcen las barreras de los peajes, la mayor congestión de tráfico se registrará en el tramo aragonés. Al llegar a Fraga, una buena parte de camiones tomará la antigua autovía en dirección a Barcelona. Pocos optaban ahora por pagar los peajes. "Con casi 70 euros por trayecto entre Zaragoza y Barcelona, los viajes eran inviables", explicó Fernando Viñas, gerente de la Federación de Empresas de Transporte de Mercancías de Zaragoza (Fetraz). Con una excepción, los dedicados a mercancías peligrosas, que tienen la obligación de utilizar la autopista.

En la actualidad, el tráfico pesado solo supone un 30% del que registra la AP-2, 2.979 de los 9.978 vehículos que la utilizaron al día de enero a julio de 2021, según los datos facilitados por Abertis, concesionaria de la autopista. La covid ha reducido los desplazamientos un 20% respecto a 2019, cuando se alcanzaron los 12.184 de media. Se observa una recuperación respecto a 2020, año en el que los confinamientos hicieron que se desplomara hasta los 7.664, 2.314 menos, con la caída de ingresos que implica.

Con el fin de 44 años de pago, los zaragozanos se ahorrarán 19,85 euros en sus viajes a la Costa Dorada y 13,55 hasta Lérida. Se ratificará, con ello, el anuncio que formuló el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en marzo en el Senado. No se entiende, por ello, que la liberalización llegue, cinco meses después, con los deberes a medio hacer.

Los transportistas no entienden por qué nadie les ha preguntado. José Antonio Molinero, presidente de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Aragón (Tradime), vaticina graves problemas por falta de plazas en las zonas de descanso. "En la AP-7, de Tarragona a Valencia, ocurrió lo mismo, y hay vehículos pesados aparcados en los arcenes. Nosotros no podemos decidir dónde vamos a parar. Es el disco (tacógrafo) el que manda", detalla. Y en las autopistas que se construyeron hace 50 años, eso se nota. Molinero cita, a modo de ejemplo, el caso de Bujaraloz: "Para salir de la autopista a la N-II deberías circular 20 minutos por una carretera estrecha". No es productivo.

Viñas pone en valor que se ganará en tiempo y, sobre todo, en seguridad. Aún consciente de que el tramo aragonés de la autopista reconvertida en autovía será "el más controvertido", y "congestionado", la gravedad de los accidentes poco tendrá que ver con la que lleva años registrando la N-II, con un incesante y siniestro goteo de muertos.

Tanto él como Molinero dudan de que, tras la liberalización, se avance en el desdoblamiento, aunque sería "lo deseable". El presidente de Tradime insta a que se actúe en la N-II para eliminar cruces, para mejorar los accesos a la autopista. Y se acuerda de los trabajadores de restauración que les han atendido "muy bien". Pide, para ellos, "que les den facilidades para acceder a los empleos en las áreas de servicio que se abran".