La estrategia de vacunación se reinventa con el objetivo de alcanzar la máxima cobertura posible

Tras ocho meses de una intensa campaña de vacunación contra el covid-19, Aragón reorienta su estrategia con el objetivo de llegar al máximo número de personas posible. Tal y como detalló el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ahora ya no se trata de avanzar muy rápido, porque ese reto ya está cubierto al superar el 77% de los mayores de 12 años con la pauta completa en la Comunidad, sino de llegar a quienes, por distintas razones, no se han inmunizado hasta el momento.

Las próximas semanas serán fundamentales para seguir aumentando la cobertura de vacunación con la vuelta de vacaciones y antes del inicio del curso escolar. Sanidad confía en intensificar el ritmo de citaciones y, para ello, se promoverán "políticas proactivas", encaminadas a impulsar la captación directa. Muchos centros de salud, de hecho, ya están ofreciendo la vacunación en consulta a menores de 40 años y mujeres embarazadas o a pacientes que acuden a los servicios de admisión por otros trámites. Teresa Tolosana, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, confirma que esta práctica se viene haciendo desde hace unos días, al comprobar que las agendas tenían huecos disponibles. Desde el centro de salud de Arrabal, explicó, hablaron con las farmacias del barrio para que informaran a sus clientes de que se abrían agendas para la vacunación, para animar a quienes aún no han recibido la primera dosis.

Más información Qué medicación tomar si se tienen efectos secundarios de las vacunas covid

Para Inmaculada Cuesta, secretaria de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas y miembro del grupo de trabajo que elabora la Estrategia de Vacunación del Ministerio de Sanidad, "es una obligación moral y profesional del sanitario el captar a quien no está inmunizado y ofrecerle esa posibilidad". Hay que ir "todos a una" para ampliar la cobertura entre quien no está protegido, porque "la variante delta está incidiendo en cuanto a gravedad precisamente en las personas no vacunadas".

Precisamente, con el fin de seguir avanzando en el proceso, la DGA redujo de seis meses a uno el plazo para vacunar a quienes han pasado el coronavirus. Aragón estudia otra opción, que pasaría por ofrecer esta inyección sin cita a un pequeño porcentaje de población, que todavía no se ha concretado. En todo caso, este sistema, que han puesto en marcha comunidades como Baleares o Cataluña, conllevaría una serie de inconvenientes, como contrastar la historia clínica para comprobar si el paciente ha pasado o no la covid. En opinión de Tolosana, es una opción "más complicada" porque al abrir un vial hay que inyectar todas las dosis disponibles y "con gente citada se aprovecha mucho la vacuna".

La estrategia podría incluir a partir del próximo mes una serie de medidas para seguir sumando puntos en el porcentaje de vacunación que permitan crecer de manera significativa en cuanto a cobertura. Sanidad no descarta en esta fase del proceso trasladar la campaña de vacunación incluso al entorno laboral. Desde la CEOE Aragón recordaron que en mayo firmaron un convenio con la DGA y la Fundación CEOE que recoge precisamente la posibilidad de vacunar a través de Mutuas y empresas para acelerar el fin de crisis sanitaria y el inicio de la recuperación económica y social. Las comunidades autónomas han puesto en marcha este acuerdo según sus necesidades. En Aragón, si el Salud considerara preciso impulsarlo, ya se dispone de una base para poder hacerlo.

Según el último Boletín Epidemiológico de Aragón, Salud Pública prevé distribuir esta semana algo más de 61.000 dosis, de las que casi 46.000 corresponden a Pfizer y el resto a Moderna. Casi la mitad del total de estas vacunas se dedicarán a la administración de segundas dosis.