El Gobierno de Aragón venderá 72 fincas por más de dos millones de euros en una gran subasta en septiembre

Una gran subasta permitirá al Gobierno de Aragón vender 72 fincas de su propiedad a un precio de salida que superará, en total, los dos millones de euros. Será el 22 de septiembre, a las 11.00, en un lugar que se determinará cuando se conozca la cifra de interesados. En los lotes hay pisos, casas, fincas rústicas, solares y locales repartidos por toda la Comunidad, con precios que oscilan entre los 345.296 euros que se piden, de salida, para un solar en Zaragoza y los 200 euros en los que se valora una finca rústica en Teruel. Es tal la envergadura de la subasta proyectada que los trámites para participar en ella ya están a punto de empezar.

Las fincas son propiedad de la Comunidad y los precios de salida se han fijado de acuerdo con las tasaciones aprobadas. Siete de ellos son pisos en Zaragoza capital, con superficies que van de los 72 metros cuadrados a los 114 e importes que oscilan entre 101.330 euros y los 229.548 euros. Los interesados que quieran inspeccionar los inmuebles deberán ponerse en contacto con la dirección de Patrimonio del Gobierno de Aragón antes del 8 de septiembre. Para pujar por ellos, tendrán que depositar una fianza del 25% del precio de salida que les será devuelta si, cuando acabe el proceso, no son los adjudicatarios.

Un solar en el Camino de Juslibol (Zaragoza), por 345.296 euros; otro en la calle Ventas del Canal de Pedrola (256.455) y un local en la calle Mayor de Jaca (265.348) son las fincas que parten con un mayor precio de salida. Hay, también, media docena de aparcamientos en la capital aragonesa, cuyo tipo oscila entre los 13.494 y los 26.025 euros, y varias casas en municipios como Magallón, Monegrillo, Novillas, Vierlas, Peralta de Calasanz, Puente de Montañana, Ferreruela de Huerva y Torres de Barbués.

Los inmuebles más baratos son las fincas rústicas, que alcanzan la treintena, que solo en dos casos, y los dos en Pedrola, superan los 5.000 euros. En Teruel, la mayoría de ellas rondan los 200 euros.

Pujas telemática

La subasta será presencial y se admitirán, también, ofertas telemáticas, aunque en este último caso solo podrán presentar una propuesta. En cada uno de los 72 lotes, se partirá del precio mínimo y las pujas no podrán ser inferiores a los 100 euros. Se atenderán en su desarrollo a las voces dadas por el subastador. Cuando se dejen de hacer proposiciones, se procederá a la apertura de las ofertas ‘online’ y no se admitirán más. En caso de empate, se resolverá a través de un sorteo. Corresponderá al consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, otorgar las órdenes de enajenación, que serán notificadas a los adjudicatarios para que, en el plazo de un mes, completen el pago. En algunos casos, se admitirán aplazamientos siempre que se garanticen las cantidades aplazadas a través de hipotecas y avales bancarios. Será, no obstante, a costa del pago de intereses, que no podrán ser inferiores al interés legal del dinero.

El lugar de la subasta se anunciará antes del 20 de septiembre, una vez se conozca la cifra de personas que quieren participar. En tiempos de pandemia prima la cautela y quieren garantizar que se cumplen las medidas de seguridad. Hacienda conocerá el 15 de septiembre el interés que ha despertado la puja, pues es la fecha límite que tienen los participantes para remitir a Patrimonio un correo electrónico con la copia de la transferencia del 25% del precio de salida de la puja.