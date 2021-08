Reproches del PAR al PSOE en la aprobación del presupuesto de la Comarca de Daroca

La Comarca Campo de Daroca por fin cuenta con Presupuestos para 2021. Serán un total de 2,5 millones de euros de los que el mayor peso recae en gastos de personal y ayudas finalistas. En la sesión del consejo comarcal en las que fueron presentadas, las cuentas únicamente recabaron el apoyo de los representantes del PSOE, grupo que gobierna la demarcación con el apoyo del PAR. Por lo que respecta a los aragonesistas, defendieron la abstención, mientras que PP y Ciudadanos mostraron su rechazo.

"La presentación se ha retrasado porque durante mucho tiempo hemos tenido ausente el puesto de secretaría-intervención, que llegó en un momento complicado y es una función indispensable para la institución", explica la presidenta, la socialista Ascensión Giménez. Sin embargo, su vicepresidenta primera, María Lina Hernando (PAR), denunciaba "no se ha prestado la atención necesaria" a este asunto y recordaba que su postura es un "toque de atención".

Según Hernando, "a estas alturas del año, los presupuestos no se van a poder ejecutar al completo, por lo que no son realistas", y recuerda que se ha producido un cambio en el área de Hacienda, pasando a estar dirigida por Alejandro Espinosa. Además, la portavoz aragonesista asegura que "servicios como el banco de actividades necesitaban de que se hubieran aprobado antes, porque el verano es la temporada alta al haber tanta gente en los pueblos".

Giménez, por su parte, razona que "queríamos que las bases, precisamente del banco de actividades, fueran más claras y estuviera todo mejor explicado". Además, explica que las líneas principales del Presupuesto tienen como destino financiar, además de subvenciones a las asociaciones del territorio, gastos en servicios, sociales, turismo, cultura, manteniendo los proyectos de estos años y contando con los remanentes. Hernando, a su vez, critica que se haya dejado acabar el contrato de gestión de la radio comarcal y no se haya iniciado la siguiente concesión.

Desde Ciudadanos, Jesús Félix Guillén, defendía el no porque "el año pasado dijeron que eran los Presupuestos de la pandemia y que este ya serían los suyos, pero en lugar de seguir apoyando a las empresas y autónomos, han quitado las ayudas cuando todavía están sufriendo las consecuencias". Guillén puntualiza que su voto se explica porque "en algunas iniciativas no preguntan a todos los pueblos, como con los murales" y que "no se ha contemplado el gasto que hay que asumir con el Consorcio de basuras".

En el PP, Javier Lafuente, incide en que "hay cosas positivas, que se mantienen, pero no entendemos que el presupuesto se incremente en 300.000 euros y haya partidas importantes que se reducen". Entre ellas, el popular cita "que el servicio de punto móvil pase a estar subcontratado cuando antes lo hacía personal propio, que se elimine la partida de 225.000 euros que se repartía entre todos los pueblos y que se deje en 1.000 euros la partida de apoyo a emprendedores, con la que están pasando".

Tanto Lafuente como Hernando coinciden en criticar que se haya dejado finalizar la concesión de la radio comarcal sin sacar el contrato a licitación para encontrar nuevo adjudicatario. Desde el PP apuntan que "se les avisó con tiempo y no sabemos si lo han dejado acabar por dejadez o por sectarismo".