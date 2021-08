Emprender a pesar de la pandemia

El emprendimento, base para la transformación de cualquier sociedad, «debería ser mucho más apoyado en tiempos de pandemia», reivindica Pedro Lozano, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón (AJE). Sobre si será un acicate el anteproyecto de ley de creación empresarial, anunciado por el Gobierno –que permitirá poner en marcha sociedades con apenas un euro– Lozano cree que «hay que esperar a ver cómo se ejecuta para ver si es capaz de incrementar esa cultura emprendedora que tanta falta nos hace en España». Debería, añade, aplicarse mucho más la ley de segunda oportunidad para autónomos y emprendedores con el fin de que en este país el hecho de fracasar dejara de ser un estigma.

Aunque la pandemia haya retraído la puesta en marcha de nuevos negocios, sigue habiendo margen de oportunidad, según el presidente de AJE. «Hay dos perfiles: Está el emprendedor por naturaleza que, pese a la crisis, apuesta por crear negocios disruptivos, y aquel de 35 o 40 años que cuando ya tiene acumulada bastante experiencia se decide a emprender ». Ambos, reclama, se merecen más apoyo, y que se facilite el acceso a la financiación.

Greto Green, el negocio impulsado por la joven Patricia Bergua, de 21 años, en el polígono Castro Romano de Sabiñánigo, responde al primer perfil. «Sentía la necesidad de ofrecer algo diferente. La gente del Pirineo hasta ahora tenía que bajar a Zaragoza para poder comprar productos sostenibles a granel». Por eso, esta joven estudiante de Marketing y negocios digitales en ESIC ideó este proyecto. «Mi familia ha sido emprendedora en el sector de la hostelería y eso se contagia», dice. Tras constituir la empresa con 3.000 euros y suscribir un préstamo personal para darle liquidez, superó el miedo inicial, explica, al sentirse respaldada, estar bien asesorada y creer en su negocio. «Somos una empresa necesaria a día de hoy en el mercado».

Greto Green vende productos ecológicos a granel desde cepillos de dientes de madera de bambú a esponjas de luffa, pastillas ecológicas para lavavajillas o jabones artesanales. El hecho de ubicarse en un polígono responde, según Patricia Bergua, a la necesidad de visibilizar que lo que ofrece son productos que vienen directamente de fábrica sin intermediarios a precios más competitivos. «Nuestra filosofía es vender productos a granel, sin gastar plástico, y en las cantidades exactas solicitadas previamente por el consumidor». Además, añade, de buscar al fabricante de kilómetro cero para potenciar el comercio local y darles a sus clientes la oportunidad de que les traigan sus envases para recogerlos y reutilizarlos.

Su plan de negocio, anticipa, es abarcar desde Sabiñánigo todo el valle de Tena y también Jaca, y una vez se consolide, poder crear una red de franquicias en Zaragoza. En la actualidad, ya trabaja con casas rurales y alojamientos turísticos a los que preparan paquetes de productos naturales para la higiene y limpieza de los viajeros.

La pandemia si retrasó un poco sus planes, pero aún así Patricia Bergua abrió Greto Green en noviembre de 2020. Recuerda que había trabajado de profesora de esquí en Formigal y hacerse autónoma no fue nuevo para ella. Llevaba gestando el proyecto hace un par de años cuando, a través del blog Sabiemprende, conoció al empresario Sergio Mayenco, director general de Orache, que le contagió su filosofía de vida y «la apuesta que todos», advierte, «deberíamos hacer por el consumo de productos naturales, ecológicos y con poco empaquetado».

El emprendimiento, en opinión de la creadora de Greto Green , «debería ser la primera opción para los jóvenes» al considerar «muy gratificante aplicar los conocimientos adquiridos en tu etapa académica a tu negocio y poder ser tu propio jefe».

El otro perfil de emprendedor que describe el presidente de AJE se corresponde con el de Blanca Frechín, de 42 años, que abrió en noviembre del pasado año una consultoría de Recursos Humanos llamada Jooysh Advice en Boltaña (Huesca). Había trabajado para varias multinacionales en Barcelona, y también, gracias a las becas Leonardo, para una consultora en Irlanda. Así que con todo lo aprendido, esta profesional de las relaciones laborales, especializada en auditoría laboral en materia de igualdad y que está acabando Derecho, decidió reinventarse, aprovechar su bagaje y abrir su consultora en el Sobrarbe, una zona en la que la mayor parte del tejido empresarial son pymes del sector turístico.

«Empecé en mi casa como autónoma», recuerda, hasta que pudo alquilarse un despacho y esta intentando abrirse camino. De hecho, ya presta servicios a varias empresas y lo ha ofrecido a las administraciones. El Sobrarbe es su foco de actuación si bien las alianzas que mantiene con compañías catalanas como Igualia, le aportan más carga de trabajo y si todo va como espera, confía en poder abrir filiales en Zaragoza y otras ciudades. El principal problema, a su juicio, para emprender es la burocracia. «Habría que aligerarla. Resulta desquiciante». Además, considera que habría que apoyar más a estos emprendedores en la consolidación de sus iniciativas: «Arriesgan sus ahorros y más en zona rurales y eso se debería valorar más», indica. La Administración, entiende Frechín, «tendría que tenerlo en cuenta y subvencionarlos para que pudieran contratar a otras personas».

«Si ves un hueco en el mercado hay que emprender y no tener miedo», asegura Noemi Carnicer, que abrió en septiembre del pasado año un espacio para eventos privados en Zaragoza, Kiwiki, que pueden alquilar familias, amigos y empresas. «No había nada semejante en la ciudad donde se pueda celebrar desde una convención de empresarios a un taller culinario o un cumpleaños infantil». Así que aprovechó una oportunidad de comprar un local, que en su día fue academia en Santa Teresa de Jesús, y transformarlo completamente con una inversión de 70.000 euros, sin contar el local.

Lo malo, dice esta emprendedora, es que «solo pude trabajar un mes», ya que en noviembre con la pandemia tuvo que cerrar y de diciembre hasta junio de este año en que reabrió se dedicó a programar talleres protagonizados por cocineros como Toño Rodríguez, del restaurante Quema de Zaragoza, o Toño Palacio de la Escuela de Hostelería Topi Picarral o catas de vino con la sumiller Eugenia Blanco, entre otros, que cuando pudo celebrarlos tuvieron muy buena acogida. «En septiembre retomamos la actividad con ganas y creo que por parte del público también las hay», añade esta emprendedora. Asegura que pese a tener que contar con el BOA como libro de cabecera para saber en cada momento aforos y horarios permitidos, y haber sufrido con la burocracia y el papeleo, no se arrepiente. «Lo vi claro», afirma. Su idea es en cuanto se recupere cierta normalidad, sacarle más partido al espacio y en el futuro poder franquiciarlo y hacerlo crecer.

Con el apoyo de su marido, Diego Marcos, también con el ADN de emprendedor en las venas, espera tirar el negocio hacia adelante. De hecho, Marcos, uno de los fundadores de los primeros espacios ‘Coco Rooms’ en Zaragoza, ha aprovechado también esta crisis sanitaria y económica para lanzar un nuevo proyecto empresarial Takk Homes, una inmobiliaria ‘on line’, por ahora, que se sale de los estereotipos. «Mi socio es Juan Pascual Muñoz, de Albacete, que conoce muy bien el sector. Lo que queremos es ofrecer un servicio diferente. Tenemos en el equipo a dos interioristas. Somos seis en total». Lo que hace Takk Homes además de buscar comprador para distintas viviendas, sin cobrar comisión de vendedor, es ofrecerle al cliente con tecnología en 3D el proyecto de cómo le quedaría la reforma. Marcos explica que llevan meses madurando el proyecto, pero que no será hasta septiembre cuando empiecen a imprimir los carteles y tengan ya a una persona en administración.

Está habiendo mayor compraventa de viviendas y «hay que aprovechar las oportunidades que se presentan, con crisis o sin ella», apunta Diego Marcos que pide rebajar las cuotas al autónomo que arriesga su patrimonio para crear riqueza.

Blanca Frechín, fundadora de una consultora en Boltaña. Francisco Jiménez

Los recursos humanos son una pieza angular para la empresa y la mejora de su productividad, asegura esta emprendedora oscense que ha decidido aprovechar la experiencia adquirida en multinacionales los últimos quince años para abrir su propia consultora en el Sobrarbe. Jooysh abrió a finales de 2020 y da servicio y asesora a empresas de la zona y de fuera en procesos de formación, selección y planes de igualdad. Convencida de la viabilidad de su apuesta, pide a la Administración «aligerar burocracia y apoyar más a los emprendedores que crean riqueza».

"El emprendimiento debería ser la primera opción"

«Para los jóvenes el emprendimiento debería ser la primera opción». Así de claro lo tiene Patricia Bergua, que con solo 21 años, ha abierto las puertas de su negocio, Greto Green, que vende a granel productos ecológicos de higiene y limpieza. «Hemos creado algo bueno para el planeta y voy a trabajar para conseguir la mayor cantidad de adeptos a estos productos respetuosos con el medio ambiente», afirma. Las ventas están superando sus expectativas y piensa que en 2022 ya podrá compensar parte de los gastos.

Patricia Bergua, fundadora de Greto Green S. E.





«Si ves hueco en el mercado hay que atreverse»

A esta emprendedora, formada en ADE y que ha trabajado en marketing para multinacionales, ser madre le cambió la vida y en ese equilibrio entre avanzar en su carrera profesional sin perderse la infancia de sus hijos, apostó por crear su negocio. «Cuando ves un hueco en el mercado, hay que atreverse y no tener miedo». Eso hizo al diseñar un espacio multifuncional para celebraciones de niños y adultos que no existía en la ciudad. Aunque, empezar, por la covid, le ha costado, no se arrepiente, y confía en que la vuelta a cierta normalidad le permita crecer.

Noemi Carnicer, creadora del espacio Kiwiki en Zaragoza. Oliver Duch

«Habría que rebajarle las cuotas al autónomo»



Con el emprendimiento en su ADN, Diego Marcos, que creó, junto a Aldo Sorrosal, los primeros Coco Rooms o ‘salas de escape’ de Zaragoza, no desaprovecha ninguna oportunidad de poner en marcha un nuevo negocio. En septiembre, con otro socio, va a lanzar la promoción de una nueva inmobiliaria Takk Homes completamente diferente a las convencionales. Con un equipo de seis personas, entre ellas dos interioristas, pide más apoyo para emprendedores que crean empleo. Para empezar, dice, «habría que rebajarle las cuotas al autónomo».