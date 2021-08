Tauste recuperará cinco pergaminos medievales tras su restauración por Patrimonio

La Dirección General de Patrimonio del Gobierno aragonés entregará al Ayuntamiento de Tauste cinco pergaminos medievales que ha recuperado y que van a ser previamente sometidos a un proceso de restauración.

La propia directora general de Patrimonio, Marisancho Menjón, anunció recientemente en la localidad, de la que es oriunda, la decisión del Departamento que dirige en el transcurso de una visita llevada a cabo para presentar la última publicación editada por la asociación cultural El Patiaz.

De los cinco documentos recuperados, tres de ellos están relacionados con la actividad de la población judía a principios del siglo XV. Otro versa sobre los diezmos y primicias que se concedían al Monasterio de San Juan de la Peña por parte de establecimientos eclesiásticos de Tauste en el siglo XIII.

El de mayor interés data de 1243 y se refiere a la construcción de la iglesia parroquial. Los investigadores esperan que este escrito pueda desvelar las incógnitas que todavía se mantienen y confirmar la teoría de la existencia previa de la torre zagrí perteneciente a la antigua mezquita musulmana sobre la que se levantó el actual templo cristiano.

Además, hay un conjunto documental del siglo XIX referido a las corralizas de Tauste. Se trata de escritos que en su día utilizó el intelectual Manuel Marín Sancho para realizar un estudio sobre ‘Las corralizas de Trasmontes’. Su intervención fue requerida por el Ayuntamiento, que buscaba solución para un conflicto existente a finales de 1929 y principios de 1930.

"Manuel Marín realizó el trabajo y posteriormente escribió un libro. Murió fusilado en 1936 a principios de la Guerra Civil", explicó la directora general de Patrimonio. Según comentó, fue la petróloga Cristina Marín, su nieta, quien se puso en contacto con el Gobierno aragonés para darles a conocer la existencia de estos papeles de su abuelo.

"Nos dijo que la familia había guardado esos documentos y que habían decidido donarlos a Patrimonio. Han estado bien conservados y a salvo de la humedad, pero están doblados y se llevarán a restaurar para que posteriormente puedan volver al archivo de Tauste. Son cinco testimonios capitales para la historia de Tauste, unas joyas", señaló Menjón.

Precisamente, la circunstancia de hallarse fuera del archivo hizo que se salvaran del incendio que sufrió este recinto en 1934, durante la II República.

El presidente de la asociación cultural El Patiaz, Javier Núñez, señaló que es de agradecer que la Dirección General de Patrimonio se haya comprometido a restaurarlos y a devolverlos al Ayuntamiento, "que es su legítimo propietario". Aunque todavía no se han podido consultar los pergaminos, a priori valoran que no dejan de ser documentos muy importantes "que pueden contribuir a desvelar muchos detalles de la historiografía de Tauste durante la Edad Media". De momento no se ha puesto fecha a la entrega de estos manuscritos, que dependerá de cuánto tiempo se prolongue su restauración.