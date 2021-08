Aragón deja de estar en alerta por el calor

El calor asfixiante de los últimos días, que ha dejado récords de máximas en España durante el fin de semana comienza a remitir.

Así, Aragón deja de estar en alerta por calor y hoy ha activado el aviso amarillo por rachas fuertes de viento, de hasta 70 kilómetros por hora, en la ribera del Ebro a su paso por la provincia de Zaragoza

No obstante, aún hay 9 comunidades en alerta amarilla o naranja (el caso de Aragón) por altas temperaturas, que en el caso de Canarias es de nivel rojo por marcadores de hasta 41 grados.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, aunque este lunes el calor empieza a suavizarse seguirán registrándose valores altos y todavía se superarán los 40 grados en muchas provincias del noroeste, centro y sur peninsular.

Esos registros harán que durante la jornada estén en alerta naranja (riesgo importante) las comunidades de Andalucía y Castilla-La Mancha, mientras la alerta amarilla (riesgo) afecta a Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid y Murcia.

Canarias es la única comunidad que en este inicio de semana conserva la alerta roja (riesgo extremo) por marcadores que alcanzarán los 41 grados a mediodía en la isla de Gran Canaria, en tanto que en el resto del archipiélago estarán entre los 39 grados de máxima del sur de Tenerife y los 37 que tendrán en el resto de las islas, acompañados de rachas fuertes de viento en puntos del interior y de la costa.

En cuanto a la Península, Andalucía está en alerta naranja por temperaturas que llegarán a los 43 grados en puntos de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla; en Huelva y Almería alcanzaran los 40 grados y en la provincia de Málaga rozarán los 42.

En Castilla-La Mancha hay aviso naranja por máximas de hasta 40 grados en la provincia de Albacete y de 39 en las de Ciudad Real y Toledo, mientras que en zonas de Cuenca se esperan hasta 38 grados.

En Cataluña el aviso es por fenómenos costeros y olas de hasta 3 metros en la costa gerundense y calor de entre 36 y 37 grados en puntos de Lérida y Tarragona.

En Madrid hay aviso amarillo por temperaturas de hasta 37 grados en el sur, zona de las Vegas y oeste de la comunidad; a 36 grados llegarán en el área metropolitana y en la zona del Henares y 34 se esperan en la sierra.

En Murcia se ha activado el aviso amarillo por máximas de hasta 39 grados a lo largo de la comunidad; en Castilla y León se esperan 36 grados en el sur de las provincias de Ávila y Salamanca y en Extremadura la previsión es de entre 36 y 38 grados en la provincia de Cáceres y hasta 38 en la de Badajoz.

La Aemet advierte de que con el aviso rojo el riesgo es extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto; con el naranja existe un riesgo importante en fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto peligro para las actividades usuales y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.