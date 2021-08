Los mejores de la Evau, años después

"Suiza me permite compaginar trabajo y montaña"

2007

Natalia Román (31 años y de Casetas) salió en los medios de comunicación por su nota en la Evau y en los últimos años su nombre también ha aparecido ligado a la Gran Trail Trangworld Aneto-Posets, que ha ganado en 2018 y 2019. Este julio se tuvo que retirar al encontrarse mal. Esta pasión por la montaña le ha llevado a afincarse en Zúrich, para compaginar su profesión con su faceta deportista. «En España, no podría hacerlo. Hoy por hoy no tengo ningún plan de volver. En 2019 me diagnosticaron aquí diabetes tipo 1 que me puso la vida patas arriba y me reafirmé en quedarme aquí», asegura. En marzo de 2020 se lanzó con su propia agencia de márquetin y comunicación que se frustró con la pandemia. El pasado abril entró como jefa de márquetin en una empresa suiza de tecnología biométrica.