Orquestas y empresas de espectáculos ven aún lejos la recuperación tras otro mal verano marcado por la suspensión de las fiestas patronales en todo Aragón al menos hasta el próximo 30 de septiembre. Aunque este puente tendrían que estar a pleno rendimiento, las contrataciones "pueden contarse, prácticamente, con los dedos de las manos".

Ángel Lasheras, presidente de la Asociación de Empresarios de Grupos y Orquestas de la Ribera del Ebro, confirma que "el 90% están paradas o haciendo muy pocas galas". "Teníamos esperanzas de que agosto y septiembre fuesen mucho mejor pero, al cancelarse las fiestas, el mazazo fue total. Prácticamente todas siguen pasándolo muy mal", dice.

La principal consecuencia es que "el empleo ha bajado muchísimo". "Muchos componentes han cambiado ya de oficio y es lógico, tienen que seguir viviendo. Lamentablemente, no tenemos ninguna fe en que esto mejore de cara a final de año", expone.

Para Ruedo Bravo, empresa especializada en festejos taurinos y animación infantil, también está siendo "muy duro". "Apenas hemos podido trabajar, pero los gastos siguen siendo los mismos a final de mes. Ahora estamos empezando a tener faena, pero con limitaciones", explica su gerente, Daniel Agudo.

Este verano les han llamado de pueblos de Aragón, Navarra y La Rioja. "No es el ritmo de otros años, pero al menos vamos cubriendo gastos. Este fin de semana, por ejemplo, estamos en Alfamén, Pinseque y Pedrola", apunta. Este negocio, que vive también del alquiler de ruedos, corrales y obstáculos taurinos, ha llegado a tener contratadas a 35 personas en temporada. "Ahora todo es temporal, vamos llamando a gente para días concretos. Toda la actividad se centra, prácticamente, en fines de semana. De lunes a jueves apenas hay nada", comenta.

Agosto tampoco está siendo fácil para las discomóviles. Eduardo Pisa, gerente de Pin Pan Producciones, asegura sentirse "abandonado", ya que su sector apenas ha recibido ayudas. "La vuelta a la actividad está siendo solo para los grandes, los pequeños seguimos sin poder trabajar en condiciones. Estamos muy tocados, la verdad", reconoce.

El uso de las pistas de baile sigue prohibido en toda la Comunidad, y todos los conciertos que se organizan tienen que hacerse sentados y con distancia de seguridad, de ahí que vea el futuro con especial "incertidumbre". "Es impredecible. No sabemos cómo de tocado se va a quedar el sector. Muchos de los profesionales se han tenido que buscar la vida en otras profesiones", argumenta.

En 2019 alcanzó los 214 ‘bolos’, con una facturación de alrededor de 217.000 euros. "En 2020 fueron tres y apenas ingresamos 2.300, y 2021 va a ser más de lo mismo. Tenemos muy pocas actuaciones, y todas con adaptaciones y a bajo coste. Antes tenía a dos trabajadores, pero con la pandemia todo el mundo tuvo que irse", señala.

Las empresas de pirotecnia tampoco lo tienen mucho mejor. "Las cosas están muy flojas. Tenemos seis contrataciones entre los días 15 y 16, cuando otros años podíamos superar perfectamente las 20. El aumento de contagios ha tirado a los alcaldes para atrás", indica Miguel Pérez, director de Pirotecnia Zaragozana.

Las perspectivas, asegura, no son muy halagüeñas. "En septiembre tenemos espectáculos importantes contratados en la Comunidad de Madrid. Trabajaremos algo más que otros meses, pero a partir de ahí...Antes se hacían contratos temporales para los meses de verano, pero ahora solo estamos las 20 personas que somos fijas. Al formar parte de un grupo internacional se ha podido diversificar y mantener la plantilla. Sin el apoyo del grupo, probablemente estaríamos en ERTE", afirma.

Los actos tradicionales marcan la agenda de las 'no fiestas'

Aunque no hay verbenas, cabezudos ni otros eventos multitudinarios, muchos municipios no han querido renunciar a los actos más tradicionales de sus fiestas patronales. Es el caso de El Burgo de Ebro, que ayer colocó el pañuelo a cerca de una veintena de niños nacidos en el último año con motivo de su primer San Roque, una costumbre que no perdió ni siquiera el pasado verano. También homenajeó a las reinas de 2020 y a las de este 2021.

Otras localidades, como La Puebla de Alfindén, mantendrán su tradicional misa en honor de Nuestra Señora de la Asunción y se quitarán el mal sabor de boca de la cancelación de las fiestas patronales con un castillo de fuegos artificiales y actividades culturales. Solo unas pocas, como Caspe o Chiprana, se han atrevido a programar conciertos con grandes cabezas de cartel como Sidonie o Bertín Osborne.