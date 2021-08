El censo, causa de fricción en Embid de Ariza

Un alta en el padrón municipal suele ser siempre motivo de alegría, pero en Embid de Ariza ha generado un desencuentro entre un vecino, Javier Baena, y el alcalde, Joaquín Mariscal (Ciudadanos), que lleva enquistado desde 2018.

Este viernes, más de un centenar de vecinos se manifestaron en defensa del primero desde la plaza Mayor de la localidad hasta la puerta del Ayuntamiento bajo el lema ‘Embid no se pierde, se defiende. Contra la despoblación, la injusticia y el caciquismo’.

"Han venido personas que se identifican con la causa, del pueblo, pero también de otros cercanos como Monterde, Cetina, Cihuela y de más lejos como Alagón y Zaragoza", aseguró Baena, que encabezó la marcha pidiendo la dimisión del responsable municipal. Mariscal, en cambio, no quiso hacer declaraciones y se remitió a lo ya comentado a HERALDO: que rechaza la inscripción de Baena al no ajustarse a la normativa. "La ley dice que hay que estar viviendo, como mínimo, seis meses y un día, y no lo cumple", sostiene el regidor.

Para Baena, otro de los caballos de batalla es la falta de un criterio único. "Hay personas, según el Instituto Aragonés de Estadística, que residen fuera del pueblo. Entonces, ¿quién decide que sí o qué no y basándose en qué?", expuso. De igual forma, sobre si hay otros casos en los que tampoco se cumplen los requisitos, el primer edil asegura que "de oficio ni saco ni meto a nadie en el padrón, no tampoco a mi antojo".

También rechaza las críticas contra él porque, según Baena, vive en Calatayud. "Cuando vino Filomena, el que estuvo limpiando las calles fui yo", defendió. Al mismo tiempo, explicó que "en estos años también de han hecho cosas buenas, pero eso no lo dicen". La marcha se inició pasadas las 20.00 con presencia de agentes de la Guardia Civil y con llamadas por megafonía desde media hora antes.

A estas críticas se une una reclamación ante el Justicia de Aragón por bloquear los accesos de una empresa, Silmor, a una concesión minera que tiene en el municipio. Aquí las posturas también parecen irreconciliables, ya que la compañía argumenta que las tasas por pasar por el municipio no proceden, mientras que el regidor recuerda que se firmaron sendos contratos.

Desde Cs, explicaron que se han puesto en contacto con el regidor y se está "recabando información y evaluando la situación".