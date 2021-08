Las peregrinas ya ‘no caminan solas’ por el Camino de Santiago gracias a una campaña para prevenir violencias machistas

Las peregrinas que realicen el Camino de Santiago solas disponen de una nueva herramienta para reforzar su seguridad y evitar cualquier tipo de violencia machista en la ruta jacobea. Se trata de la campaña ‘No caminas sola’ una iniciativa conjunta de las Unidades contra la Violencia de Género de las delegaciones de Gobierno de La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla y León y Galicia, comunidades autónomas por las que discurre el Camino de Santiago. Gracias a esta iniciativa, las peregrinas conocerán los recursos específicamente puestos a disposición de las mujeres y que pueden utilizar en el caso de que sufran cualquier tipo de violencia.

La campaña consiste en la difusión de dípticos y carteles con el mensaje ‘No caminas sola’, que incluyen un código QR que enlaza a los teléfonos de atención a las mujeres (016, 062, 091) y a los recursos más cercanos en donde se les atenderá. Los materiales serán distribuidos en los diferentes albergues y en las farmacias de los municipios por los que transcurre la ruta, y además de en los cuarteles de la Guardia Civil, la Comisaría de Jaca y el Centro de Cooperación y Aduanero de Canfranc.

De esta manera “todas las peregrinas van a tener acceso a estas herramientas en el caso de algún signo de violencia, además de saber que están acompañadas y arropadas”, ha explicado la Delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, que ha participado en la presentación de la campaña en el recién inaugurado albergue de peregrinos de Canfranc Pueblo. Además se recomienda el uso de la aplicación Alertcops, que permite la posibilidad de fijar localizaciones y activar alertas en caso de seguridad.

No obstante, en los últimos años no ha habido constancia de cuestiones de violencia de género en el Camino de Santiago aragonés, tal y como ha explicado Javier Blanco Coronel Jefe accidental de la zona de Aragón de la Guardia Civil. Normalmente se suelen dar más casos de rescates por personas que se pierden, se agotan o se accidentan. “Robos o violencia de género no hemos tenido en los últimos años”, añade. La Guardia Civil “intentamos hacer una gestión integral de la seguridad en el Camino, tanto en el ámbito de violencia de género, seguridad ciudadana, medio ambiente, información ciudadana o posibles rescates”, subraya. Por lo que el Camino de Santiago a su paso por Aragón “es seguro”.

También se intenta que los peregrinos “utilicen el Camino de una forma adecuada”, por el tema de no hacer acampadas o no deteriorar el paisaje.

Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc, ha indicado que el Camino de Santiago “lo hace mucha gente sola, también mujeres, y campañas como esta transmiten mucha seguridad”.

En la presentación de la campaña ‘No caminas sola’ también han estado presentes la subdelegada del Gobierno en Huesca, Silvia Salazar; el comandante de la Guardia Civil, Pedro Fernández; el coronel jefe accidental de la zona de Aragón de la Guardia Civil, Fernando Blanco; el jefe superior de Policía Nacional de Aragón, Fernando Pascual, y el jefe de la Comisaría de Jaca, Jesús Ruiz.