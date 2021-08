La DGA no prevé solicitar la prórroga del toque de queda al Tribunal Superior de Justicia

Aragón no prevé solicitar la prórroga del toque de queda para Huesca, Jaca, Barbastro y Monzón al Tribunal Superior de Justicia, por lo que, en principio, la restricción a la movilidad de 1.00 a 6.00 expirará automáticamente a partir del próximo martes. Fuentes del Ejecutivo autonómico confirmaron ayer que la DGA no se ha dirigido al TSJA para ampliar la medida y que, a no ser que la situación se complique, tampoco hay intención de hacerlo. Se insiste, no obstante, en la necesidad de extremar la precaución y mantener la prudencia ya que, como se ha visto en esta sexta ola, la situación puede dar un giro de 180 grados en cuestión de unas semanas.

El Gobierno aragonés necesitaría el aval judicial tanto para prorrogar estos toques de queda como para implantarlos en otros puntos del territorio ya que, al afectar a derechos fundamentales como la libertad de movimiento o de reunión, no basta con una orden. Tendría que dar, por tanto, los mismos pasos que a finales del mes de julio. Es decir, acudir primero al TSJA y recurrir posteriormente al Tribunal Supremo en caso de que el primero rechazase su solicitud.

La restricción que impera en estas cuatro localidades, las primeras para las que se ha solicitado el toque de queda en Aragón fuera del paraguas del estado de alarma, desaparecerá en la madrugada del martes al miércoles. En este tiempo, la incidencia acumulada ha bajado de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Los peores números siguen registrándose en Jaca, donde las estadísticas alcanzan los 319,9 casos a siete días. Están, sin embargo, lejos de los 1.599 del 22 de julio, que siguen marcando el pico de la localidad en esta sexta ola.

Tanto Monzón como Huesca y Barbastro se sitúan en estos momentos por debajo de los 300, aunque si se mira el dato de los últimos 14 días, los registros siguen colocando a estos tres municipios por encima de los 600.

Concretamente, Monzón está en los 291,9 casos por cada 100.000 habitantes a siete días y en los 681,2 a dos semanas, mientras que Huesca notifica 268,7 y 633,8, respectivamente, y en Barbastro, las cifras están en los 209,6 y los 617,2.

Donde no se ha notado mejoría es en el número de hospitalizaciones, cuyo descenso suele producirse en las semanas posteriores a la caída de los contagios. En el hospital San Jorge de Huesca se recuperan actualmente 41 pacientes (6 en uci y 35 en planta). El de Barbastro atiende a 26 (4 de ellos en cuidados intensivos) y el de Jaca, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, está a cero. En este caso, las cifras son muy parecidas a las del 22 de julio, día en que la consejera, Sira Repollés, anunció que el Gobierno aragonés iba a solicitar el toque de queda. Entonces, tanto el San Jorge como el hospital de Barbastro notificaban 29 ingresos por covid.

Sin toque de queda, Huesca, Jaca, Barbastro y Monzón pasarán a regirse por las mismas restricciones que el resto de Aragón. No habrá limitación a la movilidad nocturna, pero bares, restaurantes y locales de ocio nocturno tendrán que cerrar a las 0.30 y no se permitirán reuniones sociales de más de diez personas.