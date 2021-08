Peluches de dos metros: ¿cuáles son las mascotas más populares de Aragón?

Tori ha sido la última en incorporarse. Se trata de uno de los fichajes estrella del Club Deportivo Teruel. Es peludo, azabache y astifino, y no simboliza sino la raigambre del club con la ciudad del Torico. “Tuvimos otros bocetos. Teníamos también pensada una torre mudéjar o el corazón que forman las manos entrelazadas de los Amantes, pero nos convenció más el toro bravo”, comenta Ramón Navarro, presidente del club que milita en Segunda B y que desde hace cuatro días tiene mascota oficial. Tori, fabricado por la empresa zaragozana Publimax, ya ha comenzado a animar a los jugadores como si no hubiera un mañana y está ávido por conocer a su astado hermano del Club Voleibol Teruel.

Son muchos los muñecos de felpa, espuma de polietileno e, incluso, fibra de vidrio que tratan de animar a las aficiones en los descansos de los partidos. Suelen superar los dos metros y pesar más de 7 kilos, con lo que no es fácil moverse con agilidad dentro de estos trajes. Los más avanzados, como Tori, incorporan ventiladores internos para que a quienes los portan no les dé un sofoco en estos días de calor... Algunos de estos formidables peluches son clásicos y muy populares, como el caso del imperecedero Link de Basket Zaragoza, y otros no llegaron a calar y parece que pasaron a mejor vida. ¿Alguien se acuerda de Albaquito, un estornino con una pañoleta, que durante unos meses de 1996 animó al Huesca La Magia? Tampoco se circunscribe su existencia al ámbito deportivo, pues en los parques infantil también suele haber mascotas achuchables, que se fotografían con los más pequeños e, incluso, en un precoz fenómeno fan, firman autógrafos.

¿Por dónde empezar este recorrido? Quizá Link sea una de las mascotas aragonesas que más guerra dan en el buen sentido de la expresión. Este lince ibérico (que muchos niños identifican con un simple gato) gusta de meterse en todos los fregaos: tan pronto emula ser una maja goyesca para celebrar el 275 aniversario del genio de Fuendetodos como se va a las finales de la Copa del Rey para bailar ‘break’ en una batalla con otras mascotas de la Liga Endesa. Este es su fuerte: sus piruetas y acrobacias sobre el parqué. Dos ‘boys’ que se van turnando son los que prestan estructura ósea a una mascota que tiene cuenta propia en Instagram y la friolera de 700 seguidores. Link se estrenó en 2006 y ha ido evolucionando con el paso de los años. De hecho, hace quince años lucía larga melena y su aspecto era más -digamos- estropajoso. El lince se ha vuelto ahora mucho más sanote y ha dejado atrás las rastas. Uno diría que, incluso, se ha hecho algún retoque quirúrgico, pues sonríe más que antes y no se le atisba ni media arruga.

Poco se habla en los círculos deportivos de la alopecia de Link... Heraldo

Para rastrear los orígenes de esta mascota, hay que remontarse a finales de los 80 cuando el entonces CAI era el equipo más americano que existía en Europa. Sabido es que sus ‘cheerleaders’ tenían formación directa de Los Ángeles y en una apuesta por acercar todo el espectáculo 100% yanqui se decidió crear también una mascota. Algunos aficionados recordarán cómo la traviesa bola del mundo de los Harlem Globetrotters aterrizaba también en el Príncipe Felipe en sus partidos de exhibición e, incluso, cómo en 1994 y gracias al acuerdo de colaboración del entonces Amway con los Orlando Magic nos visitó “el inefable Stuff”, un dragón multicolor de la fraquicia amiga, que brindó un show completito para deleite de los abonados. Cuentan las crónicas que su aportación consistió en “muchas payasadas, reparto de regalos, una parodia semitaurina con un árbitro hinchable como objeto de sacrificio y, finalmente, un lucido twist al ritmo de Chubby Checker & The Fat Boys”.

Stuff, la mascota de los Orlando Magic, en una visita al Felipe en 1994. Guillermo Mestre

Sin abandonar el deporte de la canasta, otra de las mascotas más celebradas es Sarry, el peluchón malabarista del Peñas de Huesca, que se estrenó hace ahora justo diez años. Explican los responsables de márquetin del club que eligieron a un sarrio por dos motivos: porque el rebeco del Pirineo es un signo de identidad en el Alto Aragón y porque representaba la aspiración del equipo, esto es, salvar dificultades del tamaño de montañas. De su confección se encargó la empresa malagueña Eurocrea, una de las más veteranas en el arte de crear este tipo de monstruosos animales.

“Lo esencial es que en ningún momento se vea el cuerpo del actor y que los trajes sean cómodos"

“Cada personaje es una aventura. Hay que pensar los mejores métodos de producción y materiales para llevarlo a cabo”, explican desde la compañía. Tras los bocetos y dibujos se crea el modelado en 3D, en el que hay que velar por que el parecido sea el máximo al diseño original, así como por que el bicho tengo una buena ergonomía y movilidad. La empresa dispone de máquinas de impresión de gran tamaño, de reproducción de plásticos y de corte láser. Luego las piezas del traje pasan al taller donde interviene la parte artesana del patronaje y las costuras antes de someterse a las pruebas de calidad. “Lo esencial es que en ningún momento se vea el cuerpo del actor y que los trajes sean cómodos y fáciles de limpiar. La gran mayoría se pueden meter en lavadoras a menos de 30 grados”, explican en Eurocrea, donde señalan que los tejidos y las espumas deben ser transpirables, ignífugas y antiácaros.

La mascota del Peñas Huesca, obra de Eurocrea, de visita en un colegio. J. Blasco

La clientela de la empresa es más que variada porque también las firmas comerciales se han animado a hacer uso de este tipo de reclamos. En Zaragoza no hay carrera popular en la que no aparezcan los cacahuetes del Rincón y también hay ejemplos con la noria del Parque de Atracciones o la bolsa comercial de Torre Outlet. Otro ámbito en el que abundan estos bichos XXL son los parques infantiles, como es fácil de ver en Dinópolis o en las citas navideñas del Lapislázuli de Fraga, en donde Gugo y su novia Gugina -tras veinte años de soltería el dragón por fin encontró pareja- son ya toda una institución. Por cierto, que aún no se ha mentado aún el tema de los precios y es que las tarifas son variadas en función de la calidad y los acabados de los trajes. Eso sí, de los 500 euros no baja ninguno de los que no se vea el cartón y conforme avanza la especialización se pueden superar hasta los 3.000.

Una de las mayores fiesta de mascotas, no obstante, se dio en la Expo de Zaragoza de 2008, donde no solo estuvo presente el escurridizo Fluvi, sino que un buen día no tuvo mejor idea que invitar al baile a Curro (de la sevillana Expo del 92) y a Coby, de la Barcelona olímpica. Aunque en este caso la mayoría eran hinchables, también se coló por ahí (como en la canción de Mecano) el simpático tiburón que representaba a Filipinas.

La fiesta de las mascotas en la Expo 2008. Heraldo

Por cierto, como curiosidad puede citarse que este centenario diario también tuvo durante más de veinte años una mascota. Se trató de Heraldín y comenzó siendo un duende pillo que fue transformándose con el tiempo hasta llegar a tomar la forma minimalista de un periódico animado. En realidad representaba al ‘Heraldo Escolar’ y su creación se remonta a 1985 y a la mano artística de Carlos Álvarez. Cada nuevo dibujante del periódico fue dejando su huella y Heraldín fue evolucionando curso a curso. El diario animado facilitaba pistas sobre los temas que resultaban más curiosos a los jóvenes lectores y de lo que no ha quedado idem es de qué fue de él después del año 2005.